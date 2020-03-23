发改委：积极运用现代科技 激发创新创造创业活力和潜力

国家发展改革委副秘书长高杲（徐想 摄）

人民网北京3月23日电 （记者罗知之）国务院联防联控机制今天举行新闻发布会，介绍深化“放管服”改革、推进“互联网+”行动、促进“双创”支持扩大就业有关情况。国家发展改革委副秘书长高杲在发布会上表示，国家发改委将从多措并举稳定和扩大就业，核心是通过进一步改善营商环境，积极运用现代科技等来激发全社会创新创造创业的活力和潜力。

“这次新冠肺炎疫情对经济运行和就业确实带来了较大的冲击，很多企业停工停产，节后的复工复产也在推迟。同时，不少企业尤其是服务行业，还有广大的中小企业受到的冲击更大。这也导致在短期之内的用工需求下降，包括农民工的返岗、高校毕业生的求职，都受到很大的影响。从前两个月国家统计局所发布的数据来看，前两个月全国新增就业同比出现了下降，2月份的城镇调查失业率也出现了上升，所以冲击确实是实实在在的。”高杲说。

他指出，目前，虽然我们国家的疫情防控已经取得了积极成效，但是大家都看到全球疫情在扩散和蔓延，对整个世界经济乃至下一步我国经济的影响还难以准确预料。所以总体来看，当前和下一步，稳定就业的形势和任务应该说很艰巨繁重。“面对这样的情况，从中央到地方，都及时迅速出台了一系列政策措施，包括减税降费、金融支持，加大援企稳岗力度，同时根据疫情形势的发展变化，有序推动企业复工复产，着力稳经济、稳就业。不少企业也是多方采取措施、克服困难，尽量少裁员、不裁员。”

高杲补充说，近日，国务院办公厅又专门印发了《关于应对新冠肺炎疫情影响 强化稳就业举措的实施意见》，进一步从六个方面综合采取了22项具体措施，加快恢复和稳定就业。对于农民工，当前重点是要积极有序推进复工复产达产，引导有序的外出就业。同时支持就地就近就业，并且优先支持贫困劳动力就业。对于高校毕业生，特别是对于今年的应届毕业生来说，国家将对中小微企业招用毕业生予以补贴，明确国有企业连续两年要扩大招聘毕业生规模，扩大基层就业规模。

下一步，国家发改委还将从深化“放管服”改革、加力促进“双创”，推进“互联网+”行动等方面多措并举，稳定和扩大就业，核心就是要通过进一步改善营商环境，积极运用现代科技等来激发全社会创新创造创业的活力和潜力。

在深化“放管服”改革方面，就是要深入落实关于优化营商环境的重大决策部署，总结推广近年来也包括当前应对疫情中各地区各部门好的经验和做法。要坚持市场化、法治化、国际化原则，还要坚持以市场需求为导向，以转变政府职能为核心，进一步放宽市场准入，进一步推进简政便民，进一步强化公平公正的监管，为各类市场投资主体兴业营造稳定、公平、透明、可预期的营商环境，进而创造更多的就业机会。

在加力促进“双创”方面，要进一步深化“证照分离”改革、商事制度改革，充分发挥创业投资作用，包括加大对创业担保贷款的支持力度。将政府投资开发的比如孵化器这样一些创业载体，要安排一定的比例、场地，免费提供给高校毕业生和农民工来使用，为他们创业提供一个良好的环境。同时，鼓励多渠道的灵活就业，支持返乡入乡创业就业等这样一些措施来稳定和扩大就业。

在推进“互联网+”行动方面，将加快数字经济创新发展试验区建设，积极运用中央预算内投资等各方面资金，加强包括5G、数据中心、工业互联网等新型基础设施建设，推进大数据、云计算、人工智能、物联网等技术的集成创新和融合运用，加快培育一批吸纳就业能力强的数字经济产业，加快改造我们的传统产业，促进平台经济、共享经济持续健康发展，培育更多的经济和就业新增长点。

“总的来看，虽然现在的就业形势比较严峻，但是我们也要看到，我国经济具有强大的韧性、潜力和回旋余地。我国经济长期向好的基本面没有改变，稳定就业的基础条件也没有改变。我们完全有信心、有条件也有能够战胜疫情、稳定经济、稳定就业，实现高质量发展。”高杲强调。

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