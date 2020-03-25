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让“宅经济”行稳致远（生活漫步）

作 合

2020年03月25日04:32  来源：人民网－人民日报
 

　　“宅经济”是商家依托互联网提供新供给的一种积极探索。要解决“宅经济”发展中的难点和痛点，为消费市场注入更多活力和动力

　　　　 

　　疫情期间，“宅经济”快速升温，电商、外卖等线上平台订单量火爆，以往一些在线下提供的实物和服务消费，也开始借助互联网、大数据等新技术在线上销售。有的购物中心把复工复产搬到网上，开启“云逛街”；有的销售商和中介机构把看车、看房等搬到网上，通过“云带看”开展预定销售服务；有的教育机构把课程搬到网上，在“云课堂”里帮消费者“充电”……“宅经济”催生的新型消费，成为消费市场新增长点。

　　“宅经济”走热，折射出我国消费市场的强大韧性。疫情期间，居民外出减少，汽车、家具、建材、家电、住宿、餐饮等行业和业态的销售和客流明显下降，但与此同时，网上生鲜、远程办公、“互联网+医疗+药店”等逆势发展，展现了中国消费市场长期稳定和持续升级的大趋势。国家统计局发布的数据显示，1—2月份，全国实物商品网上零售额11233亿元，增长3%，占社会消费品零售总额的比重为21.5%，比上年同期提高5个百分点。

　　事实上，“宅经济”并不是疫情期间的产物，早在几年前就已经在中国消费市场出现。归根结底，“宅经济”是中国多样化、个性化消费升级大趋势下，商家依托互联网、大数据、人工智能等新技术，深化供给侧改革、提供新供给的一种积极探索。这些前期尝试不仅为“宅经济”在疫情期间的走热打下基础，也说明“宅经济”有实实在在的市场需求支撑，将进一步发展壮大。

　　当下，“宅经济”虽然满足了人们的一些新需求，但也不可避免地出现了一些发展中的难点和痛点。比如，疫情期间，一些公司在利用“云办公”软件时发现，有的远程办公软件实际效果不尽如人意，经常出现掉线、杂音等情况，从而影响了线上会议的效果；一些学生家长在帮助孩子使用线上教育软件时发现，一些课程制作不够用心，只是把线下教学简单地搬到线上，导致学习效果打折扣；一些消费者在参加商场的“直播销售”服务时发现流程繁琐，影响了购买体验……只有解决好消费者使用过程中的这些问题，“宅经济”才能行稳致远，为消费市场注入更多活力和动力。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月25日 19 版）
(责编：岳弘彬)
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