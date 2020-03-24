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前2个月全国财政收入同比下降9.9%

2020年03月24日23:57  来源：新华网
 

新华社北京3月24日电（记者申铖）财政部24日发布数据显示，今年前2个月，全国一般公共预算收入35232亿元，同比下降9.9%。

当日公布的数据显示，前2个月，中央一般公共预算收入17242亿元，同比下降11.2%；地方一般公共预算本级收入17990亿元，同比下降8.6%。全国税收收入31175亿元，同比下降11.2%；非税收入4057亿元，同比增长1.7%。

中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇表示，受新冠肺炎疫情影响，前2个月，一些经济活动出现暂停。“财政收入同比增速下降，在预期之中。随着复工复产有序推进、经济逐步回归正轨，财政收入也将随之恢复。”

从主要税收收入项目来看，前2个月，国内增值税同比下降19%；国内消费税同比下降10%；企业所得税同比下降6.9%；进口货物增值税、消费税同比下降25.1%；关税同比下降14.3%。

值得关注的是，前2个月，证券交易印花税349亿元，同比增长77.2%。“在全球金融市场动荡加剧的背景下，我国资本市场表现相对稳定、韧性渐显。这一数据体现我国资本市场交易活跃，彰显市场人气。”杨志勇说。

财政支出方面，前2个月，全国一般公共预算支出32350亿元，同比下降2.9%。其中，中央一般公共预算本级支出4269亿元，同比增长4.7%；地方一般公共预算支出28081亿元，同比下降3.9%。

受疫情影响，一些财政支出项目在前2个月未能开展，但与疫情防控有所相关的卫生健康支出2716亿元，同比增长22.7%。

此外，政府性基金预算方面，前2个月，全国政府性基金预算收入7688亿元，同比下降18.6%；全国政府性基金预算支出12879亿元，同比下降10.4%。

(责编：冯粒、曹昆)
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