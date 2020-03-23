“中国智造”提升全球产业链抗风险能力

编者按：

“中国智造”正在提升全球产业链抗风险能力。作为“世界工厂”，中国拥有世界上规模最大、门类最全、配套最完备的制造业体系，220多种工业产品产量居全球第一。尽管疫情带来严峻挑战，但也成为新业态、新模式的催化剂。中国经济在抗压的同时，也积蓄着新动能，激发出新动力。随着近期中国疫情防控形势持续向好，中国社会经济运行正逐步恢复正常。“中国引擎”的重启有力推动全球产业链“转起来”，提升其抗风险能力。从整个产业链看，正是中国产业链条的强劲韧性，为保障全球供应链的稳定提供了持久动力。

“中国引擎”重启推动全球产业链“转起来”

□记者 樊宇 北京报道

新冠肺炎疫情全球肆虐，全球产业链和供应链遭干扰破坏。随着近期中国疫情防控形势持续向好，包括外资企业在内的重点行业、龙头企业陆续复工复产，中国社会经济运行正逐步恢复正常。“中国引擎”重启，将有力推动全球产业链“转起来”，提升其抗风险能力。

疫情发生后，一些美国政客进一步鼓吹与中国“脱钩”，煽动把供应链移出中国。但疫情对供应链和产业链的影响是阶段性的、短期的，跨国投资者的投资经营决策是长期的、综合性的、战略性的。在各国利益深度交融的今天，鼓噪“脱钩”与供应链转移，既不明智也不现实。

事实上，中国统筹疫情防控与社会经济发展的驾驭力得到市场加分。多数跨国公司表示投资中国的信心和战略没有改变，仍看好中国市场长期发展前景。近日，中国美国商会的调查显示，超过60%的受访企业2020年会考虑增加在华投资。

长期来看，中国仍是大多数在华外企的重点市场。英中贸易协会的调查也显示，尽管受到疫情影响，多数英国企业依然看好中国市场，认为中国市场值得长期、战略性投入。美国苹果公司首席执行官蒂姆·库克日前说，苹果在大中华区的所有零售店已恢复营业，苹果中国市场供应链的恢复提供了最佳疫情防控实践。

“世界工厂”重启，有力推动全球产业链“转起来”。疫情洗礼下，中国在全球产业链中的地位得到彰显，而其背后的硬支撑，则是中国经济难以替代的综合优势。

作为“世界工厂”，中国拥有世界上规模最大、门类最全、配套最完备的制造业体系，220多种工业产品产量居全球第一；作为世界市场，中国庞大的消费群体、不断升级的消费需求，让企业“难以割舍”；中国充足的成熟产业工人、领先的物流服务体系以及不断优化的营商环境，决定了中国依然是许多企业投资的首选。

一些有长远眼光的企业没有因疫情而动摇加速布局中国的步伐。日本丰田公司将与中国一汽合作，投资85亿元人民币在天津兴建电动汽车工厂；星巴克在美国以外最大的一项生产性投资——星巴克中国“咖啡创新产业园”落户江苏昆山；智库彼得森国际经济研究所高级研究员尼古拉斯·拉迪认为，中国面临疫情挑战，但是大规模的供应链转移“不太可能发生”。

疫情带来严峻挑战，但也成为新业态、新模式的催化剂。中国经济在抗压的同时，也积蓄着新动能，激发出新动力。线上经济带来新生需求，多条数字供应链帮扶众多中小企业恢复生产经营，未来产业互联网有望改善企业经营效率并带来供应链管理、生产销售流程的再造和效率提升。

当前，中国早已超越单纯依靠劳动力成本优势取胜的阶段。据统计，2019年中国全球价值链更长和附加值更高的全球价值链环节贸易比重已提高到接近60%，其中科技创新研发能力和自主品牌竞争力的影响权重不断加大，新能源汽车、集成电路、光伏、通讯、电力、医疗器械等价值链不断延伸拓展，这些产业链新动力不是短期疫情所能改变的。

正如法国美妆巨头欧莱雅集团首席执行官让-保罗·安巩所言，中国在全球供应链中的竞争优势更重要的是建立在质量、创新和可持续性上。知名咨询公司麦肯锡认为，当前全球价值链的重构中，劳动力成本的重要性下降，生产率和基础设施等因素变得越发重要，中国在这些方面优势显著。随着中国外商投资法及其实施条例、《优化营商环境条例》等施行，营商环境不断优化，中国“磁场”魅力定然只增不减。

