闯关夺隘再向前（经济长期向好的基本面没有改变④）

一场突如其来的疫情，又一次异常严峻的考验。

经过艰苦努力，我国疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势不断巩固和拓展。同时也要看到，疫情对不少行业和企业造成不利影响，给经济运行带来一定风险。不少人关心，中国经济还能像过去那样成功应对风险挑战，继续稳健前行吗？

“我相信，有党中央的坚强领导，有中国特色社会主义制度的显著优势，有强大的动员能力和雄厚的综合实力，有全党全军全国各族人民的团结奋斗，我们一定能够战胜这场疫情，也一定能够保持我国经济社会良好发展势头，实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的目标任务。”面对风险挑战，以习近平同志为核心的党中央沉着坚毅、自信从容，为夺取疫情防控和实现今年经济社会发展目标的双胜利注入强大信心。

面对严峻考验，中国经济总能化险为夷、转危为机，彰显出应对风险、战胜挑战的强大能力

新冠肺炎疫情的发生，让许多人想起2003年的非典疫情。那年春天，随着疫情的蔓延，部分企业生产经营受阻，出口订单减少，中国经济遭受了不小冲击，GDP增速一度从一季度的11.1％掉到二季度的9.1％。

一手抓防治非典不松劲，一手抓经济建设不动摇。面对考验，中国果断应对：坚持扩大内需，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；对交通运输、旅游、餐饮、商贸、出租车等行业减免部分税费，给予贷款贴息；调整政府投资结构，增加公共卫生等领域投资……

政策多管齐下，中国经济不久便恢复了元气：进入三季度，企业生产经营呈恢复性较快增长，经济景气度全面回升，全年经济增速达到10%、跃上新平台。外媒感叹：“中国经济应对风险的能力是惊人的！”

1998年，面对亚洲金融危机和特大洪涝灾害的双重考验，我国通过实施积极财政政策、加大基础设施建设力度、扩大国内需求成功顶住了冲击，在周边多国经济衰退的背景下交出GDP增长7.8%的优异成绩。

2008年，面对百年不遇的国际金融危机，我国及时出台进一步扩大内需、促进经济增长的十大措施，中国经济在困难中依然保持9.7%的增速，对世界经济增长的贡献超过20%。

刚刚过去的2019年，面对国际市场不确定性增加、国内经济下行压力加大的严峻形势，以习近平同志为核心的党中央高瞻远瞩、举旗定向，突出稳中求进，着力抓好“六稳”工作，全年经济增速达到6.1%，在世界主要经济体中名列前茅，人均GDP首次突破1万美元。

回望来路，不难发现，每次面对严峻考验，中国经济总能化险为夷、转危为机，彰显出应对风险、战胜挑战的强大能力。

这种能力，有赖于我国独特的制度优势。

“风险挑战面前，党中央统一指挥、统一协调、统一调度，举国上下迅速反应、全面应对，展现出强大的社会动员组织能力。”国务院发展研究中心宏观经济研究部副部长冯俏彬说，中国特色社会主义有明显的制度优势，能坚持全国一盘棋、调动各方面积极性、集中力量办大事，成功应对各种风险挑战，保持经济大盘稳定。

这种能力，来源于宏观调控的丰富经验。

“改革开放以来，中国经济有效克服大起大落、实现平稳较快发展的一条重要经验，就是各部门密切配合、形成合力，围绕主要经济指标搞好综合平衡、做好宏观调控。”中国国际经济交流中心副理事长郑新立说。

“党的十八大以来，宏观政策坚持在区间调控基础上加强定向、相机调控，主动预调、微调，前瞻性、针对性和有效性不断提升。”中国社科院国家金融与发展实验室副主任曾刚坚信，宏观政策体系的完备和调控力度的加大会持续为中国经济保驾护航。

这种能力，还植根于市场主体坚韧的内生力量。

“2003年，消费需求短时间内受到非典影响，可是随后，移动办公、电子商务等需求快速攀升，我们看准时机，实现了个人笔记本电脑销量的大幅增长。”联想集团董事长兼CEO杨元庆感慨道，联想成立30多年来，经历过很多坎坷，“每一次，我们都是依靠企业员工的坚韧与智慧渡过难关！”

制度优势充分发挥、市场主体顽强拼搏，努力实现既定的经济社会发展目标任务

“着急招聘折弯技术工人，却迟迟遇不到合适的，生产线可怎么启动啊？”春节期间，奥德川自动化公司副总经理邹小凤一直为关键岗位用工犯愁。没过两天，江西省樟树市人社部门为保障企业复产开启了线上招聘，使难题迎刃而解。“通过线上招聘，公司顺利对接上一位在深圳打拼多年、恰好留在老家的工人，这下能顺利复工了！”

企业用工有问题，人社部门紧急响应，积极协调；劳动力返岗有困难，交通部门组织铁路专列、长途包车；防控物资有缺口，工信部门迅速摸排家底，发动企业生产，商务部门全力保障物资调度；资金周转有压力，财税部门出台减税降费举措，金融系统要求“不得盲目抽贷、断贷、压贷”……新冠肺炎疫情考验面前，各地区各部门在党中央坚强领导下，快速行动、密切配合，再一次彰显出中国强大的制度优势。

