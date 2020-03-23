人民网>>财经

发改委：前两月实物商品网上消费额实现增长

2020年03月23日10:40  来源：人民网
 

国家发展改革委副秘书长高杲（徐想 摄）

人民网北京3月23日电 （记者罗知之）国务院联防联控机制今天举行新闻发布会，介绍深化“放管服”改革、推进“互联网+”行动、促进“双创”支持扩大就业有关情况。国家发展改革委副秘书长高杲在发布会上表示，前两个月社会消费品零售总额下滑较多，但是实物商品的网上零售额仍实现增长，占社会消费品零售总额比重同比提高5个百分点。

高杲指出，近年来，各地区各部门推动深化“放管服”改革与开展“互联网+”行动，促进“双创”协同发力，有效激发了市场主体活力和社会创造力。对培育壮大经济发展新动能，对稳定和扩大就业，起到了重要支撑作用。

高杲介绍，在这次疫情期间，针对突如其来的疫情对经济运行和社会生活所带来的影响，各地区各部门也普遍实行了“全天候”网上收件、“及时推送”并联审批、“零等待”网上出件等办理模式，开通应急审批绿色通道，及时纠正不合理的人流物流管控措施，支持企业复工复产达产；推动线上线下融合快速发展，鼓励共享经济、平台经济，发挥他们的优势，促进线上问诊、云办公、在线授课、无接触配送等新模式快速发展，助力疫情防控，保障居民生活，帮助中小微企业脱困、稳定就业。

“前两个月实物商品的网上零售额实现了增长，占社会消费品零售总额比重同比提高5个百分点，信息服务业的生产指数也增长了3.8%。同时，通过出台延长创业贷款贴息期限政策，加大对创业载体奖补力度，对引导‘双创’示范基地和国家创业投资基金，发挥了带动示范和稳定市场作用等，支持大学生、农民工等重点群体创业就业。”高杲说。

下一步，国家发改委将会同有关部门和地方，继续把稳就业摆在突出位置，在加快推动已出台政策落地生效的同时，持续深化“放管服”改革，推动“互联网+”，促进“双创”深入发展，进一步激发市场活力，创造更多的就业岗位，努力减轻疫情带来的不利影响，全力做好稳就业工作。

(责编：罗知之、孙阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved