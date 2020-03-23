各行各业积极恢复生产生活秩序（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

编者按：习近平总书记在2月23日召开的统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上强调，在确保疫情防控到位的前提下，推动非疫情防控重点地区企事业单位复工复产，恢复生产生活秩序。

经济社会是一个动态循环系统，不能长时间停摆。越是在这个时候，越要用全面、辩证、长远的眼光看待我国发展，越要增强信心、坚定信心。要增强紧迫感，加快建立同疫情防控相适应的经济社会运行秩序，积极有序推进企事业单位复工复产，努力把疫情造成的损失降到最低限度。

一个月以来，各地各部门分区分级精准复工复产，围绕中小微企业、农民工、高校毕业生、外商等出台针对性措施，加大支持力度。本版推出数据可视化融媒体报道，展现生产生活秩序加快恢复的态势和积极成效。

《 人民日报 》（ 2020年03月23日 02 版）

(责编：庄红韬、杨曦)