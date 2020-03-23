尚未脱贫县 今年怎么干（决战脱贫攻坚·一线故事）

习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上发表重要讲话指出，剩余脱贫攻坚任务艰巨。全国还有52个贫困县未摘帽、2707个贫困村未出列、建档立卡贫困人口未全部脱贫。虽然同过去相比总量不大，但都是贫中之贫、困中之困，是最难啃的硬骨头。“三保障”问题基本解决了，但稳定住、巩固好还不是一件容易的事情，有的孩子反复失学辍学，不少乡村医疗服务水平低，一些农村危房改造质量不高，有的地方安全饮水不稳定，还存在季节性缺水。剩余建档立卡贫困人口中，老年人、患病者、残疾人的比例达到45.7%。

未摘帽县今年打算怎么干？扶贫产业怎样培育好巩固好，孩子反复失学辍学问题怎么解决，乡村医疗怎么给贫困群众提供更好保障，农村危房、安全饮水等问题怎么解决，残疾人等如何兜底？围绕这些问题，5个贫困县负责相关工作的干部，向记者讲述了他们将如何发力。

——编 者

养鸡种木耳 腰包鼓起来

瞧，围栏围着，土鸡扑腾，那是个鸡群的运动场；竹竿搭架，菌棒支棱，这是个黑木耳的耳场。这里，是我们县的老寨种养专业合作社。不起眼的合作社里，装着65户贫困户250多人的营生呢。

融水不富裕，5年前贫困发生率高达28.53%，超过11万人被认定为建档立卡贫困人口。地处山区，留不住人；户户单干，抵御风险能力弱；不少旅游资源白白浪费，减贫水平低。

虽然来融水还不到10年，但我这个侗族汉子已经把融水当作第二故乡了。我一直在思考融水的出路在何方，后来想明白了——产业。不论是旅游带、产业园，还是菜篮子、果盘子、蚕茧子、菌棒子，产业是乡亲们的钱袋子。靠着勤劳的双手，让钱袋子鼓起来，才是融水脱贫致富的方向。

现在，依靠旅游景区和龙头企业的带动，不少贫困户办起了农家乐。凭借特色产业，越来越多的年轻人乐意来融水创业。老寨合作社创办人之一的王富就是2015年回到家乡创业的，现在合作社已初见规模。以往单干的农户抱成了团，脱贫致富就更有奔头。

这些举措有收效，大家的口袋鼓了起来。旅游扶贫预计今年将会惠及3万名建档立卡贫困人口。而食用菌、中药材、养殖等特色产业更是覆盖了28285户贫困户，覆盖率达97.74%。

如今，融水还有6634人尚未脱贫。接下来，我们将进一步出台产业扶贫奖补政策。在疫情期间发展产业的贫困户，县里将增加奖补标准，让大伙获得更多实惠。今年未脱贫户最高补助标准会达到1万元，而在3月31日之前发展产业且验收通过的还可增加5000元补助。同时，县里将会打造一批“微市场”“微田园”“微车间”，就地就近吸纳更多贫困劳动力就业。

我们还会在乡村旅游扶贫的路子上多走走，争取把农业与旅游、教育、文化、健康养老等融合在一块，让老百姓的满足感再多些。我相信，融水一定能够摘掉贫困的帽子！

广西柳州市政协副主席、融水苗族自治县县委书记杨恩维讲述

本报记者 张云河整理

下细致功夫 防孩子辍学

近年来，赫章县一直在狠抓控辍保学，阻断贫困代际传递，仅去年一年，全县就劝返了106名辍学学生，其中绝大多数是因为厌学才导致辍学。

为什么厌学？我举个例子。有个家住河镇彝族苗族乡双河村的孩子，辍学前在村里念小学，后来到乡里读初中，但没过多久就读不下去了。我们追踪摸排后发现，原来这个孩子在上小学的时候基础没打好，老师有时一个人带好几门课程，教学质量难以保证，孩子底子相对差了些。后来到乡里念初中就愈发有些吃力，最后直接跟不上，厌学情绪就产生了。

除了乡村学校办学条件薄弱，缺少家庭关爱，留守儿童等也会滋生厌学情绪。这也导致不少适龄孩子辍学。

2020年是决战决胜脱贫攻坚之年，义务教育有保障是一道硬杠杠。得下足“绣花”功夫，做好控辍保学。

针对实际情况，全县实行“双线”责任制，行政一条线是指乡（镇）主要领导包乡（镇），班子成员包村（社区），股室干部包组，普通干部包人，并与目标考核挂钩。同时还实行“七长”负责制，将任务逐级分解，落实到人。

