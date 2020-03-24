人民网>>财经

中国稳就业的基础相当稳（锐财经·一手抓防疫  一手促发展(32)）

本报记者  李  婕

2020年03月24日04:50  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　近日，河北省邯郸市肥乡区按照“一企一策”的方式，在落实疫情防控措施的同时，积极组织扶贫车间有序恢复生产，确保当地村民稳就业，能增收。图为邯郸市肥乡区辛安镇村民在扶贫车间加工服装。
　　新华社记者 王 晓摄

　　各地企业复工率和员工到岗率稳步提升，全国除湖北外的规模以上工业企业平均开工率超过95%，已有1亿农民工外出务工，近期128万户企业享受到失业保险稳岗返还186亿元……一段时间以来，全国上下有序推动企业复工复产，稳就业措施逐步落实见效。有关方面指出，总体来看，稳就业的任务依然艰巨，但是，中国经济长期向好的基本面没有改变，稳定就业的基础条件也没有改变。

　　利好政策加速实施

　　疫情对就业的影响怎么看？“从国家统计局发布的数据来看，前两个月全国新增就业同比出现了下降，2月份城镇调查失业率也出现了上升，冲击确实是实实在在的。”国家发改委副秘书长高杲3月23日在国新办发布会上表示。

　　但一段时间以来，从中央到地方迅速出台了系列政策措施，包括减税降费、金融支持、加大援企稳岗力度等。随着疫情防控取得积极成效，复工复产正有序推进。数据显示，除湖北外，各省约1.1万个重点项目复工率近九成；全国已有1亿农民工外出务工，占春节前返乡农民工的80%。

　　国家统计局人口和就业统计司司长张毅指出，中国出台了就业优先一系列政策措施，包括精准稳妥推进企业复工复产、加大援企稳岗稳就业力度、着力促进农民工就业、突出抓好高校毕业生就业等。“上述政策的加速实施，将会确保就业形势保持稳定。”

　　“总的来看，虽然现在的就业形势比较严峻，但我国经济具有强大的韧性、潜力和回旋余地。我国经济长期向好的基本面没有改变，稳定就业的基础条件也没有改变。”高杲说。张毅也表示，就业形势保持稳定有牢固的经济基础。随着疫情防控形势持续向好，复工复产有序推进，市场需求回升，经济增长逐渐恢复，劳动力需求也将陆续恢复，就业形势将逐步改善。

　　新业态拓宽新岗位

　　在当前条件下，扩大就业如何进一步挖掘潜力？近日召开的国务院常务会议指向“互联网+”新业态，提出依托工业互联网促进传统产业加快上线上云。聚焦养老、托育、家政等就业潜力大的领域，发展线上线下融合的生活服务业等。

　　以服务业来说，到2018年底，中国服务业就业人员近3.6亿人，比重达到46.3%，成为吸纳就业最多的产业。而线上线下融合，则将进一步为服务业拓宽发展天地。

　　高杲表示，数字化、网络化技术的深度渗透，既为消费者在更大范围享受到更高品质、更加多元化服务提供了历史性机遇，也推动了整个社会服务领域专业化和信息化水平的迅速提升。线上线下融合，涌现出了很多新模式、新业态，这为创业就业提供了很广阔的空间。

　　据了解，近期国家发改委已经陆续启动了养老服务体系建设、家政服务提质扩容行动、普惠托育服务专项行动等，着力加大对相关领域的投入，带动各方面社会资本参与其中。比如在家政服务领域，支持平台企业为家政领域的小微企业，甚至个体提供精准对接，同时制定和提升相关服务标准，促进整个行业服务水平的提高。

　　高杲说，下一步将把示范项目的宣传推广与推动社会服务领域的转型升级、复工复产的支持政策有机结合起来，着力培育一批线上线下相结合的新业态新模式。

　　支持创业带动就业

　　在拓展就业方面，还有不少“双创”行动正在展开。创业创新持续推进，市场主体数量持续增加，也将继续发挥带动就业“倍增器”作用。

　　据了解，目前，国家发改委正在组织筹划2020年全国“双创”活动周，将重点举办返乡创业项目对接、大学生创业项目对接等，通过和互联网平台企业的融合，进一步带动中小企业创新。

　　“双创”示范基地建设也将进一步推进。自2016年以来，国务院已分两批部署了120个“双创”示范基地。未来还将研究建立国家新兴产业创投引导基金和“双创”示范基地有关项目的对接机制，研究银行信贷和引导基金投贷联动的新模式。

　　当前，创新创业仍被不少市场主体看好。国家发改委高技术司司长伍浩介绍，最近国家新兴产业创投引导基金对3000家创新型企业做了问卷调查，从数据来看，67.3%的企业对未来发展充满信心，其中大约四成企业认为本领域还蕴藏着更大的发展机会和潜力。

　　高杲表示，在加力促进“双创”方面，下一步要进一步深化“证照分离”改革、商事制度改革，充分发挥创业投资作用，包括加大对创业担保贷款的支持力度。政府投资开发的孵化器等一些创业载体，要安排一定的比例、场地，免费提供给高校毕业生和农民工来使用，为他们创业提供一个良好的环境。同时，鼓励多渠道的灵活就业，支持返乡入乡创业就业。

(责编：岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved