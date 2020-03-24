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四批税费优惠新政接连落地 为企业复产按下“快进键” 

2020年03月24日07:56  来源：经济参考报
 

疫情发生以来，针对支持疫情防控和助力复工复产，我国接连出台了4批减税降费优惠政策，这些政策各有侧重，瞄准防护救治、物资供应、公益捐赠、支持复工复产等领域，政策接连落地为企业复工复产按下“快进键”。

前不久，广州市荔湾区税务局近日为广州唯品会电子商务有限公司，开出了广东省首单享受减半征收社保费政策的税票。公司财务人员冯梓坤介绍：“2月28日广东省社保费减免文件出台后，短短8天时间，我公司就通过电子税务局‘免填单、免申请’，直接享受了减半征收社保费68万元。”

新冠肺炎疫情发生以来，着眼于降低企业用工成本，增强复工复产信心，国家及时出台阶段性减免企业养老、失业、工伤保险单位缴费和阶段性减征职工医保单位缴费政策：湖北省从2月到6月可对各类参保企业免征3项企业社保费，其他地区从2月到6月可对中小微企业免征3项企业社保费，从2月到4月可对大型企业减半征收；各地区根据基金运行等情况，可从2月到6月对参保单位医保费实行减半征收。

据统计，截至3月11日，广东省税务局累计为103万户用人单位退费65亿元；宁波市税务局已为10.8万户企业办理社保费减免5.4亿元……随着政策在各地落地，越来越多的企业享受到真金白银的降费红利。

不仅仅是社保费，疫情发生以来，我国已经接连出台了4批减税降费优惠政策，各有侧重。国家税务总局政策法规司副司长戴诗友介绍，第一批政策重点聚焦疫情防控工作，目的是直接支持一线防控工作。第二批政策重点聚焦减轻企业社保费负担，目的是降低企业用工成本、增强其复工复产信心。第三批政策重点聚焦小微企业和个体工商户，目的是增强其抗风险能力，助其渡过难关。第四批政策重点聚焦稳外贸稳外资，目的是降低疫情对外贸外资的负面影响。

在这4批20项税费优惠政策中，按作用和功能看，分为四个方面。戴诗友说：“具体可分为支持防护救治、支持物资供应、鼓励公益捐赠、支持复工复产四个方面。在支持复工复产方面，有9项优惠政策，涉及企业所得税、增值税、城镇土地使用税、出口退税等，以及基本养老等三项社保费单位缴费部分、基本医保单位缴费部分。”

其中，针对支持个体工商户复工复产的增值税优惠政策，从本月1日起开始实施，个体工商户以前所未有的低税负迎来复工复产。

“增值税是本轮税收优惠中涉及纳税人最多、减税规模最大、效应最突出的税种；优化出口退税办理，是畅通外贸企业资金流，应对疫情对外贸不利影响、增强外贸韧性的重要举措。”全国政协常委、中国税务学会副会长张连起认为，税务部门在线下传播渠道受到疫情影响的情况下，组织参与政策制定的有关负责人，做通俗易懂、务实管用的权威解读，并通过全媒体推送，进一步提升了税费优惠政策的知晓率和普惠度，有利于广大纳税人、缴费人应知尽知、应享尽享。（记者 孙韶华）

(责编：庄红韬、杨曦)
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