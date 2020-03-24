自贸区提升中国开放型经济（开放谈）

自上海自由贸易试验区挂牌成立以来，中国自贸试验区经历了6年半的建设，实现了从点到线再到面的深入发展，逐步形成东西南北中协调、陆海统筹的“1+3+7+1+6”开放网络格局，五批18个自贸区步入新的改革开放进程。

自贸试验区积极对接国际经贸新规则，创新经济管理体制和机制。

中国自贸试验区积极借鉴国际通行的投资规则，把“国民待遇”延伸至“准入前”，探索建立“准入前国民待遇+负面清单+备案管理”投资管理模式。去年，将自贸区外商准入负面清单缩减至37条，放宽农业、制造业和采矿业的外资准入，推动服务业扩大开放，尤其是金融服务业、电信服务、专业服务和旅游文化、医疗教育等领域，有效提高了投资便利化程度。在贸易领域，自贸区创新监管服务模式，对标国际先进的海关特殊监管模式，推进电子口岸建设和两步通关、无纸化通关，缩减边境合规时间和通关费用，促进贸易和投资的便利化。此外，自贸区跟进全球经贸治理规则的变化，完善投资保护和争端解决机制，强化知识产权保护体系，构建国际化、透明度高的争端解决环境。2019年中国营商环境全球排名跃升至31位，一定程度上得益于自贸试验区在便利中国跨境贸易方面的重要示范引领作用。

自贸试验区建设加速中国新一轮改革开放进程，更推动着中国经济高质量发展。

首先，在政府管理和服务创新方面，将改变传统政企关系，提高市场效率。自贸试验区放松前置管理的同时，通过注册资本认缴制、“证照分离”、企业信用信息公示制度、严重违法失信企业名单等方式加强事中事后监管，推进整体集成化管理，进行“放”和“管”的有机结合，既能放宽市场准入，扩大市场主体的自主权，又加强了市场监管的力度和效率，为政府职能转变和行政体制改革提供了经验借鉴。

其次，通过有效提高贸易与投资便利化水平，自贸试验区将形成高附加值产业的集聚平台，形成对外开放的新高地和新增长极。自贸试验区的建设不仅打通国际企业、资本、技术和人才进入中国的渠道，也降低了中国企业进入国际市场的门槛，支持中国企业参与全球范围内的资源配置和产能合作，有助于推动开放型经济的发展和升级。

再者，自贸试验区积极发挥试验田的作用，持续释放制度创新红利。6年多来累计复制推广200多项制度创新成果，其中涉及贸易与投资便利化的成果就达145项，有利于中国全面深化改革和进一步扩大开放，推动中国经济高质量发展。

自由贸易区和自贸试验区是两类开放模式。前者覆盖自贸协定所有成员的全部关税领土，具有排他性，可称为大自贸区；后者是中国自主面向全球扩大开放，空间有限，可称为小自贸区。两类自贸区都致力于提升贸易投资的自由化和便利化，在实践中相辅相成，形成“双自联动”，共同构建中国开放型经济新体制。

自由贸易协定谈判通常涉及货物贸易关税减让、服务贸易和投资扩大市场准入。自贸试验区先行先试扩大开放，贸易与投资便利化自由化，自然有利于中国更好地开展自贸协定谈判，实现大自贸区战略，更好地构建中国与其他国家的双多边经贸合作机制，更好地形成“一带一路”建设机制性合作，更好地应对贸易保护主义和单边主义的冲击，维护多边贸易体制和自由贸易格局，促进区域经济一体化和经济全球化。同时，鉴于自贸协定谈判愈发重视服务业开放、贸易与投资自由化便利化、电子商务、公平竞争等问题，自贸试验区正是中国探索自贸区建设难点、进行风险测试的试验田，其建设将丰富中国发展自贸区的经验，体现了中国以实际行动支持贸易自由化和扩大开放的坚定决心，有助于加快中国自贸区建设以及自贸协定谈判进程，推动构建高质量高标准的自贸区网络。

总的来看，自贸试验区以制度创新为核心，坚持先行先试，不断深化“放管服”改革，推进政府职能转变，切实促进投资与贸易便利化，改善营商环境，推动改革向纵深发展，提升中国开放型经济水平，为中国加强“一带一路”合作、深度融入世界经济、参与全球经济治理提供新机遇。

（作者分别为商务部国际贸易经济合作研究院区域经济研究中心主任、研究实习员）

(责编：庄红韬、杨曦)