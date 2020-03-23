2019年第四季度观测值持续走强

本报北京3月22日电 （记者曹树林）人民日报中国品牌发展（宏观）指数近日发布，2019年第四季度观测指数为111.69，2020年第一季度预测值居于95.83—98.47区间。

该指数由人民日报中国品牌发展研究院编制发布，以2017年1月1日为基准日，每季度发布一次，是动态评价中国企业品牌创建能力和竞争能力的指数体系，反映了中国品牌经济作为市场经济高级形态的发育程度，是中国经济高质量发展和建设美好生活的量化表现。根据往季数值，2019年第一至第三季度指数分别为104.16、101.51和107.82，连续三个季度高于基期标准，趋于绿色稳定发展区间。

本次发布的2019年第四季度观测值延续“创新引领”“综合实力”“市场认同”“盈利能力”“社会责任”和“用户美誉”六大评价维度，考虑GDP、PMI等官方数据季节性波动因素，受“当季招聘值”数据大幅增长、外贸走势信心增强、企业储蓄率提升的影响，人民日报中国品牌发展指数四季度观测值持续走强。此轮增长趋势延续到2020年1月份，形成岁末年初翘尾态势。

受新冠肺炎疫情影响，通过对企业复工情况的大数据监测，预计2020年一季度，人民日报中国品牌发展指数将在季节性走低基础上呈现震荡下行趋势。

《 人民日报 》（ 2020年03月23日 12 版）

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