机器来配送 防控更高效（新产业 新机遇③）

3月16日，在重庆国际物流枢纽园区的永辉物流配送中心常温库，自动化分拣系统正在分发超市各门店所需的货品。

黄 伟摄（新华社发）

2月6日，武汉市第九医院消毒供应中心主任王英从无人车上取下快件。

张武军摄（人民视觉）

2月14日，一次配送任务完成后，工作人员为“超影”配送机器人喷洒酒精消毒。

新华社记者 薛宇舸摄

内蒙古自治区鄂尔多斯市高新区是全市外来人口较为集中的区域，随着辖区企业逐渐复工复产，疫情防控面临挑战。但该区尚未配备自动化消毒装置，公共区域的消毒作业效率低且覆盖面有限。为了提升消毒效果可控性，鄂尔多斯市选择向区域战略合作伙伴京东集团求助。

不到2小时，京东无人机便完成了指定公共区域全覆盖、无死角的喷洒消毒工作。“没想到这‘家伙’这么能干！”高新区管委会工作人员不禁感叹。

“在适宜的条件下，一架无人机一天能够消毒作业近400亩，而纯靠人工每天只能作业不到10亩，无人机的效率是非常高的。”京东物流X事业部无人机研发负责人巴航说。

新冠肺炎疫情暴发后，像京东一样，许多企业也迅速反应，将自主研发的无人机、无人车等创新产品派遣至抗疫一线。通过这些创新产品实现的无人配送，作为在物品流通环节中仅以机器或者人机协作完成的配送方式，在避免人与人直接接触的基础上，最大限度阻止着病毒的传播，在防疫阻击战中发挥了奇效。

配送无人机：

攻坚克难“飞行员”

2019年9月，中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》，明确提出要“积极发展无人机物流递送”。本次疫情中，配送无人机能够迅速实现协助抗疫，业界在技术与运营上的经验累积功不可没。

“白洋淀杨刘庄村本来就地形复杂，现在由于疫情影响，封村封路，有货也送不过去，希望无人机能给我们帮帮忙！”2月10日，巴航接到一个紧急求助电话。

求助者京东白洋淀地区安新营业部站长邓华山介绍，平常要给杨刘庄村送货，需要使用两种交通工具。快递员首先从配送站开车去码头，然后换乘轮渡到湖对岸，最后再步行给村民送货。

受疫情影响，目前所有轮渡都已停运。因为杨刘庄村地处一个半岛之上，如果开车绕行，要跑100多公里，全程算下来，就要耗费6个多小时。在安新营业部，陆续而来的快递已经有上百件，而且很多都是村民的生活必需品。

事不宜迟，巴航率领团队抵达白洋淀后，立即对周围环境和飞行路线进行勘测。很快，无人机就已调试就绪，在发出一系列指令后，无人机便自主完成了巡航、降落，卸货、返航等环节。原本需要绕行100多公里的距离，在配送无人机的辅助下，成功缩短为直线距离2公里，且仅需10分钟就能完成一次运输。

“我们进村后，这一带的村民刚开始还不了解，我们详细说明来意，他们还是有些犹豫。”巴航说。

在亲眼目睹配送无人机快速、平稳地飞行在湖面上空后，杨刘庄村村民终于放下戒心。村民张二娜说：“我真是服了京东，现在到处封路封村，他们居然还能想出这个好办法。”

疫情防控关键期，医疗和防护物资支援保障更是重中之重。在一些特殊应急场合，如配送血浆、医疗仪器等，配送无人机速度快、反应灵活的优势得到显现。

为保障相关救援物资配送，顺丰速运投入22架无人机，在武汉、十堰、赣州、温州、哈尔滨等地开展城市运营。截至目前，顺丰无人机已累计飞行近500小时，飞行里程超14000公里，运输物资近13吨，缓解了物资运输保障压力。

“无人机既能提升运输效率，又能减少人员面对面接触风险，这种方式一举两得。”顺丰科技无人机前沿团队负责人方源说。

迅蚁科技搭建了全国首个抗疫“城市空中运输通道”。从绍兴市新昌县人民医院到县疾控中心，原先15分钟的车程如今已缩短至5分钟飞行时间，物资运输效率提升了一半以上。

“可以说，这次疫情是检验中国无人机发展成果的试金石，为今后实现无人机行业持续健康发展提供宝贵经验。”民航局无人驾驶航空器管理领导小组办公室相关负责人表示。

无人配送车：

防控一线“运输兵”

公司复工后，在杭州未来科技城5G创新园工作的小王却犯了愁。原来，疫情防控期间园区食堂只提供饭菜外带服务，而且要等食堂通知后再步行前往，人多时还要排队，取餐来回就要花半个小时，很多时候饭菜取回来已经凉了。

为了保障复工人员按时用餐，浙江移动联合得威科技有限公司打造了5G无人配送车，具备扫码开门、自动消毒等功能，且配有保温箱，可实现无接触、安全取餐。该无人配送车一次可送30至40份餐食，午间用餐高峰就可配送160份。

自3月9日试运行以来，无人配送车得到园区职工的一致好评。小王告诉记者：“现在有了无人配送车，吃饭方便多了，工作幸福指数也提升不少。”

除了可在封闭园区实现物资配送外，在环境、路况更为复杂的城市公共区域，无人配送车同样也能大显身手。

武汉市第九医院是收治新冠肺炎病人的定点医院。疫情暴发后，为了保障一线医护人员医疗物资和生活物资的安全供应，距离医院只有600米的京东仁和营业部立即开始无人配送车的应急运营部署。

