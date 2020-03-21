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财政部：从加快拨款进度等三方面支持复工复产

2020年03月21日15:22  来源：人民网-财经频道
 

财政部经济建设司一级巡视员宋秋玲（中国网 董宁 摄）

人民网北京3月21日电（记者庄红韬）国务院联防联控机制今天下午召开新闻发布会，介绍重大投资项目开工复工有关情况。财政部经济建设司一级巡视员宋秋玲在回答记者时表示，财政部主要从三方面的工作支持复工复产：一是加快拨款进度，二是新增地方政府债券，三是减免税费。

宋秋玲介绍，疫情发生以来，按照党中央、国务院的决策部署，财政部一方面是把疫情防控工作加大投入力度，另一方面积极出台一些措施支持复工复产。概括起来主要有三方面的工作：一是加快拨款进度。截至目前已经下达2020年中央基建投资对地方转移支付资金进度比去年同期提高了12.6个百分点。同时我们还提前下达车购税资金2500多亿，港口建设费70多亿，民航发展基金240多亿，这些资金全部都用来支持公路、港口、航道、机场等公路基础设施建设。同时，我们还提前拨付了中国铁路集团总公司200多亿促进铁路建设复工复产，铁路现在复工情况非常好。

二是新增地方政府债券。按照全国人大常委会的授权，经国务院批准已经提前下达了2020年新增的地方政府债券18480亿，包括一般债券5580亿，专项债12900亿，专项债全部用于基础设施建设。

三是减免税费。目前已经出台了一系列的税费减免政策，主要目的是切实降低各类的市场主体的税费负担，为保障各类的投资项目开工创造有利条件。

关于下一步要做的工作，宋秋玲强调，一是根据投资计划和相关规定要及时下达各类专项资金。二是要做好对各级财政的库款的监测和资金调度，确保地方结合疫情形势有序推进重大项目的复工复产。三是要抓好已经出台的财政贴息、大规模的降费、缓缴税费等优惠政策的贯彻落实，确保政策落地生效。同时还有一个很重要的就是激发民间资本投入的积极性。

(责编：庄红韬、孙阳)
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