商务部等推10条举措支持边境贸易发展

24日，记者从商务部获悉，近日商务部办公厅、进出口银行办公室联合印发《关于应对新冠肺炎疫情支持边境（跨境）经济合作区建设促进边境贸易创新发展有关工作的通知》，从加大对重点领域的信贷支持力度、建立合作和政策保障机制等两个方面推出10条举措，加强对边境（跨境）经济合作区的金融支持，服务企业应对疫情、复工复产和拓展业务需要，促进边境贸易创新发展，培育沿边地区开放发展新动能。

通知提出，商务主管部门和进出口银行统筹疫情应对和稳住外贸外资基本盘，发挥政策引导和金融职能作用，为边境（跨境）经济合作区及区内企业提供优质服务，促进解决复工复产面临的资金周转和扩大融资等迫切问题，保障边境贸易产业链、供应链畅通运转，将疫情带来的影响降到最低。

通知指出，进出口银行各相关分行要立足职能定位，加大金融支持力度，创新完善金融支持方式，合理配置信贷资源，优化投向结构，支持园区和企业应对疫情、复工复产、拓展业务，为稳边安边兴边做出积极贡献。

通知明确，支持边境地区承接产业转移。立足边境地区特点，进一步挖掘发展潜力，以边境（跨境）经济合作区为主要平台载体，以支持加工制造业转型升级为重点，完善对园区及区内企业的信贷融资、项目对接、业务咨询等服务，促进东部地区产业有序转移，提升边境地区承接产业转移能力，培育沿边特色优势产业。

通知要求，完善边境贸易产业链。支持边境（跨境）经济合作区及相关边贸商品市场的基础设施、物流仓储等配套设施建设，为小额贸易企业和进出口加工业企业等提供流动资金、厂房建设、设施设备购置等贷款，促进边境贸易产品落地加工，发展跨境电商等新业态，将边境（跨境）经济合作区建成集边境贸易、加工制造、生产服务、物流采购于一体的高水平沿边开放平台。

通知还提出，要推动市场多元化。支持边境（跨境）经济合作区主动融入共建“一带一路”，深化与周边经贸合作，积极拓展农产品及关键设备技术进口，扩大对新兴市场国家的出口。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林对《经济参考报》记者表示，从各种调研情况来看，无论是外贸企业还是内贸企业，企业反应的最大困难多数集中在资金链上。因此，这次商务部和进出口银行的支持帮扶举措重点在于金融支持，具有非常强的针对性，可以说是及时雨，对于稳住外贸外资基本盘有着积极意义。

盘和林指出，具体来看，此次10条支持举措主要是两大类：一是立足于产业重点领域进行信贷支持，着重于完善边境贸易产业链。产业才是边境（跨境）经济合作区的核心，扶持产业链能够降低产业内部企业的成本，只有产业在边境（跨境）经济合作区落地生根了，才有了持续发展的内生动力。二是创新方式，抱团进行金融扶持。以银团贷款、小微企业银行转贷款、投贷结合、银保合作、银担合作等方式，联合商业银行、保险公司、融资担保基金等金融机构共同服务企业融资需求，这有助于分散风险，鼓励金融机构内在积极性。（记者 王文博）

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