众志成城、共克时艰！亿万市场主体的顽强拼搏，也为夺取“双胜利”打下坚实基础——

他们以英勇奋战的毅力，顶住困难、积极自救。

机器人制造企业四川谛达诺公司快速调整产品方向，推出红外热成像测温机器人，赢得良好市场反馈；餐饮企业云海肴改造门店建立社区服务站，利用供应链和物流优势帮助附近居民采购食材；房地产企业恒大集团实施“网上购房”，销售数据快速增长……疫情面前，各行各业的企业不等不靠、迎难而上。

他们以团结作战的合力，抱团取暖，同舟共济。

春节前还在合肥某餐饮店工作的小陶2月10日来到联想合肥联宝基地接受产前培训，5天后便成了一名电脑组装工。据杨元庆介绍，为解决部分百姓生计，深圳、惠阳、成都等地联想工厂优先招聘临时停工中小企业的闲置员工，向他们提供电子产品组装、包装等短期工作机会。

华润置地、中粮大悦城、保利广场等商业地产公司纷纷主动减免租金，帮助商户解决现金流问题；中国电信面向渠道代理商和终端商出台20条帮扶措施，助力合作伙伴克服困难；国家电网全面启动总规模超过700亿元的重大建设项目，带动上下游企业复工复产……紧要关头，大企业纷纷向中小企业伸出援手、共渡难关。

杭州呯嘭智能技术有限公司合伙人罗永龙坦言，由于断货、缺货等问题，目前跨境电商企业的销售不是特别理想，“但从海外市场反馈看，由于中国产品出口减少，大量海外消费需求受到抑制。下一阶段，跨境电商行业有望迎来重大机遇！”

眼下，智能家电企业莱克电气的生产受疫情影响较大，但董事长倪祖根依然乐观：“疫情过后，预计用户健康生活理念将会大大提升，我们将努力调整渠道和产品结构，深耕健康小家电领域，相信能收获更大市场！”

加大宏观政策调节力度，对冲疫情带来的阶段性、暂时性影响

“2月11日申请，2月14日批复。不到三天，1000万元贷款就到手了，利率还有优惠，真是一场‘及时雨’！”最近，为资金压力挠头的江西梦娜袜业公司总经理芦三好终于长舒了一口气。2月10日复工当天，公司还通过网上加急办理收到132万元出口退税。“平时可能需要三五天，这次效率特别高！”

在外部环境突变、经济有所起伏之时，发挥宏观调控作用、用好政策操作空间，是应对风险挑战的重要手段。2月23日，习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上要求，加大宏观政策调节力度。宏观政策重在逆周期调节，节奏和力度要能够对冲疫情影响，防止经济运行滑出合理区间，防止短期冲击演变成趋势性变化。

各部门各地区迅速落实中央部署，积极发挥宏观调控作用——

累计开展1.7万亿元公开市场逆回购操作；下调逆回购利率10个基点；实施普惠金融定向降准，释放长期资金5500亿元……人民银行亮出一系列“超预期”举动，显著加大流动性投放，推动市场整体利率下行，降低资金成本。稳健的货币政策更加注重灵活适度，把支持实体经济恢复发展放到更加突出的位置。

通过专项再贷款支持金融机构加大信贷支持力度，中央财政安排贴息资金支持降低企业融资成本，对受疫情影响较大的交通运输、餐饮、住宿、旅游、快递等行业，给予部分税费优惠……积极的财政政策更加积极有为。

阶段性减免企业社保费，实施企业缓缴住房公积金政策，多措并举稳企业稳就业；扩大中小微企业稳岗返还政策受益面，加大职工培训资金支持力度……就业优先政策根据就业形势变化不断调整政策力度。

不少专家表示，我国财政赤字率始终控制在国际通常采用的3%控制线以内，在国际主要经济体中，我国仍是少数处于常态化货币政策的国家。在宏观调控上，我们有完备的调控工具、充足的政策空间，对冲疫情带来的阶段性、暂时性影响。

“随着工厂重新开工、库存得到补充，中国经济有望迅速复苏，疫情对中国经济的总体影响相对可控。”这些天，许多国际组织、经济学家与国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃一样，对中国经济投下信任票。

3月16日，前两月主要经济数据公布。中国经济长期向好的基本面、内在向上的发展势头并未改变，国民经济经受住了疫情冲击。“宏观调控对冲政策有力有为，完成全年目标的信心没有改变。”国家统计局新闻发言人毛盛勇说。

中华民族历史上经历过很多磨难，但从来没有被压垮过，而是愈挫愈勇，不断在磨难中成长、从磨难中奋起。我们坚信，有以习近平同志为核心的党中央领航掌舵，有全党全国人民的团结奋斗，中国经济巨轮一定能再一次战胜风浪、平稳向前！

《 人民日报 》（ 2020年03月21日 01 版）

(责编：马昌、岳弘彬)