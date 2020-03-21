财政部：各地发行新增地方政府债券已达14079亿元

财政部经济建设司一级巡视员宋秋玲（中国网 董宁 摄）
人民网北京3月21日电（记者庄红韬）国务院联防联控机制今天下午召开新闻发布会，介绍重大投资项目开工复工有关情况。财政部经济建设司一级巡视员宋秋玲表示，截至昨天，全国各地发行新增的地方政府债券已经达到14079亿元，占提前下达额度的76%；其中一般债券3846亿元，占69%；发行专项债券10233亿，占79%。
宋秋玲介绍，这次发行有几个特点：一是发行的进度加快。截至昨天已经有9个地区完成了提前下达的新增地方政府债券发行工作，这9省是北京、天津、辽宁、宁波、福建、江西、广东、四川、云南，已经全部完成了发行任务。二是期限更加合理。长期债的占比超过八成，截至昨天地方政府债券平均发行的期限是16.2年，与往年相比债券的期限与项目建设和运营期限更加匹配。其中十年期以上的长期债券发行了12131亿元，占86.2%。三是专项债全部用于基础设施建设。截至昨天各地发行的新增专项债10233亿元，全部用于铁路、轨道交通等交通设施建设，还有生态环保、农林水利、市政和产业园区等领域的重大基础设施项目。同时，各地用于符合条件的重大项目的资本金的债券规模达到1200亿，这1200亿可以带动相当大的社会资本，扩大有效投资。
宋秋玲表示，下一步，财政部将继续指导地方加快地方政府债券发行的进度，同时按照资金、资源跟着项目走的原则，督促各地和项目单位加快新增债券的使用，发了债券必须赶紧用，及早形成实务工作量，尽快形成对经济的有效拉动。同时，财政部将综合今年经济形势、宏观调控的需要，还有财政收支状况等因素，结合防疫防控的情况以及经济形势的变化，统筹做好新增债券发行工作。
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