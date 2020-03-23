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6万家企业上支付宝开“百万人无接触”招聘会

杨佩颖

2020年03月23日17:39  来源：未来网
 
原标题：支付宝参与人社部“百日千万网络招聘专项行动” 6万家企业上支付宝开“百万人无接触”招聘会

　　未来网北京3月23日电（记者 杨佩颖）往年3月，都是毕业生找工作的紧张时刻，但在新冠肺炎疫情影响下，高校延期开学，毕业生找工作的问题如何解决？

　　3月20日，人社部主办的“百日千万网络招聘专项行动”正式启动了，支付宝作为了此次行动的社会参与方。3月23日，有6万家企业上支付宝搞了一场“百万人无接触”招聘会，24小时不打烊持续到6月底，预计通过支付宝平台参与人数将超百万。

　　这6万家企业，包括了海尔、平安、中国联通、阿里巴巴、格力等在内的知名企业提供了共计10多万个就业岗位，涵盖互联网、信息业、金融、教育培训、贸易等10余个行业。

　　记者也体验了一把无接触招聘会，过程十分简单，只需要三步，首先上支付宝搜 “好工作”，然后进入校招小程序，最后就可以进到“百万人线上招聘会”的页面，选择看好的企业就能在线投递简历等待面试通知了。

　　据支付宝教育事业部校园业务总经理张亚男表示，很多企业都因为疫情原因取消了线下的招聘会，为了缓解这届毕业生的就业压力，推出了这次百万人的无接触招聘会，“这次还专门设立了针对湖北地区毕业生的湖北专场，方便他们找工作，另外还特地设立了中小企业专场，一些高等技校职业技术大学的毕业生也可以进行应聘。”

　　对于为何上支付宝开招聘会，华润集团一位负责人表示，主要因为支付宝是服务心智最强的超级APP，可以不受地域限制招到各种所需要的人才。

　　来自武汉大学计算机学院2016年本科生张海洋因为疫情原因，此前一直宅在家里，年前特地准备的厚厚的一沓简历现在都用不上了，他明白短时间内线下招聘会是不会开了，于是近期开始在线上找工作，他上支付宝向一家名叫奥比中光的企业投递了简历，应聘系统工程师，简历已经通过了，目前正在等待企业的安排面试中。

　　张海洋颇有感触的说，“我应聘的奥比中光是一家专业做3D传感摄像头的科技企业，主要用于苹果手机摄像头、刷脸支付等新兴产品，很看好这个行业前景，支付宝上的可以选择的企业很多，我还投递了一些做AI和机器人的公司，网络招聘很便捷，对我们毕业生帮助很大。”

　　来自中国教育部统计数据显示，2020年全国普通高校毕业生规模达874万人，比去年增加40万人。各地政府部门也为了让毕业生更方便的找工作也实施了多项举措，比如安徽、广东、甘肃等地也给予了吸收大学生就业企业一定的补贴。

　　现在，越来越多的企业也创新招聘手段，把招聘会搬到了支付宝上，无接触招聘会、无接触双选会、无接触面试……实现了让毕业生多走“网路”，少走“马路”，足不出户就能找工作。

　　据支付宝数据显示，除了校招以外，疫情发生以来，已有164万人通过支付宝实现灵活就业，其中90%为疫情中受损最严重的服务业岗位。与此同时，还通过新业态新模式创造和推动灵活就业岗位，催生了人工智能训练师、网约配送员、物联网安装调试员等新职业。

　　在中国社会科学院社会学研究所研究员吕鹏看来，支付宝发挥了巨大的平台效应，全面转型数字生活平台后，积极拓展包括人力服务在内的各种服务类型，成为求职者和用工单位之间的桥梁，助力了国家稳就业。

(责编：夏晓伦、毕磊)
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