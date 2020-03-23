中国为全球经济金融稳定做出重大贡献（权威发布）

如何妥善应对国际疫情影响，维护金融市场稳定？在22日举行的国新办新闻发布会上，中国人民银行副行长陈雨露表示，我国经济经受住了疫情冲击，也为全球经济金融稳定做出了重大贡献。金融系统将准确把握疫情防控和经济形势阶段性变化，因时因势调整政策的力度、节奏和重点，积极参与国际合作，应对复杂形势带来的挑战。

A股市场抗风险能力较强，与前期的风险缓释措施和面临的宏观环境有关

近期新冠肺炎疫情在世界范围内扩散，发达国家和新兴市场国家的金融市场均出现大幅调整，但我国金融市场总体而言比较平稳，A股市场展现出了较强的韧性和抗风险能力，其中的原因是什么？

中国证监会副主席李超认为，这种局面的出现得益于金融体系持续深化金融供给侧结构性改革，提前布局，采取了一系列积极有效的风险缓释措施。

“比如，我们压降了市场杠杆水平，当前股票市场的杠杆资金总量较高峰时期已经下降了80%。再如，我们对股票质押风险采取了降存量、控增量等措施，主要风险指标趋势性好转，高比例质押上市公司数量较高峰时期已经下降了1/3。”李超说。

除了前期的风险缓释工作，A股市场抗风险能力较强，也与目前估值较低和企业复工复产持续推进有关。

李超认为，从A股市场内在结构看，现在上证综指的市盈率不超过12倍，上证50的市盈率不到9倍，无论跟国外市场横向比，还是跟股市历史纵向比，目前的市盈率都是比较低的，投资价值显现。从A股市场面对的宏观环境看，中国的疫情防控与国外处于不同阶段，疫情对A股市场的影响已经逐步得到了消化，企业的复工复产也在加快推进。

保险机构作为重要的机构投资者，可以为资本市场提供长期稳定的资金来源。“目前保险资金的运用余额达到18.8万亿元，其中投资股票和基金的规模达到2万亿元。”中国银保监会副主席周亮说，下一步，对偿付能力充足率比较高、资产匹配状况比较好的保险公司，允许其在现有权益投资30%上限的基础上，适度提高权益类资产的投资比重。还将适当增设理财子公司，建立完善养老保障第三支柱，积极支持直接融资。

物价预计呈现逐季下降态势，人民币汇率将会在合理区间内双向波动

2月CPI同比上涨5.2%，对于物价走势，陈雨露认为，今年以来CPI的上涨，既受以猪肉和其他食品价格上涨为主的结构性因素影响，也与疫情对供给的冲击有关，疫情对供给和通胀的影响还会持续一段时间。

随着我国疫情防控形势持续向好，企业复工复产有序推进，生产逐渐恢复，商品供给正在持续改善。“物价整体的形势将会逐渐趋于缓和，在二季度、三季度、四季度预计会出现逐季下降的态势。”陈雨露说。

物价能不能够稳定，还是取决于经济的基本面。“目前我国宏观经济运行平稳，总供给和总需求基本平衡，不存在长期通胀或者通缩的基础。”陈雨露说。

受国际疫情影响，国际外汇市场近期也出现较大波动，市场普遍关心，人民币汇率的走势将会怎样的变化。

从汇率制度上看，我国实行的汇率制度是以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，市场在汇率形成中起决定性作用。今年以来，欧元对美元的贬值幅度是4.7%，英镑对美元的贬值幅度超过了12%，相对来讲，人民币对美元贬值的幅度只有1.8%，综合算下来，中国外汇交易系统人民币汇率指数还有所升值。

陈雨露认为，人民币汇率虽然最近一段时间有所波动，但总体上保持了合理均衡水平上的基本稳定。“人民币对美元的汇率，我们预计还是在7元附近上下波动，有贬有升，继续双向浮动。外汇市场运行平稳，对汇率的预期也是稳定的。”

“从中长期看，我国经济基本面、货币和金融条件将成为稳定我国跨境资金流动的有力支撑，人民币汇率将会在合理区间内双向波动，不存在大幅贬值的基础。”国家外汇管理局副局长宣昌能说。

我国金融体系的稳健性大大增强，积极引导银行体系适当让利给实体经济

国际金融市场动荡发生之后，中国金融市场经受住了考验，表现出了高度稳定性，波动幅度很小。目前中国金融市场运行总体平稳，市场预期比较稳定，宏观政策的空间和工具储备充足。

这些成绩是如何取得的？陈雨露认为，一是因为防范化解重大风险攻坚战、供给侧结构性改革在金融领域的推进，以及金融业高水平扩大对外开放的成效，大大增强了中国金融体系的稳健性。二是金融市场果断如期开市之后平稳运行，各类金融市场的基础设施也安全稳定运行，大大增强了投资者信心。三是疫情发生之后，稳健的货币政策注重灵活适度，对实体经济特别是对受疫情影响比较大的地区和中小微、民营企业给予了大力的精准支持，稳定了经济。

疫情发生以来，央行积极利用多边、区域和双边渠道，与国际组织和主要央行加强政策协调。“下一步，要加强对国际金融市场运行的监测，深入分析和研判本轮国际金融动荡的内在规律，结合前期中国在应对疫情方面的政策经验，及时为经济政策的国际协调提供建设性意见。同时，共同对受疫情影响比较大的、遇到困难很大的发展中国家进行多边国际救助，共同维护全球金融市场的稳定。”陈雨露说。

下一阶段，我国货币政策如何发力？“应分阶段把握货币政策的力度、节奏和重点，始终保持流动性的合理充裕，特别是要实现M2和社会融资规模增速与名义GDP增速的基本匹配，并且略高一些。”陈雨露说，要继续推进贷款市场报价利率改革，以此引导贷款实际利率不断下行。积极引导银行体系适当让利给实体经济，让“稳经济”和“稳金融”实现共赢。

《 人民日报 》（ 2020年03月23日 12 版）

(责编：庄红韬、杨曦)