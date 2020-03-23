原标题：在快手云游“鸿门宴”,杨照做客新京报书评周刊“文化云客厅”

“‘范增数目项王,举所佩玉玦以示之者三,项王默然不应’,范增一再向项羽暗示,结果项羽都没回应。范增一看杀刘邦的A计划行不通了,马上使出B计划,把项庄叫了进来。项庄称军中也没有什么娱乐,要给大家表演一段舞剑助兴,结果这时,项伯站出来说‘一个人舞不好看,两个人舞更好’,把项庄刺向刘邦的剑都给挡了,最后刺杀刘邦的B计划也失败了。”这是鸿门宴中经典桥段,也是本次“文化云客厅”直播的分享内容。

3月21日,在快手联合新京报书评周刊(ID:1767893264)推出的“新京报·文化云客厅”第二期直播节目中,著名作家、文学评论家杨照为大家讲述了“一场事先张扬的谋杀案——《史记》中的鸿门宴”,杨照以趣味性的语言风格、专业性的角度为众多快手老铁详细解读了《史记》中关于鸿门宴的历史真相及司马迁高超的文学造诣。

直播中,杨照不仅将鸿门宴前后的故事娓娓道来,将项羽、刘邦、张良等人物形象结合古今进行分析,还与老铁们连麦互动,从专业学者角度为《史记》读者答疑解惑,以期知古鉴今。

此次直播观看人数达5.8万,点赞数超4千,老铁们纷纷表示“希望这样的讲座多一点”“杨老师讲得太好了”“每一个厉害的谋士都是心理学家”“项羽集团没有刘邦集团团结”……不少人还在直播间刷礼物表示感谢。

读史明智,在快手“亲临”鸿门宴

“我们知道,《史记》是纪传体,那么就存在一个问题,鸿门宴里这么多出场人物,应该把这段情节写在哪一个人的故事中呢?对比其他人,显然这个故事中最主要的两个人物是项羽和刘邦,最后司马迁是怎么写的呢?”

在直播最开始,杨照先为大家分析了司马迁的写作选择,“他把详细记录鸿门宴细节的内容写在了《项羽本纪》,而只在刘邦的《高祖本纪》里提纲挈领地描写了一下鸿门宴,这主要是因为在鸿门宴中,项羽是主动的一方,刘邦是被动的,显然项羽才是鸿门宴的核心。”

整场直播中,杨照以通俗易懂的语言风格,一一讲解了刘邦的左司马曹无伤派人告诉项羽“刘邦想占领关中称王”,范增劝告项羽“刘邦以前贪财好色,是个无赖,现在进入关中却有所节制,‘财物无所取,妇女无所幸’,说明他志向不小,要赶快消灭他”,曾经被张良救过的项伯连夜去刘邦军中将此事告诉张良等鸿门宴前的故事背景。

“在鸿门宴整个故事中,司马迁示范了如何在多篇章写作中保持细腻,这段楚汉相争在司马迁笔下呈现出那么多惊心动魄的场景、紧张紧凑的情节。”杨照赞叹于司马迁的文学造诣之高,“司马迁非常擅长控制戏剧性场景的描写,不仅让我们知道剧情发生了什么,同时还让我们感受到人物内心与人性。”

而关于鸿门宴的种种细节,包括座位的安排,项羽无视范增的暗示,项庄舞剑暗杀失败,樊哙食生猪腿、斥项羽,刘邦借口上厕所带人悄悄回军中,张良献礼项羽、范增,范增明骂刘邦、暗气项羽等一波三折、高潮迭起的故事情节,也在杨照博古通今的讲解中,让大家仿若身临其境,感受一次次逆转的紧张氛围。

直播连麦互动,在快手与文化名人“0距离”

讲解了鸿门宴的情节后,杨照还与快手网友进行连麦互动。通过快手平台,广大书友、史学爱好者等各类人群轻松获得与杨照等文化名人交流互动机会,一解既往疑惑,受益匪浅。

针对连麦读者提出的“现实生活中,您更愿意和刘邦还是项羽交朋友?”疑问,杨照详细分析了两人的性格特点,“项羽是一个适合被崇拜的人,让人感觉这个人很了不起,但是越靠近他会越受不了,因为他非常情绪化,并不好相处。而刘邦虽然有无赖的地方,不是个让人敬佩的人,却会让人越靠近越喜欢,因为他不吝啬、很慷慨,不在意把他的东西留给别人,对于权利也不独断。一般人会选择跑到刘邦身边,我是一般人。”

其中一位参与互动,同是也是一名教师的网友表示听过杨照的讲解后,对于以后教学工作的展开也受益良多,对于她提出的“项伯这个人在推动剧情中是很关键的一个人,您怎么评价”的疑问,杨照结合史记的内容给出了解答,“项伯关键,但不重要,他是一个单纯、知恩图报的人,安排座次、维护刘邦的人实际上是张良,他决策于千里之外,非常了解人,擅于依据人的行为和动机预先做出安排,完成彻底逆转,所以说鸿门宴中最有计谋的还是张良。”

“项羽身边的人大多是兄弟、亚父、叔父,刘邦身边的人则多是江湖朋友,项羽与刘邦的对决是不是可以视作是家族与江湖或者社会对决的失败呢?”对于网友的这个问题,杨照回复说:“在史记中,这场对决更应该被视作是项羽一个人与一个团队的对决,项羽身边没有真正信任、亲近的人,他作为个人是非常了不起的,他力气大、会打仗,但在那个环境中他无法与刘邦相匹敌,因为刘邦是一个团队在作战,团队所有人互补运作。”

文化大家“云”集快手,饕餮盛宴接连登场

作为国立台湾大学历史系毕业、美国哈佛大学东亚史硕士,曾为哈佛大学史学博士候选人,杨照在此次作为主讲人做客“文化云客厅”讲解鸿门宴前,曾制作一套120集的音频节目《史记百讲》,并于去年出版图书《史记的读法:司马迁的历史世界》。

而杨照与《史记》的渊源最早要追溯到他初中时代接触到《史记》的选文《张释之冯唐列传》,在高中阅读更多选文后,他第一次想要完整地阅读《史记》,再到大二暑假和大三把《史记》全部读完。此后,在美国当研究生时,他的专业是两汉经学,要阅读所有汉代相关的史料,由此他又再读了一次《史记》,也读了《史记会注考证》,为此后的研究打下坚实基础。

不仅是此次的直播获得好评,“文化云客厅”首播即获网友青睐。在3月14日的第一期“新京报·文化云客厅”直播中,著名专栏作者淡豹与快手网友一起重读了《许三观卖血记》,90分钟时长的直播,在线观看数累计超10万,点赞数达3.6万。

而打造了“文化云客厅”的新京报书评周刊,作为国内顶尖的专业书评媒体,创刊17年来,以“阅读需要主张”为口号,近年来更是通过快手、微信公众号等网络渠道分享并评论国内外优秀书籍作品。“文化云客厅”之前,新京报书评周刊就曾与快手合作,邀请《汪曾祺全集》项目主持人郑娟、北大文学博士杨早等文化界名人做客快手直播间,与网友即时交流对文学的见解。

据悉,此后几期的“文化云客厅”也将继续邀请多位名人大家做客快手直播间,与网友进行文化分享、互动交流。

快手“直播+书评”的新形式一经推出就获得网友高度认可,通过直播的及时性强、互动性强优势,为新时代下的文化传播带来新灵感,为年轻人深入了解传统文化搭建便捷、快速渠道。

(责编：许维娜、夏晓伦)