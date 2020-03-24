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浙江实施提振消费新政 鼓励杭州有序放宽汽车限购

2020年03月24日23:58  来源：新华网
 
原标题：浙江实施提振消费新政 鼓励杭州有序放宽汽车限购

　　新华社杭州3月24日电（记者魏董华）记者24日从浙江省商务厅获悉，近期，浙江省政府发布《提振消费促进经济增长的实施意见》（以下简称《意见》），聚焦数字消费、健康消费、汽车消费等领域,加快释放消费潜力，将为疫情好转后释放消费需求、引领升级消费、做大国内市场提供有力政策保障。

　　《意见》要求各地在做好疫情防控前提下，抓住疫后消费回补和潜力释放机遇期，实施数字生活新消费、繁荣商圈提能级、放心消费优环境等“六大行动”。

　　《意见》涉及16条提振消费的具体举措，包括鼓励杭州有序放宽汽车限购、鼓励实施一周4.5天弹性工作制等内容。

　　据了解，数字生活消费、智能消费将是重点聚焦的消费领域。“网上菜场”“网上餐厅”“网上超市”等数字商贸新模式新业态将加快生活服务业数字化，直播电子商务、社交营销开启“云逛街”等新模式繁荣居家“宅消费”。

　　在拓宽智能消费新领域方面，丰富5G技术应用场景，积极开展消费服务领域人工智能应用试点，加快研发可穿戴设备、医疗机器人等智能化产品，加快5G网络基础设施建设扩大4K用户覆盖面，带动5G智能终端、AI智能服务新消费。

　　此外，《意见》还提出要释放城乡汽车消费潜力。鼓励杭州有序放宽汽车限购措施，制定汽车以旧换新和下乡惠农政策，深挖农村汽车消费潜力。扩大二手车市场流通，拓展线上线下购车渠道等方式促进汽车消费。

　　在扩大进口消费方面，支持温州、义乌等地建设进口商品世界超市，打造永不落幕进口博览会。探索跨境电子商务民生消费品零售进口新模式，鼓励线上率先实现境内外商品同款同价。

　　《意见》还鼓励实施一周4.5天弹性工作制，支持有条件的机关、社会团体、企事业单位落实带薪休假制度。

(责编：冯粒、曹昆)
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