这种方式确实有效果。就拿双河村这个孩子来说，当时是一名老师和一名干部到她家走访，苦口婆心做工作。“不懂可以多问，老师也愿意教”“不上学就成了文盲，长大打工都没人要”，好说歹说，孩子才同意回学校。

工作这就完成了？并没有！孩子劝返回校之后，包保责任人还得继续盯着，尤其是在新学期开学的时候，不能松劲。每堂课老师也会点人数，缺了谁会直接跟相应的包保责任人联系，马上去找。

为了提高教学质量，减少辍学率，得想法补充紧缺学科教师，解决教师数量不足、结构不合理等问题。同时加快小学、初中向乡镇集中，初中、高中向县城集中。办得好的村小该保留还得保留，根据实际，不搞一刀切。

控辍保学是个系统工程，得一茬接着一茬干。劝返学生不是最终目的，关键是要“留得住”“学得好”，不然就没有意义了。所以我们现在正想法子，尽可能地帮助孩子们，确保上学路上不落一人。

贵州省毕节市赫章县委书记刘建平讲述

本报记者 苏 滨整理

筑健康防线 兜民生底线

“小病扛，大病挨，病重才往医院抬。”过去，这里的村民生了病真是不好办。村卫生室设备简陋，医疗水平低。

地处南疆喀什地区的莎车县，是新疆人口第一大县。因病致贫、因病返贫，是过去不少莎车贫困家庭的心病，也是脱贫攻坚中的硬骨头。近年来，莎车县不断加大医疗投入力度，着力完善基层医疗服务体系，提升乡村医疗水平，为脱贫攻坚筑起健康防线。

“以前，一张桌子、一名医生和一个听诊器，就是村卫生室的全部。”前不久，我去阿热勒乡恰吐克村走访，村民古丽米热·吐尔孙笑着说起如今的变化，“现在卫生院有门诊部和住院部，还能做彩超等检查，变化大着呢！”

目前，全县31个乡镇都有一所合格的公立卫生院，493个行政村都有一所标准化卫生室。每个村卫生室都配有至少80种以上常用药品，村民可以使用社保卡购买。

过去，村民们得了急病，不太愿意去卫生院看病。近年来，我们依托“千名医生下沉帮扶千村”活动，利用传帮带机制，提升基层医务人员能力。如今，在村卫生室，村民们不仅能见到县里来的专家，还能见到上海援疆专家。专家们定期开展义诊、巡诊，为群众看病，也为当地培养卫生人才。从2019年9月以来，共有七批次1565名医务人员开展基层帮扶工作，为基层群众看病202910人次。

村卫生院硬件水平上去了，基层医务人员能力提高了，但群众看病时兜里没钱，怎么办？对此，我们对符合条件的城乡居民提供“先诊疗、后付费”一站式结算服务，确保就医关怀举措真正惠及于民。同时，我们为贫困户住院治疗开通了绿色通道，贫困户只需在门诊提供身份证即可入院治疗，减轻了贫困户的垫资压力，兜住了民生底线。

没有全民健康，就没有全面小康。提升乡村医疗水平，不能止于能看病，更重要的是要引导群众树立健康意识。

2020年，我们将继续常态化开展全民免费健康体检，通过采取追踪随访、上门服务、签订家庭医生签约式服务等方式，真正实现早发现、早诊断、早转诊，让广大人民群众真正享受党的惠民政策带来的“健康红包”。

新疆喀什地区莎车县副县长张志军讲述

本报记者 阿尔达克整理

住上安全房 喝上洁净水

“没想到这辈子我也有了套城里的房子。” 前不久我去县城安置点钟屏街道木城社区走访，搬迁户郭柱昌拉着我，迟迟不松手。

县城100平方米的电梯房，花多少钱才能入住？对会泽县易地搬迁的贫困群众来说，只需要1万元。为了让群众有安全稳定的住房，政府舍得投入。

像老郭这样的搬迁群众，会泽县超过10万人，其中8万多人属于贫困群众。会泽生活在海拔2500米以上的群众，超过24万；除了高寒冷凉山区，还有干热河谷地带。从山顶搬到山腰，交通不便、高水平教育医疗保障也不容易实现。推动“山上”问题“山下”解决，才能解决贫困的代际传递。

