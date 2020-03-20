住房城乡建设部开展脱贫攻坚农村危房改造挂牌督战工作

新华社北京3月20日电（记者王优玲）住房城乡建设部近日发布通知，将开展脱贫攻坚农村危房改造挂牌督战工作，督战范围为14个省（区）。
根据通知，督战内容包括经脱贫攻坚农村危房改造“回头看”排查，新增建档立卡贫困户等4类重点对象危房改造任务超过1万户，或新增建档立卡贫困户危房改造任务超过2000户的省（区）住房安全有保障任务完成情况。脱贫攻坚大排查发现危房改造方面突出问题整改情况。
督战范围为山西省、辽宁省、黑龙江省、安徽省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、四川省、贵州省、云南省、甘肃省、宁夏回族自治区等14个省（区）。
通知要求，各有关省（区）要充分认识决战决胜脱贫攻坚工作的重大意义，强化组织保障，努力克服新冠肺炎疫情影响，以攻坚的态势，抓紧推进挂牌督战任务。对本区域挂牌督战任务进展情况进行及时分析，加大督促整改力度。对整改不到位、弄虚作假的，要及时开展约谈；对问题突出、工作严重滞后、影响恶劣的，要严肃问责。切实加强扶贫领域作风建设，严防形式主义、官僚主义，务求工作实效。
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