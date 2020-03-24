原标题：县长直播三小时 舒城茶油卖断货

“我现在拿在手中的，就是舒城野岭茶油。这个茶油富含不饱和脂肪酸和多种维生素，‘徽’常好吃。而且你购买一斤舒城茶油，就能帮助我们的贫困户增收40元。”直播间里，56岁的县长张秀萍正对着镜头，向全国近20万网友推荐安徽舒城县特产。

3月21日至3月22日，有6位分别来自安徽省舒城县、石台县、临泉县、金寨县、望江县、岳西县的县长如火如荼地为家乡农产品带货。

据悉，这是由安徽省网信办发起，通过抖音“战疫助农”活动进行的安徽专场直播。短短几小时，直播间内临泉县滞销芥菜、舒城县茶油、石台县富硒茶等农产品，一度出现售罄，累计销售额超过2010万元。

石台县县长章文静（左一）在直播间推广石台富硒茶

安徽六大贫困县县长直播带货，三小时卖空农产品

“茶叶的好坏，一靠自然环境，二靠工艺水准。石台是极品名茶产地，富硒茶又采取的是揉捻型工艺，第二泡、三泡的口感最好，最多可以经得住七次冲泡。”直播时，石台县县长章文静向网友展示茶叶冲泡技巧，并和炒茶非遗大师，现场炒制起了新鲜采摘的茶叶。

据了解，石台是国家级贫困县，茶树种植面积多达11万亩，是当地扶贫支柱产业。往年，茶叶本应在春节期间就售完。但受疫情影响，今年新茶即将上市，仓库中却仍有几万斤的保鲜茶等待售出。“线下交易减少，茶叶价格也不是很好，对茶农收入产生了很大影响。”文静在直播中表示。

为帮助滞销农产品销售，安徽省委常委、宣传部部长虞爱华，也闻讯赶来直播间。“小康不小康，关键看老乡。”虞爱华在舒城茶油的直播间内和网友互动。他表示，今年是决胜全面小康、决战脱贫攻坚的关键之年，“销量好，老百姓的心情就好，我要为你们都点赞叫好。”

舒城县县长张秀萍和虞爱华的真诚推荐，打动了不少网友，茶油一度出现断货。“县长加油”、“助力脱贫攻坚，已下单”，直播3小时后，舒城茶油累计售出6.3万件，销售额超过750万元，创下当天县长直播的最高纪录。据参与此次直播的合作社负责人透露，按照传统销售渠道，这些茶油以前需要半个多月才能卖完。

安徽省委常委、宣传部部长虞爱华（左一）和舒城县县长张秀萍（右图左一）

此外，3月21至22日，安徽岳西县、望江县、金寨县、临泉县也通过县长直播、连线创作者的方式，展示了岳西翠兰茶、望江虾田稻米、金寨山核桃、和临泉芥菜等农产品。直播间内，为吸引粉丝，县长们还纷纷唱起了黄梅戏和金寨民歌《八月桂花遍地开》。

据介绍，为让助农工作产生长效影响。“县长来直播”活动将优先考虑国家级贫困县，以及贫困县中能影响更多农户，并在种植、加工和流通环节，具备一定基础的扶贫产业。此外，该活动也将持续帮助，受疫情影响较严重、亟需打开农产品销路的地区。

“一方面我们会结合农产品上市周期、市场供需情况，来策划相应专题活动。比如4月份即将上线春茶专场直播；另一方面，也会广泛关注各地农产品需求，形成季节性或地域性主题，比如这次的安徽专场。”活动相关负责人说道。

对此，中央财经大学中国互联网经济研究院副院长欧阳日辉认为，县长亲自直播做推荐，增加了对消费者的吸引力，直播镜头全方位展示风土人情、种植采摘过程，激发了消费者的购买欲。直播带农产品，不仅为中小微企业和农户解决销路问题，也将对贫困地区发展起到巨大推动作用。

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