市场监管总局：今年个体工商户年报时间延长至年底

人民网北京3月23日电 （邢郑）国务院联防联控机制今天举行新闻发布会，介绍深化“放管服”改革、推进“互联网+”行动、促进“双创”支持扩大就业有关情况。国家市场监督管理总局副局长孙梅君在发布会上表示，对个体工商户的年报时间，过去要求在每年6月底之前，现延长到今年年底。

孙梅君指出，复工就是稳就业，复产就是稳经济，复工复产是当前统筹做好疫情防控和经济社会发展工作的迫切任务，也是把疫情的影响降到最低限度的一个重要着力点。各级市场监管部门充分发挥面向市场、面向企业的优势，靠前服务，问需于企，迅速出台了《支持复工复产十条》，会同发改委、财政部等相关部门出台了《关于应对疫情影响 加大对个体工商户扶持力度的指导意见》，急企业之急、解燃眉之需。主要有六个方面的措施：

一是建立绿色通道。对涉及防疫所需的药品注册申请，对生产或者是转产口罩、防护服等应急物资的生产许可申请，对涉及防治新冠肺炎的专利、商标申请，实行了应急审批，特事特办，急事急办。

二是实行告知承诺。针对企业复工复产涉及到的行政许可、强制认证等事项，如果企业具备了生产条件，但是暂时不能提交相应材料的，实行“先承诺、当场办”。在确保食品安全的前提下，对低风险的食品生产经营企业实施“先证后查”，就是说企业先开门，根据疫情防控的形势，我们再进行现场的核查。

三是压缩审批时限。将疫情防控所需的5类消毒用品原料许可证，办证时间由过去的30天降到了1天；将保障春耕的两类化肥产品的许可办证时间由过去的10天降到了1天。

四是减免费用支出。在前期减免相关费用的基础上，要求市场监管总局所属的检定、检测机构，对市场主体提供的技术服务的收费全部减免50%，对湖北省的企业的各类检验费用、检测费用全部免收。对进入药品特别审批程序、进入医疗器械应急审批程序，与新冠肺炎相关的医用产品，免收注册费用。

五是提供技术帮扶。市场监管部门下面有标准院、计量院、检科院、特检院，我们有比较庞大的技术支撑部门，发挥在计量、标准、认证、检测等方面的技术优势，帮助企业建立防疫质量控制的规范，帮助企业实现防疫控制与复工复产的精细化管理。在总局网站上发布了消毒剂、隔离医用无纺布这些防疫产品的9项国家标准，帮助企业开展生产活动。帮助外贸出口企业复产，推动出口产品的标准与国内标准的衔接。

六是支持个体工商户的发展。目前我国登记在册的个体工商户有8353万户，带动了超过2亿人的就业。在这次疫情当中，个体工商户受到了较大的影响，我们认为帮助个体工商户复工复产对于稳定就业、保障民生都具有重要的意义。所以我们会同相关部门出台了支持的政策，除了加大财税、金融、社保、租金减免这些政策以外，在营商环境方面，督促各地落实相关的政策措施。比如，符合各地复工复产规定的个体工商户，无需批准就可以依法依规开展经营活动。对于从事基本生活保障零售业的个体经营者，依法予以豁免登记，帮助进一步拓宽经营活动场所。要最大限度的减免个体工商户在疫情防控期间的相关检验检测、认证认可的费用。对个体工商户的年报时间，过去要求都是在每年6月底之前，我们也延长到今年年底。

(责编：邢郑、孙阳)