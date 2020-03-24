挖潜新动能 强化版稳就业新政密集而至

在这个特殊的“金三银四”招聘季，作为“六稳”之首的稳就业持续升温，强化版新政密集而至，千万网络招聘行动火热启动。连日来，中央部门频频发文发声，部署全面强化稳就业举措。据悉，在加大援企稳岗力度，推动复工复产提速的同时，瞄准农民工、高校毕业生等重点群体将落实更具针对性的举措。此外，培育壮大新动能将成下一步扩大就业重头戏。进一步放宽市场准入，加力促进“双创”，加快培育数字经济产业等一揽子实招将加快落地。

“这次新冠肺炎疫情对经济运行和就业确实带来了较大冲击。”国家发展改革委副秘书长高杲3月23日在国务院联防联控机制新闻发布会上坦言，很多企业停工停产，节后复工复产推迟。不少企业尤其是服务行业、广大中小企业受到的冲击更大。短期之内用工需求下降，农民工返岗、高校毕业生求职都受到很大影响。

近日，中央部委频频部署全面强化稳就业举措。3月3日、3月10日、3月17日，接连三次召开的国务院常务会议研究稳就业议题，从更有针对性加大稳就业工作力度，到为创业就业、灵活就业提供更多机会，再到培育壮大新动能促进稳就业，部署层层深入。

3月20日召开的统筹推进疫情防控和稳就业工作电视电话会议，强调更大力度实施就业优先政策，并要求及时出台配套政策，推动各项政策尽快落地见效。同一日，国务院办公厅发布《关于应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业举措的实施意见》，从六个方面综合采取了22项具体措施，加快恢复和稳定就业。

复工就是稳就业，复产就是稳经济。人社部副部长李忠3月19日表示，当前企业用工短缺和部分劳动者无法返岗的矛盾依然存在。下一步，将进一步调动全系统力量，以更加有力的工作举措，为企业尽快复工复产、为劳动者尽早返岗就业提供支撑和保障。

国家市场监督管理总局副局长孙梅君3月23日表示，继《支持复工复产十条》出台后，市场监管总局会同相关部门加大对个体工商户扶持力度。除了加大财税、金融、社保、租金减免外，支持多渠道灵活就业，创造更多就业岗位。“下一步，我们还要着力抓好各项政策措施的落实落细，为企业特别是中小微企业、个体工商户排忧解难。”

在援企稳岗方面，人社部数据显示，目前已有128万户企业享受到失业保险稳岗返还186亿元，惠及职工4230万人，受益企业户数已经超过了去年全年。“下一步，我们还将进一步扩大失业保险稳岗返还政策的受益范围，帮助更多企业稳住就业岗位。”李忠表示。

稳就业要在重点群体上发力。国家统计局国民经济综合统计司司长、新闻发言人毛盛勇3月17日前在国新办新闻发布会上表示，就业优先的政策会进一步加大力度，要增加对就业人员、转岗人员或者农民工的就业培训，更好地发挥就业基金作用，加大对重点人群，包括大学生、农民工的就业培训等帮扶，进一步推动灵活就业。

国办发布的稳就业新政也释放不少积极信号。其中，针对农民工和高校毕业生，一系列更有针对性的举措将落地。对于前者，除了有序推进复工复产达产，引导其外出就业外，将支持就地就近就业，优先支持贫困劳动力就业。对于后者，国有企业将扩大招聘规模，中小微企业招用将予以补贴，此外，基层就业、招生入伍、就业见习等规模也将扩大。

稳就业还要促招聘、重服务。眼下正值“金三银四”招聘季，人社部会同有关方面3月20日启动实施百日千万网络招聘行动，这也是近年来规模最大、覆盖范围最广的招聘活动。该活动将持续至6月底，集中推送上千万个岗位信息，助推复工复产、稳定和扩大就业。

值得一提的是，培育壮大新动能将成为下一步扩大就业的重头戏。孙梅君表示，下一步要进一步优化营商环境，为创业就业提供更大的空间。高杲表示，国家发展改革委将会同有关部门和地方，在加快推动已出台政策落地生效的同时，持续深化“放管服”改革，推动“互联网+”，促进“双创”深入发展，进一步激发市场活力，创造更多的就业岗位。

据悉，在深化“放管服”改革方面，将进一步放宽市场准入，创造更多的就业机会。在加力促进“双创”方面，将充分发挥创业投资作用，加大对创业担保贷款的支持力度。将政府投资开发的孵化器等创业载体，安排一定的比例、场地，免费提供给高校毕业生和农民工来使用，支持返乡入乡创业就业。

此外，在推进“互联网+”行动方面，将加快数字经济创新发展试验区建设，加快培育一批吸纳就业能力强的数字经济产业，加快改造传统产业，促进平台经济、共享经济持续健康发展，培育更多的经济和就业新增长点。

高杲透露，下一步还要着力培育一批线上线下相结合的新业态新模式，为创业就业提供广阔空间。国家发展改革委正在研究启动社会服务领域的“双创”带动就业示范项目计划，重点是要发挥互联网、大数据、人工智能等新兴技术优势，在养老、托育、家政、乡村旅游、家电回收等社会服务领域，探索推广“互联网平台+创业单元”新模式，挖掘其中巨大的“双创”带动就业的潜力。

“目前，我们正在组织筹划2020年全国‘双创’活动周，将重点举办返乡创业项目对接、大学生创业项目对接等。”国家发展改革委高技术司司长伍浩透露，下一步要进一步激发市场主体活力，打造创新创业专业化服务平台，研究建立国家新兴产业创投引导基金和“双创”示范基地有关项目的对接机制，以及研究银行信贷和引导基金投贷联动的新模式。

“虽然现在的就业形势比较严峻，但是我们也要看到，我国经济具有强大的韧性、潜力和回旋余地。我国经济长期向好的基本面没有改变，稳定就业的基础条件也没有改变。在党中央和国务院坚强领导下，我们完全有信心、有条件能够战胜疫情、稳定经济、稳定就业，实现高质量发展。”高杲说。（记者 班娟娟）

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