中国供应链未来更加柔性化

□记者 何曦悦 上海报道

新冠肺炎疫情考验着中国各行业供应链的运转。随着复工复产率不断提升，业内人士认为，未来中国供应链企业将更注重大数据、可视化转型，提升柔性应对能力。

“这次疫情发生以后，我们第一时间为防疫物资重要客户建立了绿色通道。”东方嘉盛供应链股份有限公司董事长孙卫平说。该公司主要服务于跨境贸易企业，其客户包括全球知名口罩生产商、医疗器械生产商等重要防疫物资生产者。

孙卫平说，对于口罩生产商，仓库在春节假期加班加点全线运营，全面调度运输车辆。而对于重要医疗器械的进口，数字化供应链平台则发挥了重要作用，通过与海关总署的数字化对接，在家就能完成报关操作，实现了快速清关，保障医疗物资供应。

山东海科化工集团是消毒液上游工业原料的生产者，集团副总经理王春梅介绍，在疫情期间，集团开发的危化品供应链一体化平台专门开设了“防疫救灾”板块，向社会免费提供服务，集中处理对接防疫救灾的物资与运力信息，快速达成交易。在危化品运输过程中，通过数据全程可视化，对运输车辆全程跟踪、视频监控。

“一旦出现超时或报警，我们能够快速响应、及时协调调度。”王春梅说，借助这一平台，车辆事故率减少了19.6%，业务量上升20%，车辆运营成本下降了10.3%。

除了保障抗疫一线物资，中国人的“宅家战疫”使得网购生活物资、生鲜食品更为日常，对电商供应链和物流提出了新挑战。中国国家邮政局数据显示，目前邮政快递业日处理快件量1.6亿件以上，截至3月12日，邮政企业、快递企业承运、寄递疫情防控物资累计10.46万吨、包裹1.84亿件。

京东集团副总裁、京东物流战略与创新研究院院长傅兵表示，疫情发生后，第一时间通过大数据发现并预测了可能的销售波动，并依靠多级库存模式把库存推到离消费者更近的地方，减少交通管制的影响。对于洗手液、消毒水等疫情中需求量激增的物资，不仅通过大数据预测趋势、提升补货力度，还将信息同步给更多厂商客户，帮助调整生产、采购计划。

“这次疫情让我们看到，我们的反应速度可以通过大数据挖掘研究得到极大提升，大数据提升供应链对异常的认知速度将是未来的一个重要趋势。”傅兵说。

中欧国际工商学院运营及供应链管理学教授赵先德认为，近十年来，中国已成为全球供应链网络的中心，在近200个从中国进口商品的经济体中，中间商品占比中位数平均达到21.7%，中国复工复产的速度会沿着供应链上下游传导至世界各地，影响海外供应商与客户的供应、生产与交付节奏，并进一步对全球经济产生影响。

赵先德表示，疫情结束后，中国数字化供应链转型的步伐可能会加快，越来越多的供应链将实现端到端的可视化、自动化和智能化。同时，供应链企业可能会调整采购策略，由战略集中供应转化为集中供应与分散供应共存，供应链及物流设施的兼容性与灵活性也会得到更多重视。

“这次疫情让全社会意识到了物流和供应链的重要性。”孙卫平说，公司目前正加大5G应用领域的探索，希望依托高带宽、低时延、广联接的5G网络实现供应链管理的新升级。

中车战“疫”助力海外供应“不断链”

□记者 张兴军 苏晓洲 赵悦 北京报道

中国的零配件已发货，保证及时供应印度新孟买地铁一号线机车装配。因配件库存告急而神色沮丧的印度工人听到这个消息后露出笑容，为中国产业链的强劲韧性伸出大拇指。

新孟买地铁一号线计划今年10月左右投入运营。该项目由中国中车株洲电力机车有限公司（下称“中车株机公司”）在印度设立的全资子公司印度中车株机公司负责，目前基建已进入尾声，车辆处于移交前的调试、保养阶段。

“我对中国的供应链有百分百的信心。”戴着口罩的维诺特·库马尔说。他是一名电工，24岁，来自印度南部城市金奈，在印度中车株机项目部工作了一年多。

库马尔说：“新冠肺炎疫情还在蔓延，但我们的工作没有停，我想对中国同事们说，做好防护，在印度项目部，我们也是这么做的。”

在孟买项目现场，所有来访者必须填写姓名、工作单位，以及近期有无在发生疫情的国家旅行经历等信息后才能进入。

在项目部办公室墙上，新张贴了介绍新冠病毒的资料，用英文配图介绍了新冠病毒的传播途径、发病症状、预防措施和治疗手段等。

印度中车项目部技术经理丁慈表示，国内总部克服困难，力保海外供应“不断链”，打消了印度业主对疫情影响工期的忧虑。孟买项目部按当地政府要求加强疫情防控，目前各项工作正常进行。

