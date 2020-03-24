原标题：居民疫后旅游意愿调查显示：五月出游比例最高

我国居民新冠肺炎疫后出游的意愿怎么样？大家有什么担心或期待，希望在什么时间用什么方式去哪里旅行，旅游行业又该如何提前做好准备？

3月19日，中国旅游研究院、携程旅游大数据联合实验室联合启动“2020疫情后旅游大数据调研项目”，并发布了项目首个合作调研报告——《15项发现和待启动的旅行：国人疫情后旅游意愿调查报告》。报告通过问卷调研收集了来自全国100多个城市近1.5万名用户的意见，受调查人群以18岁到45岁为主，其中男性占比64%，女性36%。

通过数据分析对比，有近一半（43%）被调查者表示，如果疫情结束，会选择在2020年3月到6月上半年旅游，选择5月旅游的比例达到16%，位居全年各月之首。其次是6、7、8三个月，各有15%的选择率。国庆假期的10月预计也是旅游高峰，有14%的选择比例。

在疫情后计划出游的主要目的上，休闲、度假以30%的比例排名第一，游览、观光占24%排名第二，文体、教育、科技交流以9%排名第三。疫情后预计旅游者更倾向于放松休闲以及文化体育活动。

疫情后先去哪里旅游？90%以上的被调查者选择国内游。其中，城市周边游、国内中短程游、国内长线游三项是主要选择，分别占比24%、43%、23%。从目前在线旅游平台产品上线和预订情况看，也符合这一趋势，景区门票、门票+酒店套餐、周边游线路率先复苏。

从交通方式看，被调查者中选择自驾游的比例最高，达41%，随后是高铁29%，普通客车16%，飞机14%。这意味着，疫情后旅游市场预计以自驾游、高铁游占主体。

从旅游目的看，家庭、休闲度假是关键词。和家人一起出游占比42%，高居第一，适合亲子游或父母老人旅游的产品将更有市场。其次是与好友结伴旅游占比22%，单位班级社团等集体出游占比20%。也有13%的人计划独自旅游或与驴友一起自助游。

疫情期间，大部分在线旅行社都为游客办理了无损退订，72%的被调查者表示，会再次选择这些渠道预订旅游产品。

中青报·中青网记者 鄢光哲 来源：中国青年报

(责编：冯粒、曹昆)