原标题：我国一批重点基建项目复工

新华社北京3月20日电（记者齐中熙）一手抓疫情防控，一手抓有序复工。连日来，通过“点对点”方式越来越多建设者回到工作岗位，我国一批重点基建项目陆续复工。

20日上午，在北京市和河北省石家庄市、沧州市和黄骅市等四地会场同时通过视频举行了一场特殊的开工仪式，拉开了疫情防控下黄大铁路河北段建设的序幕，首批1625名铁路建设者，在做好疫情防控措施前提下，开始复工。

黄大铁路总概算105.13亿元，北起朔黄铁路黄骅南车站，连接益羊铁路大家洼车站，线路全长216.8公里。设计为国家一级、单线电气化重载铁路。这条铁路对于拉动环渤海地区经济，有效实施“公转铁”运输战略，将起到“加速器”作用。

在新疆，随着中国铁建投资集团730名管理人员顺利返疆，国家“一带一路”重点工程（北）京新（疆）高速项目20日全面复工。

中国铁建投资集团京新项目有关负责人介绍，虽然复工时间比往年延后将近一个月。但项目建设者不等不靠，通过视频会等多种方式组织40多家设计、建设单位提前谋划施工组织，督办施工图审查、房建施工招标等重点工作，为项目复工创造先决条件。

京新高速梧桐大泉至木垒段是世界最长沙漠高速公路，也是京新高速的“最后一公里”，力争2020年底达到通车条件。

3月19日晚，来自四川省广元市的58名劳务人员搭乘高铁抵达北京西站。这是北京市相关部门牵头组织北京铁路局、中国中铁等单位，为中铁六局北京铁建公司开通的“点对点”返岗复工专列包厢。“出家门上车门，下车门进厂门”的无缝衔接，确保了劳务人员平安、有序返岗。

列车抵达北京西站后，在工作人员的组织下，返岗劳务人员统一有序下车，项目部安排专人逐一测量体温、消毒行李，通过“绿色通道”出站乘坐大巴车直接前往项目部。在工人抵达项目施工现场后，项目专人负责登记个人信息、建立个人健康档案卡，并向工人发放提前准备好的生活用品及防疫物资。

中铁六局北京铁建公司承建的昌平线南延工程，位于北京市海淀区清河火车站南北两侧，是北京市重大工程建设项目之一，工程涵盖昌平线南延和19号线支线两条轨道交通，建成后将与“京张高铁-清河站”配套形成综合枢纽。

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