保证孟买项目动力十足不间断运行的背后，是中国防控疫情的不懈努力和企业严格遵守防疫要求，在完备防疫措施基础上全力复工复产的积极努力，也是中国产业链在严重疫情影响等极端情况下韧性强劲的表现。

“海外项目是中国中车集团和中车株机战略发展的重要组成部分。”中车株机公司项目管理中心副总监刘颖说。

疫情发生后，根据国家和中车集团的统一安排，中车株机公司制定了阶段复工计划，海外项目是首批复工项目。墨西哥蒙特雷轻轨、菲律宾动车组、马其顿电力机车项目的现场交付和无故障运行，捷克动车组项目的认证等工作也在全力推进。

位于湖南的中车株机公司是世界最大的电力机车研制基地。中车株机公司安全环境与生产保卫部副部长周小敏介绍，为保证复工公司采取了一系列措施，包括多道体温检测、抽测，专业人员对车间、更衣室消毒，设立临时隔离观察点和对员工出现发烧、咳嗽症状立即进行相关处置等。

周小敏说，目前公司全员复岗率已达95%左右，公司机车、地铁和动车等各类项目已经基本恢复生产。

中车株机公司的复工复产保证了孟买地铁项目的进度，这只是中国产业链上的一个缩影。从整个产业链看，正是中国产业链条的强劲韧性，为保障全球供应链的稳定提供了持久动力。

物流链畅通 带动产业链协同

□记者 周凯 重庆报道

在重庆中集物流有限公司的露天堆场，2万多吨从云南等地运来的铝锭堆放整齐，这些铝锭部分将被送往重庆汽车摩托车上游配套企业加工成零部件，为重庆汽摩整车制造企业全力复产提供急需的原材料。

重庆中集物流有限公司位于重庆国际物流枢纽园区，主要运储有色金属、化工原料、家用电器等大宗工业品。在该企业各仓库之间，记者看到货车、叉车进进出出，作业繁忙。公司总经理许金官告诉记者，自2月19日复工以来，240多名员工已有近180人返岗，仓库加堆场共9万平方米，2月份库存量只有20%左右，现在库存量已经超过80%。

原料进不来、产品出不去，产业链不协同是制约部分企业复工复产的关键问题。“前段时间，重庆涪陵区一家企业急需铝锭，云南企业生产的铝锭又运不出来，双方都很着急。我们在政府的协助下，采取定点定线的物流方式，将这批铝锭如期送到客户手中，带动了相关制造业恢复。”许金官说。

重庆国际物流枢纽园区位于重庆主城沙坪坝区，园区近3000家企业中交通运输企业有335家，是我国西部重要的物流基地和对外开放大通道。园区物流企业中转货物既有铝锭、聚丙烯、钢材等基础生产原料，又有轮胎、发动机、电子产品等工业零配件，对于加快汽摩、电子等重庆支柱产业以及建设项目复工达产十分关键。连日来，沙坪坝区在做好疫情防控的同时，着力加快物流园区复工，通过畅通物流链带动重庆甚至西部汽车、电子、化工等产业链协同。

在该园区的中新南向通道（重庆）物流发展有限公司集装箱运管中心，工人们操作高大的正面起重机将一个个集装箱吊装在货车上，然后运往位于附近的重庆团结村铁路集装箱中心站。这些满载货物的集装箱将通过铁海联运班列到达广西北部湾后再出海，有效减少了西部物流成本和时间。

“我们公司是西部陆海新通道铁海联运班列的运营平台，目前公司一边严抓疫情防控，一边紧锣密鼓发运国际铁海联运班列。自公司2月24日正式复工至3月15日，已开行班列41列，将青海、重庆等地的化工原料及制品、汽车整车及零配件等运往海外，同时将南美的生鲜冻货运到西南地区，为企业复工复产、生活物资保障提供了物流支撑。”中新南向通道（重庆）公司相关负责人说。

畅通物流微循环，才能确保农产品运出来、生活必需品供得上。分拣分发、装货卸货，800多名工人在园区内的永辉超市西部物流中心忙碌，这里每天有1200多台次车辆进出、1.2万个生鲜百货品种吞吐，为400公里半径内的各永辉超市及第三方门店提供配送仓储服务。

重庆国际物流枢纽园区管委会负责人介绍，企业要复工复产，物流必须先行一步。园区防疫复工两手抓两手硬，通过采取“一对一”服务、金融支持等举措，对重点物流企业加大帮扶、加快复工，让整个产业链、供应链顺畅连接。目前，包括84家重点物流企业、30个物流仓储项目在内，重庆国际物流枢纽园区重点监控的200个企业（项目）已全部复工。

(责编：庄红韬、杨曦)