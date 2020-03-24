政策效果显现 消费市场回暖步入快车道

国内疫情逐步稳定，消费市场正在随暖春复苏。《经济参考报》记者获悉，多部门正在酝酿更多支持政策，加快推动绿色智能消费。其中，汽车、家电以及电子产品等领域利好有望率先落地。目前，商务部、国家发展改革委等相关部门正在研究出台进一步稳定汽车消费的政策，地方也在同步推进，广东、海南等地已经接连推出具体举措。另外，多地政府和商家已经启动家电、电子产品市场促销活动，鼓励绿色智能消费，促进产品更新升级。专家表示，随着疫情好转和政策效果显现，消费市场回暖步伐正在加快。

汽车市场率先发力

汽车市场作为我国消费市场的重要组成部分，已经出现复苏势头。中国汽车流通协会数据显示，2月份第一周乘用车日均零售仅811辆，第二周为4101辆，第三周为5411辆，第四周上升至1.65万辆。分析指出，随着政策逐步落地和复工复产有序推进，汽车市场回暖还将加速。

记者了解到，自疫情发生以来，中央和地方各级政府连续出台促进汽车消费的政策举措。2月中旬，中央提出要积极稳定汽车等传统大宗消费，鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌配额，带动汽车及相关产品消费。之后，商务部、发改委等部门连续出台政策，促进汽车消费。

3月13日，发改委、工信部等23个部门再次联合发布《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》（以下简称《实施意见》），提出要促进机动车报废更新、促进汽车限购向引导使用政策转变，鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌限额等鼓励举措。同时，要鼓励使用绿色智能产品，加强绿色公交设施建设技术创新，落实好现行中央财政新能源汽车推广应用补贴政策和基础设施建设奖补政策。

近日，商务部、发改委等部门再次发文，强调要稳住汽车消费，督促各地出台新车购置补贴、“以旧换新”补贴、取消皮卡进城限制、促进二手车便利交易等措施，并推动优化汽车限购措施。

与此同时，各地方政府也在加快步伐，连续出台鼓励汽车消费政策。日前，广东省明确表示，要鼓励广州、深圳等城市进一步放宽汽车摇号和竞拍指标。随后，湖南、海南、四川、安徽、河南等地接连发布鼓励汽车消费的政策。

全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树对《经济参考报》记者表示，近期的汽车市场利好举措与之前政策一脉相承，而多部门在短期内的密集部署，将进一步推动政策落地，加速释放积累的汽车消费需求，为我国消费市场回暖助力。

绿色智能消费获力挺

在力争稳住汽车消费的同时，各部门还在加大对家电、电子产品等领域的支持力度。上述《实施意见》提出，要鼓励绿色智能消费，加快完善家电、消费电子产品等领域回收网络。各地区结合实际制定奖励与强制相结合的消费更新换代政策，鼓励企业开展以旧换新，合理引导消费预期。

随后，商务部表示，正在会同有关部门进一步研究出台鼓励政策，支持引导各地制定奖补政策，鼓励企业开展电子产品以旧换新。

与此同时，地方也在加快推出优惠举措，发放消费补贴，推出以旧换新等活动。日前，山西晋城对全市居民家庭开展家电促销补贴活动，按商品成交价的5%予以补贴。广西则在疫情期间加大力度推进自2019年启动的家电以旧换新活动，相关负责人表示，截至目前，财政补贴资金已拨付到位，各消费城市招投标工作正在有序推进。另外，包括苏宁、京东、国美等商家也在推出家电、电子产品的促销活动。

全国家用电器工业信息中心研究部部长宋敬学对《经济参考报》记者表示，家电行业作为我国经济的重要组成部分，同时也是我国社会消费的重要部分。国家统计局数据显示，2019年我国社会消费品零售总额411649亿元，其中家用电器和音像器材类9139万元，份额比重为2.2%。鼓励绿色智能消费，用“以旧换新”等手段推动家电内销，是我国经济发展的需要。

商务部流通产业促进中心服务业处处长、研究员陈丽芬也对《经济参考报》记者表示，随着科技进步和消费观念更新步伐加快，家电、电子消费品等产品的更新换代和智能化升级也进入快节奏阶段。

“以洗衣机、电冰箱、空调、彩电和计算机为例，这些产品更新换代大约是10年一周期，2009年这五种产品的居民拥有量大约为15亿台，更新换代的潜在市场将有4-5万亿元左右。”陈丽芬认为，有力的绿色智能消费更新换代政策将会撬动比较大的消费市场空间。

打通“堵点”释放消费需求

在消费市场出现回暖迹象的同时，更多利好政策还在加快出台，加快释放消费潜力。陈丽芬指出，当务之急是要打通消费领域的“堵点”，激发因为疫情而处在“休眠”状态的消费需求。

“这就需要从供给侧和需求侧两端同时发力。”陈丽芬表示，从需求端来说，要让消费者有信心消费和有能力消费。要加速生产回暖，稳定就业，做好保障工作，促进居民增收，为扩大消费打好基础。从供给端来说，要抓住新的消费需求点，提供优质产品和服务，让消费者有产品消费、有地方消费、有兴趣消费。从而打通生产到消费的循环体系，让生产活起来、消费热起来。

事实上，这也是接下来的政策发力点。目前，各部门都在全力推进复工复产，加快中小企业的支持力度，稳定和优化消费市场供给的同时，也使居民就业和收入保持稳定，保障居民有能力消费。同时，我国还将持续提升居民消费能力，促进重点群体增收激发消费潜力，稳定和增加居民财产性收入。日前，发改委表示，将积极会同有关部门进一步充实完善稳定和扩大居民消费的政策预案。

在陈丽芬看来，疫情对消费的影响是短期的，随着疫情得到有效控制，以及各地复工复产和促进消费政策的发酵，消费者信心逐渐恢复，消费市场会出现反弹，消费增量跨期补偿，被冻结的消费需求会加速释放。（记者 王文博 李志勇）

(责编：庄红韬、杨曦)