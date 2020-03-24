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中信银行重庆分行：全力以“复” 做好企业金融服务保障

彭国威、张睿

2020年03月24日12:33  来源：人民网-重庆频道
 
原标题：中信银行重庆分行：全力以“复” 做好企业金融服务保障

　　人民网重庆3月24日电 当前，正值疫情防控巩固关键期和企业复工复产高峰期，中信银行重庆分行在信贷支持、普惠金融、服务小微等方面多点发力、主动作为，全力以“复”，做好金融服务保障。

　　截至目前，中信银行重庆分行对防疫相关企业完成60.8亿元信贷审批，其中新增41.5亿元；通过贷款展期或延期帮扶受疫情影响的批发零售、住宿餐饮、物流运输、文化旅游等实体企业160家,金额36.6亿元；对重庆地区35户汽车经销商采取相应救助政策，金额超9.8亿元。

　　加大支持 “贷”动企业复工复产

　　“有了这笔贴现贷款的及时支持，我们可以加大力度复工复产了。”重庆医药集团股份有限公司相关负责人说。

　　重庆医药集团股份有限公司是重庆药品医疗器械定点储备单位，经营范围涵盖药品、医疗器械、医药研发等产业。疫情发生以来，该公司旗下500余家和平药房坚持营业，供应药品、口罩、防护服等大量医疗防护物资。

　　近日，中信银行重庆分行了解到该公司有药品支付款项票据的融资需求，第一时间为其设计方案，以低于市场同期档次30bps的价格办理贴现，及时发放9067万元贴现贷款，支持其复工复产、顺畅运营。

　　这仅是中信银行重庆分行支持企业复工复产的一个缩影。疫情期间，中信银行重庆分行优先保证医疗企业信贷支持，主动对接并快速审批涉及疫情防治企业信贷需求，第一时间开辟受理、续贷及无还本续贷绿色通道，首批已为6户重点企业完成授信9.1亿元。

　　此外，中信银行重庆分行还主动摸排辖内受疫情影响的批发零售、住宿餐饮、物流运输、文化旅游等实体企业，强化金融支持，搭建信贷审批与放款绿色通道。“对遭遇困难的实体企业，我们通过适当下调贷款利率、完善续贷政策安排、调整还款计划、更改付息时间等方式进行帮扶。”该行相关负责人表示。

　　精准施策 “惠”及小微企业渡难关

　　疫情发生后，员工工资、流动资金、持续生产等诸多问题让许多小微企业复工复产陷入“困境”。

　　为此，中信银行重庆分行采取优惠贷款利率、暂缓上报征信报告的方式为中小企业纾困解难。“针对受疫情影响的小微企业，我们制定了特别优惠政策，贷款利率基础利率起，对小微企业进行60BPS利润补贴。”该行相关负责人介绍。

　　重庆地区不少汽车经销商遭遇车辆积压、资金流动困难等问题，该行通过到期置换、主动重组、专项贷款等六大专项救助措施，提供一户一策的行动方案。

　　日前，该行主动对接了重庆长安汽车股份有限公司及其经销商，采取延期批复、置换票据、视频核保等措施为其经营提供金融支持。截至3月17日，成功帮扶长安汽车的15户汽车经销商复工复产，涉及金额达2.4亿元，与35户达成合作意向，4户进入授信审批流程。

　　做实防控 确保基础服务不断档

　　线下加强防控，线上做好保障，中信银行重庆分行通过营业网点、微信公众号、客户微信群等平台，主动将优惠政策和便利措施向企业宣导，加强疫情防控宣传和科普，为企业复工复产提供金融政策咨询服务。

　　2月以来，中信银行重庆分行针对企业客户畅通“企业微信”服务渠道，为其提供安全便捷的线上服务体验。“企业客户无需去网点，手机添加客户经理的企业微信号，就能随时享受一对一、安全可靠的金融服务。”

　　同时，该行积极引导客户使用手机银行APP完成智慧存款、转账汇款等基础服务。搭建疫情服务专区，快速上线疫情动态、线上课程、掌上读书等多项服务，全方位满足客户的金融与生活需求。（彭国威、张睿）

(责编：王子侯、夏晓伦)
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