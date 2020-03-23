市场监管总局：努力营造“有求必应、无事不扰”的营商环境

人民网北京3月23日电 （邢郑）国务院联防联控机制今天举行新闻发布会，介绍深化“放管服”改革、推进“互联网+”行动、促进“双创”支持扩大就业有关情况。国家市场监督管理总局副局长孙梅君在发布会上表示，市场监管总局制定了联合抽查的事项清单，尽可能让企业“进一次门、查多项事”，2019年抽查企业的总数是176万户，占企业总数的5%，并努力营造“有求必应、无事不扰”的营商环境。

孙梅君指出，市场监管总局认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署，深入推进“放管服”改革，着力打造市场化、法治化、国际化的营商环境，努力为创业就业提供更大的空间。概括起来讲又以下几个方面：

一是营造宽松便捷的准入环境。企业开办时间已经压缩到5个工作日以内，“证照分离”“多证合一”的改革力度也持续加大，现在工业产品许可证的种类也由过去的24类压减到现在的10类，今年还要继续在压减产品目录上下功夫，现在市场准入的便利化程度有了明显的改善，这方面对于增强企业活力创造了一定的条件。企业活力增强，经济发展的微观基础才能巩固。从统计的数据来看，截止到今年3月15日，全国实有各类市场主体1.25亿户，其中企业3905万户，个体工商户8353万户，农民专业合作社219万户。这为扩大就业打下了坚实的基础。

二是营造公平有序的竞争环境。只有公平竞争、优胜劣汰，才能为产业发展提供持久的动力；只有打击假冒伪劣、反不正当竞争，才能够为诚信的企业拓展发展的空间。我们在这个方面按照党中央、国务院的要求采取了一系列措施，包括积极发挥竞争政策的基础性作用，现在已经实现公平竞争审查四级政府的全覆盖，依法平等保护各类市场主体的合法权益。对社会关注的、群众关切的，比如商业贿赂、虚假宣传等问题，加大了反不正当竞争执法力度。去年共查处了不正当竞争的案件有8653件。同时还联合多部门开展了整治“保健”市场乱象的专项执法行动，立案3万件，案值达到137亿元。组织开展了商标、专利、地理标志侵权假冒专项执法行动，依法保护知识产权，增强各类市场主体的投资信心。

三是营造高效规范的监管环境。有一句话叫“水美则鱼肥，土沃则稻香”。市场监管部门大力推进行政许可的网上办理，“一网办理”。疫情发生以后，又提出了“不见面”办理，范围也由过去主要是企业登记注册方面的一些做法，扩大到低风险的食品生产经营企业的许可办理、检验检测机构资质的认定，还有反垄断审查这些领域，目的就是要提高注册审批的效率。还推进“双随机、一公开”的检查，这也是国务院提出的“放管服”改革的一些重要举措。制定了联合抽查的事项清单，尽可能“进一次门、查多项事”，2019年抽查企业的总数是176万户，占企业总数的5%。努力营造“有求必应、无事不扰”的营商环境。

四是着力营造新业态审慎监管的制度环境。研究起草了《电子商务价格行为指南》，推进网约车新政的落地，同时我们推行“互联网+”智慧监管，减少现场的巡查检查。对大家熟悉的，比如“中央厨房”、“网上订餐”，还有疫情期间很多平台开展的“无接触配送”，还有“共享员工”，这些新的模式加强指导，对一些跨界的经营，还有一些混合的销售这样一些新的经营模式，在监管执法当中更加的包容审慎。还充分发挥计量、标准、认证认可、检验检测这些技术优势，为企业主体提供技术方面的帮扶。营商环境只有更好，没有最好，但是各级市场监管部门要努力做得更好，争取达到最好。

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