中国稳就业的基础相当稳（锐财经·一手抓防疫  一手促发展(32)）

近日，河北省邯郸市肥乡区按照“一企一策”的方式，在落实疫情防控措施的同时，积极组织扶贫车间有序恢复生产，确保当地村民稳就业，能增收。图为邯郸市肥乡区辛安镇村民在扶贫车间加工服装。

新华社记者 王 晓摄

各地企业复工率和员工到岗率稳步提升，全国除湖北外的规模以上工业企业平均开工率超过95%，已有1亿农民工外出务工，近期128万户企业享受到失业保险稳岗返还186亿元……一段时间以来，全国上下有序推动企业复工复产，稳就业措施逐步落实见效。有关方面指出，总体来看，稳就业的任务依然艰巨，但是，中国经济长期向好的基本面没有改变，稳定就业的基础条件也没有改变。

利好政策加速实施

疫情对就业的影响怎么看？“从国家统计局发布的数据来看，前两个月全国新增就业同比出现了下降，2月份城镇调查失业率也出现了上升，冲击确实是实实在在的。”国家发改委副秘书长高杲3月23日在国新办发布会上表示。

但一段时间以来，从中央到地方迅速出台了系列政策措施，包括减税降费、金融支持、加大援企稳岗力度等。随着疫情防控取得积极成效，复工复产正有序推进。数据显示，除湖北外，各省约1.1万个重点项目复工率近九成；全国已有1亿农民工外出务工，占春节前返乡农民工的80%。

国家统计局人口和就业统计司司长张毅指出，中国出台了就业优先一系列政策措施，包括精准稳妥推进企业复工复产、加大援企稳岗稳就业力度、着力促进农民工就业、突出抓好高校毕业生就业等。“上述政策的加速实施，将会确保就业形势保持稳定。”

“总的来看，虽然现在的就业形势比较严峻，但我国经济具有强大的韧性、潜力和回旋余地。我国经济长期向好的基本面没有改变，稳定就业的基础条件也没有改变。”高杲说。张毅也表示，就业形势保持稳定有牢固的经济基础。随着疫情防控形势持续向好，复工复产有序推进，市场需求回升，经济增长逐渐恢复，劳动力需求也将陆续恢复，就业形势将逐步改善。

新业态拓宽新岗位

在当前条件下，扩大就业如何进一步挖掘潜力？近日召开的国务院常务会议指向“互联网+”新业态，提出依托工业互联网促进传统产业加快上线上云。聚焦养老、托育、家政等就业潜力大的领域，发展线上线下融合的生活服务业等。

以服务业来说，到2018年底，中国服务业就业人员近3.6亿人，比重达到46.3%，成为吸纳就业最多的产业。而线上线下融合，则将进一步为服务业拓宽发展天地。

高杲表示，数字化、网络化技术的深度渗透，既为消费者在更大范围享受到更高品质、更加多元化服务提供了历史性机遇，也推动了整个社会服务领域专业化和信息化水平的迅速提升。线上线下融合，涌现出了很多新模式、新业态，这为创业就业提供了很广阔的空间。

据了解，近期国家发改委已经陆续启动了养老服务体系建设、家政服务提质扩容行动、普惠托育服务专项行动等，着力加大对相关领域的投入，带动各方面社会资本参与其中。比如在家政服务领域，支持平台企业为家政领域的小微企业，甚至个体提供精准对接，同时制定和提升相关服务标准，促进整个行业服务水平的提高。

高杲说，下一步将把示范项目的宣传推广与推动社会服务领域的转型升级、复工复产的支持政策有机结合起来，着力培育一批线上线下相结合的新业态新模式。

支持创业带动就业

在拓展就业方面，还有不少“双创”行动正在展开。创业创新持续推进，市场主体数量持续增加，也将继续发挥带动就业“倍增器”作用。

据了解，目前，国家发改委正在组织筹划2020年全国“双创”活动周，将重点举办返乡创业项目对接、大学生创业项目对接等，通过和互联网平台企业的融合，进一步带动中小企业创新。

“双创”示范基地建设也将进一步推进。自2016年以来，国务院已分两批部署了120个“双创”示范基地。未来还将研究建立国家新兴产业创投引导基金和“双创”示范基地有关项目的对接机制，研究银行信贷和引导基金投贷联动的新模式。

当前，创新创业仍被不少市场主体看好。国家发改委高技术司司长伍浩介绍，最近国家新兴产业创投引导基金对3000家创新型企业做了问卷调查，从数据来看，67.3%的企业对未来发展充满信心，其中大约四成企业认为本领域还蕴藏着更大的发展机会和潜力。

高杲表示，在加力促进“双创”方面，下一步要进一步深化“证照分离”改革、商事制度改革，充分发挥创业投资作用，包括加大对创业担保贷款的支持力度。政府投资开发的孵化器等一些创业载体，要安排一定的比例、场地，免费提供给高校毕业生和农民工来使用，为他们创业提供一个良好的环境。同时，鼓励多渠道的灵活就业，支持返乡入乡创业就业。

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