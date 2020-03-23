稳金融底气足 “股债汇”表现稳健

新冠肺炎疫情在全球蔓延，全球金融市场波动加剧，我国金融市场运行情况也引人关注。央行、银保监会、证监会以及外汇局的相关负责人22日出席国新办发布会，回应市场热点，释放稳定金融市场的强烈政策信号。

根据发布会上的信息，未来，相关部门将会继续推进改革开放，通过放宽险企权益类投资比重、有序推进创业板改革等一系列举措，引导中长期资金流入，有效稳定金融市场。与此同时，“稳金融”也将和“稳经济”、“稳实体”深度结合，在金融支持实体、引导银行体系适当让利实体方面，更多政策将落到实处。

“股、债、汇”表现相对稳健

伴随疫情在全球蔓延，全球金融市场陷入动荡，股市、汇市波动加剧，欧美和许多新兴市场经济体的股市平均下跌了30%左右。与之相对的是，我国金融和资本市场整体表现则相对稳健，人民币资产呈现出较强韧性。

证监会副主席李超表示，与境外市场相比，我国的金融市场总体比较平稳，A股市场展现出了比较强的韧性和抗风险能力，A股市场的波动幅度相对比较小，投资者的行为更加理性。同时他也强调，现在A股市场的估值较低，投资价值显现，境外市场的剧烈波动对A股的影响是可控的、有限的、阶段性的，外资流动对A股市场有扰动，但不是颠覆性、根本性的冲击。

A股市场的主要风险指标也呈现好转趋势。李超表示，证监会针对股票质押风险采取了降存量、控增量等一系列措施，高比例质押上市公司数量较高峰时期已经下降了1/3。另外，当前股票市场的杠杆资金总量与2015年高峰时相比已经下降了80%。

债券市场运行亦保持总体平稳。据中国人民银行副行长陈雨露介绍，2月份以来，债券市场的违约规模维持在正常水平，其中首次违约企业的家数比去年同期明显减少。

近期人民币汇率的波动也成为市场关注焦点。伴随近期美元指数持续走强，全球非美货币普遍下行，人民币兑美元汇率也贬至7.1附近。

对此，国家外汇局副局长宣昌能表示，近期美元上涨是受美元流动性趋紧影响，是技术性上涨而非经济基本面驱动。他指出，2月21日至3月20日，境内人民币即期交易价贬值0.7%，而同期新兴市场货币指数下跌10%，其中3月下旬人民币贬值幅度也明显小于同期的欧元和英镑等货币的贬值幅度。“以上这些数据充分显示人民币汇率在全球外汇市场，尤其是在新兴市场中的表现相对稳健。”宣昌能强调。陈雨露预计，未来人民币对美元还会在“7”元左右上下波动，有贬有升，双向波动，汇率预期稳定。

稳定金融市场促更多资金流入

相较当前全球其他主要发达国家，中国“稳金融”政策弹药更为充足。新闻发布会上相关部门负责人表示，将根据疫情发展把握好政策出台的力度、节奏和重点，通过放宽险企权益类投资比重、有序推进创业板改革等一系列举措，加大中长期资金流入，有效稳定金融市场，减少外界波动影响，从而提振经济。

“资本市场改革开放不会受疫情影响。”李超表示，面对当前一些薄弱环节，需要继续加大改革开放力度。他表示，在创业板改革方面，证监会将按照已经公布的12项重点工作，从推进注册制改革、提升上市公司质量、投资者保护权益、创造有利于中长期资金入市环境等方面，继续加大推进改革力度。

资本市场开放则将从“市场”和“准入”两方面发力。在市场开放上，证监会在推进相应制度规则，下一步会稳妥扩大可投资的范围和品种。

银保监会副主席周亮表示，将深化保险资金市场化改革，允许偿付能力充足率较高的、资产匹配度较好的保险公司适度提高权益类资产投资比重，突破30%上限。此外，银保监会还将适当增设理财子公司，建立完善养老保障第三支柱，积极支持直接融资，为促进中国的资本市场长期稳定健康发展而努力。

陈雨露表示，央行将在国务院金融委的领导下做好两方面工作，一是按照既定的方针和既有的政策框架来做好自己的事情。二是积极参与宏观经济政策的国际协调。加强对国际金融市场运行的监测，深入分析和研判本轮国际金融动荡的内在规律，结合前期中国在应对疫情方面的政策经验，及时为经济政策的国际协调提供建设性意见。

“稳经济”“稳金融”实现共赢

业内人士表示，“稳金融”除了要稳定金融市场，还必须和“稳经济”、“稳实体”相结合。疫情发生以来，多个金融监管部门针对金融支持实体经济发展已经出台了一系列组合拳，均旨在支持企业复工复产，缓解企业融资难、融资贵。

银保监会连续落地多项政策，包括支持疫情防控的企业恢复和扩大产能；对受疫情影响还款困难的信用卡、汽车贷款、住房按揭贷款等个人消费贷款灵活调整了还款安排以及通过临时性的延期还本付息安排，帮助符合条件、暂时遇到困难的企业渡过难关等。“目前，银行机构为抗击疫情提供的信贷支持已经超过了1.8万亿元人民币，自1月25日以来，20%左右的中小微企业到期贷款本息已经享受到了延期还款的安排。1至2月份，新增制造业贷款2500亿元，明显高于上年同期增幅。”周亮说。

日前，中国人民银行和外汇局也调整了全口径跨境融资宏观审慎调节参数，以进一步扩大实体企业借用外债空间，降低融资成本。“目前，中小企业主要通过境外银行、境外关联公司等渠道借用外债，借款成本因企业个体财务和经营状况及发展前景等情况有所不同。参数调整后，企业跨境融资风险加权余额上限由原来净资产的2倍提高到2.5倍，向境外融资的空间较之前扩大了25%，预计对企业支持力度可能达到几百亿美元的规模。”宣昌能说。

展望未来，更多有针对性的政策将进一步落实。周亮说，要从“增量、降价、提质、扩面”等方面对小微企业和民营企业进一步强化服务，特别是要对民营制造业加强服务。

陈雨露也表示，充分发挥好结构性货币政策独特作用。引导金融机构特别对产业链的核心企业以及上下游的中小微、民营企业加大信贷支持力度。（记者 张莫 向家莹）

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