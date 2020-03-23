人民网>>财经

助力精准扶贫 昆楚高速公路全面复工复产

2020年03月23日07:19  来源：经济参考报
 

3月19日，中国至东南亚、南亚大通道重点工程，也是云南省重点工程的昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路扩建工程最高桥——横山村2号桥现场，中铁二十二局集团6名工人操作液压机爬模机将模板顶到58米的高度，随后在高空作业面开始绑扎钢筋。至此，该工程全面复工复产。

中铁二十二局集团昆楚高速公路TJ5标项目常务副经理齐祖权介绍，被列入国家交通运输部“十三五”高速公路扩容改造计划的昆楚高速公路辐射昆明、楚雄、大理、保山、怒江、德宏、丽江、临沧、迪庆等9个州（市）20多万平方公里的土地，占云南全省国土面积的51.3%，辐射人口2118.2万，占全省总人口的四成以上，是带动滇西经济发展的“大动脉”，也是云南省会昆明通往滇西、滇西北、滇西南及藏区的主要经济干线。通车后，从昆明到楚雄的行车时间将缩短一半，有效缓解区域交通压力。

与此同时，昆楚高速公路还是连接中国与东南亚、南亚国家的大通道，在楚雄与大（理）保（山）高速相连，经瑞丽直通缅甸，对促进中缅互融互通，助力“一带一路”具有重要作用。

中铁二十二局集团管段虽然只有9.2公里，却全程桥隧相连，施工难度大、安全风险高，特别是横山村2号桥最高墩柱为81米，居全线之首，而长度为全线第三的控制性工程大坪地隧道双洞共7.225公里，是制约全线能否顺利开通的关键节点。

面对紧张的工期，在新冠肺炎疫情趋于平稳后，中铁二十二局集团项目部在当地政府和建设单位支持下，第一时间组织复工复产。他们采取包车、飞机直飞等方式，仅用10天，166名管理人员全部返岗，并从黑龙江、四川、贵州、云南等地招募劳务工人800多人，迅速恢复施工。

在快速推进施工进度的同时，该项目部运用“互联网+”，对隧道掌子面、超高桥墩支模等现场施工，进行24小时全程无死角监督。同时，他们加大投入，采购了大型隧道湿喷机、高墩液压爬模系统等先进“利器”，提高了施工质量和效率。围绕隧道二衬钢筋保护层合格率偏低等技术通病，项目部技术小组经过反复试验，采用增设高强度垫块、钢筋绑扎分区进行等措施，使钢筋保护层合格率提高了20%。

技术小组还大力优化施工方案，在隧道施工中，通过改进物料输送系统、优化施工工艺等，将施工效率从35%提高到81.3%，喷射混凝土施工的作业时间由原来的216分缩短到142.7分，极大加快了进度，为后续工程施工赢得了宝贵时间。

在为当地经济发展铺就致富路的同时，中铁二十二局集团项目部从工程建设过程做起，积极投身沿线扶贫工作。他们出资30万元，以及上百人次工人和设备等，帮助驻地三弯村硬化村道3500米，解决了村民和农业机械出行难题。另外，项目职工与当地禄丰县中村乡棠海小学结成帮扶对子，多次向该小学捐赠文教用品。

为了帮助沿线群众在家门口就业，项目部还倾斜政策，多次从当地招聘工人到工程施工现场就业，先后为当地解决了300多个就业岗位，并购买了当地500多万元的生产、生活物资，拉动了地方消费。“我们聘用的劳务工人每月工资都在6000元以上，是当地工资的两倍，就是希望能够帮助老乡早日脱贫。”项目党工委书记张全说。

昆楚高速公路建成通车后，将带动沿线双柏、南华、大姚、姚安、武定、永仁等多个贫困县的经济发展，让沿线群众从根本上告别贫困，实现经济腾飞。（记者 王璐）

(责编：庄红韬、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved