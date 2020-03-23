“云签约”助推“稳投资”（网上中国）

优必选科技公司与普华永道战略合作“云签约”现场。

高俊夫摄

没有握手寒暄、没有面对面交谈，取而代之的是“屏对屏”“线连线”的沟通和交流——受新冠肺炎疫情影响，各地政府和企业的招商引资、业务洽谈面临不少挑战。为了保证经济运行不按“暂停键”，云招商、云洽谈、云签约等安全高效的新方式成为首选。

产业发展不“掉线”

近日，普华永道与优必选科技公司开展了一场特殊的云签约。在云签约仪式上，双方代表通过互联网现场连线，共同签署战略合作协议，推出风险管理智能服务机器人整体解决方案，希望以机器人代替人力，对企事业单位风险进行识别、认定、预测、分析，并采取应对措施。

一段时间以来，通过这种“线连线”“屏对屏”等不见面的方式，全国各地都在积极推动云签约，将招商工作搬到互联网上，确保产业发展“不掉线”。

日前，包括孚创实业在内的21个外资重点项目与上海浦东新区云签约，总投资额超过17亿美元。在山东，重点外商投资项目签约仪式以视频连线形式在16个地市同步举行，预计总投资143.9亿美元，协议或合同外资额42.7亿美元。

一场没有客商到场的“云上对接会”近日在重庆两江新区举行，14家新零售、工业互联网等新经济领域的企业代表通过网络视频，与两江新区相关负责人探讨新业态新模式、洽谈投资合作。

据了解，新冠肺炎疫情防控期间，两江新区通过与客商保持线上沟通交流，2月中旬以来已促成3次“云签约”，累计签约投资项目33个、总投资328亿元，项目涉及汽车、物联网、医药、交通、物流等领域。而在重庆全市，当地多个部门、区县借助电话、微信、邮件等工具保持与客商对接沟通，在不见面、不握手的情况下促成多次“云签约”，确保服务保障不打折，获得了许多企业的认可。

防疫项目快“上马”

通过“云签约”，一批涉及新冠肺炎防控和治疗的紧急项目也得以快速上马。

近日，广州呼研所医药科技有限公司在一场云签约仪式上与厦门签约。作为钟南山院士领衔的呼吸疾病国家重点实验室及国家呼吸系统疾病临床医学研究中心的产学研和成果转化平台，该公司将在厦门设立研发机构，开展呼吸健康、生物医药与健康领域关键共性核心技术攻关和创新药研发产业化。

深圳坪山—香港铠耀—香雪制药公共卫生产业合作项目日前也举行“云签约”仪式，来自深圳、香港、广州及美国休斯敦四地的代表，通过华为云WeLink进行了连线签约。抗击流感和新型冠状病毒活疫苗、HPV消毒机器人、新发传染病即时体外诊断系统、医用抗菌纺织品、新一代纳米纤维空气过滤器等粤港澳联手抗击疫情五大产业项目落地坪山，标志着深圳公共卫生安全战略物资生产储备基地建设取得重大进展。

据悉，作为助力此次云签约的智能工作平台，华为云WeLink可支持多达1000人同时参会和100方不限时长通话。防疫期间，华为云还联合多方平台与合作伙伴，推出助力各行业复工复产的50余项专项政策，帮助各行业安全高效复工复产。

“云签约”“云招商”受欢迎

为了帮助政府招商引资、企业复工复产，提供云签约平台的技术方积极通过技术升级、免费开放等措施，助力云签约顺利落地。

日前，河南省鹤壁市使用阿里钉钉和“E签宝”小程序完成了招商项目网上集中签约，55家企业负责人通过钉钉直播参与，签约总额约133.9亿元。签约流程高效便捷，用印权限严格管控，区块链技术全程记录，确保签约的安全性。据了解，目前全国超过50个城市采用阿里钉钉平台提供的“码上复工”免费数字化解决方案，其中15个城市开展“云招商”，签约招商引资金额已超2000亿元。

重庆万州区政府近日依托腾讯会议产品，与来自北京、广东、福建、浙江、重庆等地的10多家知名企业代表视频连线，开展了招商引资项目云签约仪式。腾讯高级执行副总裁、云与智慧产业事业群总裁汤道生认为，疫情防控期间，人与人之间的交往、企业之间的合作需求还在，产业互联网或将加速发展，“云签约”“云招商”或将成为未来的商业常态。

与此同时，各大运营商也纷纷免费开放云服务，帮助各地政府和企业按下引资投资的“快进键”：中国移动为一些地方政府安装云视讯远程视频会议系统，将不同地区的企业代表汇集在云端进行招商合作，目前已完成30余场线上签约。

上海社科院互联网研究中心首席研究员李易认为，战“疫”将推动中国互联网加快从信息科技走向数字科技、从传统互联网走向智慧互联网。随着5G商用加速推进，云服务加快落地将推动“数字政府”“智慧城市”深入社会治理的方方面面，为中国新一轮转型发展带来新动能。

(责编：庄红韬、杨曦)