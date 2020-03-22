证监会：境外市场的剧烈波动对我国市场影响是可控的、有限的

光明网讯（记者 赵艳艳）3月22日，国新办就应对国际疫情影响，维护金融市场稳定有关情况举行发布会。中国证券监督管理委员会副主席李超在发布会上表示，境外市场的剧烈波动对我国市场是有影响的，但这个影响是可控的、有限的、阶段性的。

在当今经济全球化的情况下，国际金融市场的波动对我国金融市场的影响应该说有其必然性，同时也是正常的。直接影响可能有两个方面：一是对投资者心理层面的影响，也就是境外的恐慌心理对境内投资者心理的影响。二是资金流动层面的。从目前情况看，A股投资者情绪经历过短期的波动，但目前来看相对平稳，也比较理性。从资金流动情况看，对A股市场的整体影响不是非常大，总量也不大。

在这种影响下，为什么我国的市场相对比较稳定，抗风险能力比较强，波动比较小？比如金融供给侧结构性改革，我国实际上已经提前做了一些工作，下了一些先手棋，因此，我国的金融体系，特别是资本市场以前存在的一些风险隐患已经得到了部分缓释和缓解。同时也得益于下面两个因素：

第一，从A股市场内在结构看，现在A股市场的估值还是比较低的，上证综指的市盈率不超过12倍，上证50的市盈率更低，还不到9倍。所以，无论跟境外市场横向比，还是跟我们股市历史的纵向比都是比较低的，投资价值显现。同时，我国市场的流动性相对比较充裕，A股的风险相对来讲比较低。

第二，从A股市场面临的宏观大环境来看，目前中国的疫情防控与境外处于不同阶段，疫情对A股市场的影响已经逐步得到了消化，当前企业的复工复产也正在加快推进。据3月上旬证监会做的一个快速调查，2700多家上市公司在3月上旬已经有98%以上复工。大家也关心中小企业，调查样本里面的中小企业情况还比较乐观，员工返岗的数量超过了80%。从这些数据，我们可以看到一些非常积极的信号。

总的讲，我国的经济有一个恢复，甚至是快速恢复的基础，境外市场的剧烈波动对我国市场是有影响的，但这个影响是可控的、有限的、阶段性的。

关于外资流动情况，据证监会掌握的数据，从债券市场的情况看，外资流出不明显，甚至还有小额的流入。从股票市场看，近一个月流出的数额相对比较大，也比较集中，但从今年年初到现在，实际上外资从A股市场净流出大概200多亿人民币。由于过去特别是2019年外资进入A股市场比较集中，数额也比较大，所以拿近一个月的数据跟以前比，可能反差就会显得比较大。但实际上这个净流出数额规模并不大，而且目前外资占A股市场流通市值的比重还不到4%，交易占比也不是非常大。所以，外资流动对A股市场有扰动，但不是颠覆性、根本性的冲击。

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