助力精准扶贫 昆楚高速公路全面复工复产

3月19日，中国至东南亚、南亚大通道重点工程，也是云南省重点工程的昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路扩建工程最高桥——横山村2号桥现场，中铁二十二局集团6名工人操作液压机爬模机将模板顶到58米的高度，随后在高空作业面开始绑扎钢筋。至此，该工程全面复工复产。

中铁二十二局集团昆楚高速公路TJ5标项目常务副经理齐祖权介绍，被列入国家交通运输部“十三五”高速公路扩容改造计划的昆楚高速公路辐射昆明、楚雄、大理、保山、怒江、德宏、丽江、临沧、迪庆等9个州（市）20多万平方公里的土地，占云南全省国土面积的51.3%，辐射人口2118.2万，占全省总人口的四成以上，是带动滇西经济发展的“大动脉”，也是云南省会昆明通往滇西、滇西北、滇西南及藏区的主要经济干线。通车后，从昆明到楚雄的行车时间将缩短一半，有效缓解区域交通压力。

与此同时，昆楚高速公路还是连接中国与东南亚、南亚国家的大通道，在楚雄与大（理）保（山）高速相连，经瑞丽直通缅甸，对促进中缅互融互通，助力“一带一路”具有重要作用。

中铁二十二局集团管段虽然只有9.2公里，却全程桥隧相连，施工难度大、安全风险高，特别是横山村2号桥最高墩柱为81米，居全线之首，而长度为全线第三的控制性工程大坪地隧道双洞共7.225公里，是制约全线能否顺利开通的关键节点。

面对紧张的工期，在新冠肺炎疫情趋于平稳后，中铁二十二局集团项目部在当地政府和建设单位支持下，第一时间组织复工复产。他们采取包车、飞机直飞等方式，仅用10天，166名管理人员全部返岗，并从黑龙江、四川、贵州、云南等地招募劳务工人800多人，迅速恢复施工。

在快速推进施工进度的同时，该项目部运用“互联网+”，对隧道掌子面、超高桥墩支模等现场施工，进行24小时全程无死角监督。同时，他们加大投入，采购了大型隧道湿喷机、高墩液压爬模系统等先进“利器”，提高了施工质量和效率。围绕隧道二衬钢筋保护层合格率偏低等技术通病，项目部技术小组经过反复试验，采用增设高强度垫块、钢筋绑扎分区进行等措施，使钢筋保护层合格率提高了20%。

技术小组还大力优化施工方案，在隧道施工中，通过改进物料输送系统、优化施工工艺等，将施工效率从35%提高到81.3%，喷射混凝土施工的作业时间由原来的216分缩短到142.7分，极大加快了进度，为后续工程施工赢得了宝贵时间。

在为当地经济发展铺就致富路的同时，中铁二十二局集团项目部从工程建设过程做起，积极投身沿线扶贫工作。他们出资30万元，以及上百人次工人和设备等，帮助驻地三弯村硬化村道3500米，解决了村民和农业机械出行难题。另外，项目职工与当地禄丰县中村乡棠海小学结成帮扶对子，多次向该小学捐赠文教用品。

为了帮助沿线群众在家门口就业，项目部还倾斜政策，多次从当地招聘工人到工程施工现场就业，先后为当地解决了300多个就业岗位，并购买了当地500多万元的生产、生活物资，拉动了地方消费。“我们聘用的劳务工人每月工资都在6000元以上，是当地工资的两倍，就是希望能够帮助老乡早日脱贫。”项目党工委书记张全说。

昆楚高速公路建成通车后，将带动沿线双柏、南华、大姚、姚安、武定、永仁等多个贫困县的经济发展，让沿线群众从根本上告别贫困，实现经济腾飞。（记者 王璐）

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