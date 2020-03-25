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稳投资攒后劲 重大项目储备加速扩容

多领域降低门槛，民间资本开放项目清单密集发布

2020年03月25日07:56  来源：经济参考报
 

当前，各地在加快推进重点项目开复工的同时，也在紧锣密鼓筹建重大项目储备库，着眼精准有效投资，提前谋划，为稳投资攒后劲、续动能。值得关注的是，吸引民间投资成为多地投资项目着力点，地方纷纷开列清单，在基建、医疗、教育等领域降低门槛以吸引民间资本。

为应对疫情影响，实现全年经济社会发展目标，在当前形势下扩大有效投资至关重要。多地将充分发挥投资关键作用列入当前经济工作的重点，密集召开会议、发布投资计划。3月23日，甘肃省公布2020年省列重大建设项目投资计划，共158个项目，其中计划新开工项目50个，续建项目85个，预备项目23个。

根据海南发改委日前公布的数据，2020年海南安排省重点项目105个，总投资3772亿元，主要涵盖“五网”基础设施和旅游业、现代服务业、高新技术三大主导产业。还安排了29个预备项目，总投资648亿元。

2020年天津市重点建设项目和重点储备项目名单显示，天津2020年安排重点建设项目346个，总投资10025亿元，年度投资2105亿元。重点储备项目304个，总投资6989亿元。

不仅仅是甘肃、海南、天津，多地都在提前谋划重大项目储备，其中不少地方着眼对冲疫情对经济的影响，以及疫情中暴露出的公共卫生服务等短板，加紧储备“补短板”项目。

例如，内蒙古发改委聚焦疫情防控中暴露出的公共卫生服务、应急物资保障等短板弱项，及时谋划了一批重大项目。以需求为导向，针对疫情期间生物医药、智能制造等新兴产业展现出的强大发展潜力，初步谋划了一批重大项目。以目标为导向，围绕生态优先、绿色发展的高质量新路子，重点谋划了一批百亿、千亿级产业、基地和项目。

3月20日上午，陕西省国资委组织召开重大项目储备谋划座谈会，积极应对疫情对企业生产经营带来的冲击和影响，推动省属企业谋划储备重大项目、抢抓机遇新增投资，为经济稳增长增强支撑。

湖南、河南等地也于日前召开了工作会议，对推进重大项目投资等作出部署。湖南全省投资暨重点建设项目推进电视电话会议指出，按照突出关键领域、突出引领带动、注重前期深度的原则，省政府确定了160个年度省重点建设项目，年度计划投资3050亿元。围绕制造业高质量发展、新兴优势产业链引进建设一批重大项目。加快补齐涉及全面小康、人民健康、社会大局稳定的突出短板弱项。

当前，“全国大部分地区已进入施工黄金期，我们将督促指导各地方加快推进项目开复工，提高施工强度，加快建设进度。”国家发展改革委投资司司长欧鸿表示，将针对建设项目用工、运输、原材料供应等问题，组建工作专班，精准施策、打通堵点。加快推进一批重大项目开工建设。

值得关注的是，吸引民间投资成为多地推进重大投资项目的着力点，地方纷纷开列清单，在基建、医疗、教育等领域降低门槛以吸引更多民间资本。

 贵州今年将大力推进实施1000个重点民间投资项目，充分发挥民间投资的重要作用。贵州省发改委提出，积极营造良好的政策环境，进一步放宽民用机场、公路、铁路、水运、煤矿开采、油气勘探开发、配售电、基础电信运营、医疗、养老、教育、文化、体育等领域市场准入，对民营企业和国有企业一视同仁，对大中小型企业平等对待，切实把“非禁即入”真正落到实处。

湖南省提出，激活民间投资。持续深化放管服改革，深入开展疏解治理投资“堵点”专项行动。依托全省吸引民间投资重点领域项目库，定期向民间资本推介PPP项目，各地要通过适当延长合作期限，创新运营模式，挖掘项目商业价值，提高PPP项目自身收益，激发民企投资热情。

《深圳市2020年政府投资项目计划》提出打破行政垄断和市场壁垒，鼓励和引导社会资本积极参与城市补短板基础设施建设。

河北省住房和城乡建设厅制定的《2020年市政老旧管网改造工程实施方案》指出，支持各地积极发挥政府投资的引导作用，积极拓宽多元融资渠道，鼓励社会资本参与老旧管网改造工作。

记者了解到，围绕进一步鼓励民间投资，国家发展改革委、财政部等相关部门也在研究酝酿进一步举措。日前，相关部门频频提及“鼓励民间投资”。

“下更大力气加强项目前期工作。加快项目审批进度。同时进一步鼓励民间投资，激发民间投资活力。”欧鸿谈及下一步积极扩大有效投资的举措时说。他同时强调，扩大有效投资，要聚焦疫情暴露出来的薄弱环节，聚焦经济社会发展存在的短板领域，聚焦高质量发展和国家重大战略。项目建设要科学论证，有序推进，确保精准投资，不搞“大水漫灌”。

财政部经济建设司一级巡视员宋秋玲也表示，在为重大项目提供资金保障方面，除了财政资金，激发民间资本投入的积极性也是重要方面。

业内专家指出，要进一步放开基建领域的市场准入，扩大投资主体，尤其是有一定收益的项目要对民间资本一视同仁。“应提高民间资本和外资长期资本参与基建项目的热情。”中国银行国际金融研究所研究员范若滢对《经济参考报》记者表示，建议建立分层次的项目投融资对接机制，在下调资本金比例基础上，逐步将资本金比例的决定权更多地交给市场决定。

（记者 孙韶华 王璐）

(责编：庄红韬、杨曦)
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