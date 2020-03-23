中国金融市场呈现高度稳定性（锐财经·一手抓防疫  一手促发展（31））

有关部门负责人在3月22日国务院新闻办公室举办的新闻发布会表示，中国金融市场经受住了疫情及国际金融市场动荡的考验，表现出了高度的稳定性，波动幅度很小，运行总体平稳。

金融市场稳、工具储备足

据介绍，针对疫情影响，中国人民银行近期打出“组合拳”，以稳定金融市场。首先，通过准确的公开市场操作和定向降准，提供短期和中长期的流动性，保持银行体系流动性合理充裕，实现金融市场如期开市之后持续平稳运行。其次，及时设立3000亿元专项再贷款和增加5000亿元再贷款再贴现额度，支持疫情防控和复工复产。此外，对中小微企业、民营企业贷款给予展期和续贷，帮助企业保持现金流稳定，并积极引导市场利率下行，切实降低实体经济融资成本。

中国人民银行副行长陈雨露分析，上述“组合拳”成效正在显现，中国金融体系运行总体平稳，金融市场预期稳定，货币信贷平稳较快增长，国民经济经受住了疫情冲击。

陈雨露认为，国际金融危机通常有3个基本特征：国际金融市场跨市场持续恐慌性下跌；出现大量金融机构，特别是系统重要性金融机构倒闭；全球实体经济运行受到严重破坏。近期，针对国际金融市场动荡的加剧，许多国家陆续出台了应对措施，这些措施的效果还要进一步观察。目前来断定全球已经进入了金融危机还为时尚早。

“国际金融市场动荡发生后，中国金融市场经受住了考验。目前中国的金融市场运行总体平稳，市场预期也比较稳定，宏观政策的空间和工具储备是充足的。”陈雨露表示。

A股展示较强抗风险能力

中国证券监督管理委员会副主席李超表示，与境外市场相比，中国A股市场展现出较强韧性和抗风险能力，A股市场波动幅度相对较小，投资者行为更加理性。

A股市场良好局面的出现，得益于金融体系下了一系列“先手棋”：其一，压降市场杠杆水平，当前股票市场的杠杆资金总量与2015年高峰时相比已下降80%。其二，对股票质押风险采取了降存量、控增量等一系列措施，主要风险指标趋势性好转，高比例质押上市公司数量较高峰时期已下降1/3。其三，优化交易监管，提高透明度，增强市场对监管的明确预期。其四，设立科创板和试点注册制等一系列改革，并在资本市场企业融资、重点地区和行业的支持、费用减免、便利服务等方面，也做出了一些特殊安排。这一系列积极有效的风险缓释措施，帮助企业和行业渡过难关，夯实了市场运行的内在基础，保证市场稳健运行。

据介绍，今年前两个月，交易所市场股票、债券合计融资约1.3万亿元。其中，IPO完成发行38家，募资724亿元，再融资901亿元；交易所债券市场发行1.1万亿元，同比增长30%。更重要的是，当前统筹疫情防控和经济社会发展工作取得了积极的成效，3月份各项指标都有了明显的边际变化。目前上市公司复工率超过98%，高于全国平均水平。金融市场流动性合理充裕，股市的估值水平处于历史低位。

“总的来看，外部环境的影响是阶段性的，不会改变中国资本市场平稳向好的趋势。”李超表示。

外汇市场供求基本平衡

尽管有疫情影响，今年以来，中国跨境资金流动仍总体稳定，外汇市场供求基本平衡。

人民币汇率在合理区间内双向波动。今年以来，人民币汇率总体保持稳定。截至3月20日，境内人民币即期交易价贬值1.4%，同期美元指数上升5.2%。新兴市场货币指数下跌13.4%，其中自2月下旬国际金融市场剧烈波动，2月21日至3月20日，境内人民币即期交易价贬值0.7%，而同期新兴市场货币指数下跌10%，其中3月下旬人民币贬值幅度也明显小于同期的欧元和英镑等货币的贬值幅度。这些数据充分显示人民币汇率在全球外汇市场，尤其是在新兴市场中的表现相对稳健。

外汇市场供求保持基本平衡。1至2月份，中国银行结售汇顺差206亿美元，非银行部门涉外收支顺差187亿美元。综合考虑远期期权等其他供求因素后，外汇市场供求呈现基本平衡。截至2月末，中国外汇储备规模为31067亿美元，总体保持稳定。

近期，受国际疫情影响，国际外汇市场出现较大波动，人民币汇率也有波动，但总体保持了在合理均衡水平上的基本稳定。国家外汇局副局长宣昌能介绍，短期内美元流动性趋紧和美元指数上涨不可避免会对包括中国在内的新兴市场经济体产生影响，但从中长期看，人民币汇率将会在合理区间内双向波动，不存在大幅贬值的基础。

陈雨露分析，随着中国疫情防控形势持续向好以及复工复产复业率持续提升，中国经济长期向好的基本面对人民币汇率的稳定会形成有力的支撑。再加上中国充足稳定的外汇储备，共同为人民币汇率的持续稳定提供了强有力的支撑。

(责编：庄红韬、杨曦)