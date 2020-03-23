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毕业租房月付0押金还送免费换租 蛋壳公寓“椋鸟计划”第五季上线

2020年03月23日12:20  来源：中新经纬
 
原标题：毕业租房月付0押金还送免费换租 蛋壳公寓“椋鸟计划”第五季上线

　　中新经纬客户端3月23日电 3月23日，国内领先的互联网长租公寓运营商蛋壳公寓宣布，专门面向2020年应届大学毕业生的优惠租房项目“椋(liang)鸟计划”第五季正式上线。

　　该项目自2016年推出至今，已惠及全国27个省、直辖市、自治区的260个城市、2000多所高校以及180个海外院校的毕业生群体，共计百万毕业生，租金优惠金额总数超过亿元。在今年最新一季的椋鸟计划中，蛋壳公寓继续聚焦帮扶毕业生，针对即将跨出校门的学子普遍遇到的找房难、租房难，特别是疫情时期看房难等问题，送出月付0押金、免费换租等专属租房优惠，并提供整套租房安家解决方案。

　　根据此前《2019大学毕业生租住数据报告》显示，应届大学毕业生普遍存在租房压力，九成大学毕业生希望房租低于3000元。教育部数据统计，2020年全国高校毕业生高达847万，对于刚出校门的他们，大多数同学都面临着薪资低，就业较迷茫的状态。据蛋壳公寓相关负责人介绍，“椋鸟计划”推出的初衷便是为他们提供实实在在的帮助，助力他们迈出走向社会的第一步，找到安居之所，放手在城市扎根逐梦。

　　据介绍，通过学信网认证的2020年应届大专、本、硕、博毕业学生以及海外留学生，签约满1年及以上的年租合同等，选择分期月付或者年付(含一次性付清)，便可享受椋鸟计划的0押金、入住6个月以内享受1次免费换租的福利。椋鸟计划可以与大部分蛋壳公寓其它房源活动同享。除此外，疫情之下，为切实减轻今年毕业生将面对与以往更大的生活压力，蛋壳公寓还将联合更多社会力量与众多品牌合作伙伴，陆续为学子们带来“全年福利0负担”的各项生活补贴。第一期福利，即从即日起直到4月22日，签约椋鸟计划的毕业生可享货拉拉提供的一定额度的搬家补贴。同时，作为2020年智联招聘“就业有位来”线上就业服务合作伙伴，过去连续两年团中央指导下的“千校万岗”大学毕业生成长计划的独家租房战略合作伙伴，蛋壳公寓将一如既往响应号召，为“千校万岗”项目提供实实在在的助力。

　　租房是每个大学毕业生除就业外最为关注的一个问题，也是社会各界关注的话题， 因此“椋鸟计划”每年都被寄予高度厚望及期许，很多签约毕业生，随着椋鸟计划一同成长，不少已成为所在单位、企业的栋梁之才。

　　文曼是签约椋鸟计划的2017届毕业生，两年多时间已成为一家知名互联网公司的部门负责人，带领着20多人的团队。“一开始是因为优惠进来，搬进来就很舒心，之后就一直住在这里，越住越习惯，越来越安心，现在快三年了，一点也不想搬。”文曼说，实习租房的时候走过不少弯路，毕业时因为椋鸟计划住进蛋壳公寓，毕业三年，从学生到白领，可以说是蛋壳见证了她的蜕变与成长。

　　跟文曼一样，蛋壳公寓80%以上的租客是21岁-28岁的年轻群体，高学历，追求生活品质。蛋壳公寓致力于用互联网的方式改造传统住房租赁行业，用科技让租房变得简单和快乐，为年轻人提供高品质的租住生活，所有房屋均经过符合年轻人生活习惯和审美的升级改造，风格多样、环保安全，还配齐了品牌的家具家电，让毕业生们可以拎包入住。同时提供贴心的服务管家、优质保洁、专业维修、高速WIFI等多项租后服务。目前，公司已进入全国13地市场。2020年1月17日，蛋壳公寓在纽约证券交易所正式挂牌上市，成为2020年登陆纽交所的第一中概股。(中新经纬APP)

(责编：王子侯、夏晓伦)
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