易地搬迁，得尊重群众意愿：站惯的山坡不嫌陡，有的群众不愿搬；进城买菜得花钱，有的群众不敢搬。全县扶贫干部反复入户做工作，群众终于同意挪穷窝。今年6月底前，全县所有易地搬迁群众都将入住。搬迁后，老郭在家附近工地就能打工，妻子在附近的草莓基地可以务工。

会泽不少贫困户仍住着几十年前的老房子。我们一户户查，找出了75139户农村危房并进行了改造加固，终于在2019年实现了农村危房改造“清零”的目标。

虽然金沙江的一级支流牛栏江从会泽穿境而过，但会泽县不少地区却严重缺水。雨碌乡阳山村山脚就是牛栏江，可长期却只能靠小水窖蓄水，因为山高谷深，山顶山腰的群众“望着大江没水喝”。翻山越岭找水源，真金白银铺管道，如今阳山村84户群众也喝上了安全洁净的自来水。

这几年，我们会泽县持续推进农村安全饮水工程项目建设，确保农村饮水安全。2016年以来，会泽县共实施农村安全饮水工程1015件，累计解决了43.7万人的饮水问题。我们的扶贫信息系统显示，全县均已达到“水量、水质、取水便利程度、供水保障率”的规定标准，实现了安全饮水有保障。

建好更要管好、用好。2019年全县再次对2700多个农村饮水项目逐一排查，排查出管护运行问题项目98件，均已整改。今年还将实施164件巩固提升项目，进一步提高季节性、资源性缺水地区的供水保障能力。

云南省会泽县扶贫办主任刘林讲述

本报记者 杨文明整理

盯特殊群体 抓保障到位

春节前我去看望生活困难的残疾人，见到一个小伙儿，瘫痪着，让人很担心。见到我，小伙子泪眼婆娑：他在外务工坠楼致残，还有一个七八岁的孩子，现在只能依靠亲戚照料，自己也无人照看。怎么办？保障不能缺位。农村低保帮扶350元，残疾人生活费和补贴180元，他的生活应该没问题了。再把他的孩子纳入事实无人抚养儿童政策，一个月打到社保卡里900元，生活就能得到保障。此外，我们还给联系了5000元慈善补助。

县里现在有低保户50519人，比前两年增加了两万多，基本做到了对特殊困难人口的覆盖。除了低保，对残疾人有护理补贴，困难残疾人还有每月100元的生活补贴。现在最让人着急的还是精神残疾人的保障工作。前几天见到医保局长，我们就在商量，怎么在医保报销之外，保障精神病人的生活。目前看来，民政口给予临时救助是比较管用的办法。每年底精神病院来结算，让县里的50多名精神病人都住进医院，这个必须得做到。

前几天又见到了大桥敬老院的老人们，41位集中供养的老人在那里过得不错。有专人洗衣做饭，还有每月500元的生活费，生活问题基本可以解决。另外分散供养的864位老人都住进了新房，有村里帮扶干部在，可以放心生活。

当务之急，今年得把事实无人抚养儿童的情况统计完整，为父母因各种原因不能尽到抚养责任的家庭送去保障，让孩子们每个月都能拿到900元补贴，他们是美姑县的未来！另外，我们还要做好特殊困难人群的动态管理，实现应保尽保；一定得做好临时生活救助，对遇到重大疾病的贫困人口给予不低于3万元的救助。

相信通过努力，全县剩余的3.2万余名贫困人口、近千名孤儿和4000多名残疾人都能得到很好的保障，让他们衣食无忧。

四川省凉山彝族自治州美姑县民政局局长阿则尔布讲述

本报记者 王永战整理

图片说明：

图①：杨恩维（前排中）到融水旅游扶贫重点项目苗韵迷城督导项目进度。

刘 通摄

图②：刘建平（右）到社区看望贫困学生。

李学友摄

图③：张志军（右）在村民家中，听取村民的意见和需求。

受访者供图

图④：刘林（左）与古城街道青云村贫困户共商脱贫办法。

朱林波摄

图⑤：阿则尔布（左）在询问贫困老人的生活状况。

资料照片

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2020年03月23日 13 版）

(责编：庄红韬、杨曦)