投入使用的无人配送车装有24个格口，且货物提完之后会自动返程，一天运输快递可超百件。自2月6日正式开始运营配送后，直到现在也从未间断。

但事实上，无人配送车的运营部署并非一帆风顺。

2月1日，第一台无人配送车抵达武汉，但工程师团队无法现场进行设备调试。要知道，此前在国内20多个城市开展的无人配送试运营，路线和地图勘测以及配送测试都是由京东工程师实地完成的。

怎么办？京东工程师们连夜编出一本无人配送车操作手册。只用了几个小时，就完成了对仁和营业部业务人员的远程培训。在前方人员协助下，短短5天时间就完成了路线规划、地图勘测与制作、实地测试等平时至少需要一两周才能完成的前期工作。

疫情防控催生“新缺口”，无人配送车迅速落地，生鲜外卖行业受益也颇多。

受疫情影响，线上买菜成为不少人首选的购物方式。春节期间，美团买菜在北京、上海、深圳、武汉四地销售量最高达到节前的2至3倍。为更好服务用户居家隔离生活，美团决定在北京顺义区、海淀区率先启动无人配送车防疫助力项目，为用户配送生鲜蔬果及餐饮外卖。

但疫情发生之前，美团以餐食外卖配送作为设计背景制造无人车，餐箱都是为标准餐盒设计的。而疫情防控期间，用户下单商品均为超重量的生鲜果蔬，若想实现无人配送，必须先对餐箱进行调整改造。

2月10日，美团工程师团队开始紧急优化无人车。“改装基地没有空调、暖气和热水，甚至连吃饭的地方都没有，但大家都一一克服了，只花了3天时间就让车辆投入运营。”美团无人车配送中心产品总监李达自豪地告诉本报记者。

无人配送车的推广是否会侵占外卖骑手的生存空间呢？美团买菜配送业务区域负责人秦晓光解释说，无人车可以配送超重量或超长距离的订单，骑手们相应地可以多送一些短距离订单。

配送机器人：

智能抗疫“服务生”

“大家好，可爱的小花生来给大家送菜了，祝您用餐愉快……”近期，在杭州市市委党校定点隔离区，每当用餐时间，几个高1.2米，身体隔成三层的配送机器人“小花生”就会准时载上饭菜，在楼道里忙碌起来。

1月24日，与确诊患者同乘TR188次航班的219名乘客被安排在杭州市市委党校进行集中隔离观察。但要为8层楼200多个房间送餐，隔离区工作人员至少要花费1个半小时，而且天气冷，食物也容易凉。

得知这一情况，擎朗智能24小时内紧急向隔离区免费提供16台配送机器人，并在2天内完成了全部楼层的部署工作。工作人员只需将餐食放在机器人的三层托盘上，并输入目标房间号，机器人就能实现自动送达。对此，杭州市委党校负责人向记者表示，配送机器人既能减少传染风险，又能提高送餐效率，效果立竿见影。

配送机器人在医院内的适时应用，也极大缓解了一线医务人员的工作压力。

2月4日，工信部发出倡议“进一步发挥人工智能赋能效用”，并强调“把加快有效支撑疫情防控的相关产品攻关和应用作为优先工作”。

猎豹移动积极响应，火速将旗下配送机器人发往武汉火神山医院等多家医院进行驰援。入驻郑州岐伯山医院的猎豹移动机器人“豹小递”，很快成为医护人员的好帮手。该机器人具备自主路径规划、智能避障、语音控制等多重功能，在完成标本、药品、化验单、防护工具等传送工作的同时，还能最大程度节省医护人员的休息时间，从而更专心拟订诊疗方案、救治病患。

因为疫情防控，医疗市场呈现出无人配送需求快速增加的新趋势，但随着复工复产有序推进，无人配送在餐饮行业的应用比例也在飞速增长。

2月21日，中国饭店协会、美团宣布与真功夫、汉堡王、云海肴、峨嵋酒家4家餐饮品牌联合落地首批“无接触餐厅”。

在峨嵋酒家的“无接触餐厅”示范店，记者看到，擎朗智能“小花生”配送机器人再次化身为餐厅服务生。顾客通过二维码点餐成功后，机器人就会按照指定路线将菜品从后厨运送到餐桌前，传菜全流程隔绝人与人的直接接触。在汉堡王等快餐店，还设立了“无接触取餐”外卖小哥专区，同样由配送机器人负责传递，保证了各方安全。

据了解，每个配送机器人一次可以配送三道菜。外婆家杭州马塍路店的刘经理表示，只需2台送餐机器人就可以满足餐厅大堂内20至30桌人员的就餐需求，食客们也吃得更放心。

“从传菜效率来说，一台配送机器人在用餐高峰期能配送400个以上的托盘。平时需要3到4个专职传菜员完成的任务量，两台机器人即可合作完成，机器传菜效率相比人工实现了150%到200%的提升。”擎朗智能首席执行官李通对本报记者说。

3月3日，中国饭店协会发布《新冠肺炎疫情下中国餐饮业发展现状与趋势报告》指出，无人配送等新技术的应用为重构餐饮行业运营管理流程提供了技术性支持，为今后提高行业运营效率打下基础。

(责编：庄红韬、杨曦)