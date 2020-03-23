发改委：前两月实物商品网上消费额实现增长

国家发展改革委副秘书长高杲（徐想 摄）
人民网北京3月23日电 （记者罗知之）国务院联防联控机制今天举行新闻发布会，介绍深化“放管服”改革、推进“互联网+”行动、促进“双创”支持扩大就业有关情况。国家发展改革委副秘书长高杲在发布会上表示，前两个月社会消费品零售总额下滑较多，但是实物商品的网上零售额仍实现增长，占社会消费品零售总额比重同比提高5个百分点。
高杲指出，近年来，各地区各部门推动深化“放管服”改革与开展“互联网+”行动，促进“双创”协同发力，有效激发了市场主体活力和社会创造力。对培育壮大经济发展新动能，对稳定和扩大就业，起到了重要支撑作用。
高杲介绍，在这次疫情期间，针对突如其来的疫情对经济运行和社会生活所带来的影响，各地区各部门也普遍实行了“全天候”网上收件、“及时推送”并联审批、“零等待”网上出件等办理模式，开通应急审批绿色通道，及时纠正不合理的人流物流管控措施，支持企业复工复产达产；推动线上线下融合快速发展，鼓励共享经济、平台经济，发挥他们的优势，促进线上问诊、云办公、在线授课、无接触配送等新模式快速发展，助力疫情防控，保障居民生活，帮助中小微企业脱困、稳定就业。
“前两个月实物商品的网上零售额实现了增长，占社会消费品零售总额比重同比提高5个百分点，信息服务业的生产指数也增长了3.8%。同时，通过出台延长创业贷款贴息期限政策，加大对创业载体奖补力度，对引导‘双创’示范基地和国家创业投资基金，发挥了带动示范和稳定市场作用等，支持大学生、农民工等重点群体创业就业。”高杲说。
下一步，国家发改委将会同有关部门和地方，继续把稳就业摆在突出位置，在加快推动已出台政策落地生效的同时，持续深化“放管服”改革，推动“互联网+”，促进“双创”深入发展，进一步激发市场活力，创造更多的就业岗位，努力减轻疫情带来的不利影响，全力做好稳就业工作。
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