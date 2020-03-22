原标题：经济学专家李义平：疫情倒逼中国民营企业创新

经过努力，中国国内新冠肺炎疫情防控形势持续向好，同时疫情对不少行业和企业造成不利影响，民营经济亦承担风险。中国民营经济可否继续稳健前行，中新社记者近日就此采访中国人民大学经济学院教授、博士生导师李义平。

李义平表示，当前经济形势对中国民营经济影响较大，和民营经济本身的特点有关。就制造业来看，民营企业一般处于产业链的相对低端，一旦产业链环节出现问题，这些企业易受影响。在服务业方面，受防控措施限制，市场消费减少，对民营经济发展影响很大。此外，大部分民营经济规模小，抗风险能力也较差。

李义平判断，经济在短时间内虽会受到影响，但中国拥有较好的经济结构和较完整的产业链，以及较好的制造业基础，中国的生产能力、运输能力等都没有遭到破坏，现在疫情得到有效控制，生产和运输的恢复不会太慢。

针对一些民营企业可能面临的终止运营、破产重组状况，李义平表示，我们应深刻理解市场经济，其之所以有活力就在于有淘汰功能，这是市场配置资源的过程。跟不上市场变化的企业将被淘汰，适合市场情况和经济环境、能进行创新的企业将会活下来，产业产品结构由此得以提升，这是市场经济的基本规律。

为帮助民营企业渡过当前难关，中国政府出台了一系列优惠政策。李义平认为，民营企业应了解这些优惠政策，争取享受这些政策，更要积极贴合市场需求，调整经营策略。

他提到，中国民营经济的发展是“在游泳中学会游泳”，没有课本的说教，而是在历练中自己“学会游泳”。当前企业需要有核心技术、有具备竞争力的产品才能生存，单靠补充资本是不够的。

李义平强调，疫情可以倒逼企业提升产业结构，这也是民营经济的机遇之一。新时代的高质量发展不可以再粗放进行，要生产出新的产品，抓紧这个“洗牌”机会跟上创新的步伐，适者生存。

此外，在产业恢复阶段，就业问题突出。根据中国国家统计局发布的数据，2月份，受新冠肺炎疫情影响，城镇就业压力加大，失业率明显上升。

李义平认为，眼下的问题是中间环节不畅通，一方面很多工厂开工缺工人，另一方面很多农民工无法出去打工，有关部门应着手解决此问题。长远地看，要实现真正的就业，应广开就业门路，倡导自主创业，要适当照顾劳动密集型产业，加强就业者培训。

李义平同时建议，政府部门应进一步减税降费，减轻民营企业负担，“放水养鱼，落到实处”；继续创造良好营商环境。

李义平指出，中国当前不宜实行强刺激的政策，应保持稳增长和调结构之间的平衡，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，营造良好的宏观经济运行环境。(完)

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