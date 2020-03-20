原标题：日韩务工人员归国:“特殊时期,我们高度配合,心存感激”

“哪好都没有家好,下飞机时听到工作人员说欢迎回家,心里酸酸的。”田含是从韩国归来的务工人员,在宾馆隔离期间,她每天用快手(快手昵称:程田了;快手ID:th544901702)与大家分享自己的近况和特殊时期下的归国感受,“飞机降落在中国境内的那一刻,心就踏实了,感谢各位工作人员的辛苦付出,很庆幸我们是中国人。”

安置归国人员隔离,没有特例

最近,因个别归国华人不配合防疫工作的报道受到了许多人的关注,同样作为归国人员之一的田含也受到了舆论波及。“病毒都是隐形的杀手,就算不让隔离,我们也不会随便和人接触的,毕竟大家的亲戚朋友都在国内,我们也害怕”。提起回国原因,田含有些无奈:“说实话,韩国的防护工作做得不是很好,街上许多人都不戴口罩,实在担心。”

田含操着一口东北口音,是个漂亮的东北妹子,3月14日回国后被安置在老家吉林通化的宾馆进行隔离。“宾馆虽不是最好的,但也算我们这儿数一数二的了”,对于自己的“被安排”,田含十分满意,还对着镜头向老铁们展示自己的房间,顺便显摆了下爸爸送来的两大碗麻辣烫,“这么长时间没吃,还是熟悉的味道。”

海外回国人员是否有专门的隔离区,是大家普遍关心的问题。同样从日本回来的卢红旺和黄彩红夫妻俩(快手昵称:Rainbow3200;快手ID:H805662163),在坐上回老家的火车那一刻,就享受到了来自祖国特殊时期的“特别服务”。“列车员一听说我俩是从日本回来的,特意给空出来一节车厢用来隔离,登记、量体温等一系列流程全都不少。”虽然过程繁琐,但两人并没有感觉不舒服,“查得越仔细,我们越放心”,积极配合的同时还不忘和老铁们调侃:“我们也算有了一次包火车的经历,难得。”

因签证到期,夫妻俩本就做好了3月5日回国的打算,但突发的疫情让夫妻俩的回国路多了一些波折,妻子黄彩红因搬运大件行李导致体温偏高,被送到医院接受隔离。“虽然是个乌龙,但也着实吓了一跳。”好在有医院大夫的安慰和陪伴,让她情绪缓和不少。“理解,毕竟我们现在是‘危险人物’嘛,听指挥是应该的,这些医护人员太辛苦了。”

黄彩红在医院的独立病房进行隔离,生活用品都配套完备。“早上还没起,大夫就把早饭送进来,有鸡蛋、馒头、粥还有菜,营养早餐,伙食不错。”夫妻俩被暂时分开,但医护人员的悉心照料让他们感到温暖:“我们的前线人员真的很细心,而且大家说话都特别温柔,即便他们每天都很忙,依然有问必答。”严格执行隔离标准的同时,给予被隔离者同等的关心和照顾,无一特例。

“祖国给我们安排得明明白白”

“宾馆每天到时间就会送来医用的垃圾袋、矿泉水、纸抽等生活用品,用完了就打电话给前台,马上就能送来”,田含与老铁们细数着每日提供的生活用品,还特意向大家介绍宾馆精心准备的绿植:“看,它还开了两朵小花”“生命般的绽放,希望一切都会好起来的”“加油,度过隔离期你就可以和家人团聚了”“相信你一定会没事的”……屏幕的另一头是老铁们的鼓励打气。

每日工作人员在群里提醒大家按时量体温、吃饭,隔离生活也过得很有规律。“祖国真的给我们安排得明明白白。”为了减少接触,每个隔离房间门口都会放一个凳子,每天的盒饭和生活必需品都会提前放在上面,“很感谢为我们服务的工作人员。”

田含的身体目前没有任何症状,但每天仍坚持喝中药增强抵抗力。“这是国家免费给大家提供的汤药,虽然没有强制每个人必须喝,但喝了提高免疫力也没什么坏处。”从开始皱着眉头一边啃苹果一边把药“顺”下去,到现在可以面不改色的三口喝完一整包,还吐槽“因为喝得太急,又洒衣服上了”,田含每天都会给老铁们表演“喝播”。“我能力有限,现在乖乖地隔离就是为祖国做的最有用的事了。”

事无巨细的安排,尽可能地让归国华人安心。日本回来的夫妇也感叹“好像是走了一遍坐月子的程序”,从医院到宾馆,辗转了两个隔离点,就是为了更加保险。接下来,夫妻二人将在宾馆一起度过14天的隔离期。

到了宾馆,终于能洗头发的妻子黄彩红很开心,“终于不用天天戴帽子,假装骗自己头发没有油了。”在日本时,夫妻二人就经常在快手分享日常生活,有老铁看了两人在宾馆的隔离生活,评论道:“感觉和在家也没啥区别。”一日三餐,都有人安排妥当,下午锻炼身体,晚上看电视,黄彩红说:“每天过得都特别充实,真好。感谢祖国。”

“无论何时,祖国都是你们的家,只要心态好一切都会过去的”“我们应该给这些归国人员多些理解和支持”“只要你们愿意回来,我们都是最坚强的后盾”……快手上许多海外华人记录归国隔离视频下面,都有成千上万老铁留言,为他们送上祝福。

“特殊时期,我们高度配合,心存感激”

在全国人民都在齐心抗“疫”的关键时刻,任何不守规矩的“搞特殊”行为都不合时宜,中国是所有外出游子的“家”,不会拒绝游子们归来,但遵守祖国特殊时期的特殊规矩也是每人该担起的责任,没人可以独善其身。

“我们在屋里待得这么舒服,外面有人为我们站岗,这些相信大家都看在眼里。”田含和日本归国夫妻对这次特别的经历感触很深,一次又一次在视频下面写上感谢祖国的话:“别人保证不了,但我们一定会积极配合。”“在这样特殊的时期,我们做不到支援什么,但能做高度配合,心存感激……”

3月19日,疫情重灾区湖北和武汉确诊病例均为零新增。这一成果离不开那些挺身而出的医护、警察、卡车司机、建筑工人、志愿者等逆行者,也离不开每一个听从安排、宅家闭关、自觉接受隔离的普通人。相信春风徐来,樱花盛开,阴霾很快散去。

(责编：王子侯、夏晓伦)