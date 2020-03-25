政策加码提振市场 生活类消费加速回暖

随着新冠肺炎疫情的不断缓解，以及中央和地方各级政府促消费政策的推进，旅游、餐饮等生活服务类消费目前正在加速回暖。众多专家和业内分析机构认为，疫情过后，旅游、餐饮等行业将迎来大幅反弹，预计今年5月到10月将是旅游等消费的高峰。

经过将近两个月的“宅家”经历，人们外出走走的欲望越来越强烈。近期，北京的公园、商场等地人流逐渐增多。虽然很多郊区县的景点还没有开放，但通往郊区县公路上的车辆还是越来越多。随着疫情的逐步缓解，地方各级政府开始连续出台鼓励旅游、餐饮等生活类消费的政策，以满足消费者需求。

日前，浙江省发改委、文化和旅游厅等10部门联合印发了促进文化旅游消费的意见，加大消费惠民力度，推进旅游消费市场快速恢复。海南省近期也出台措施，通过扩大离岛免税消费限额、增加免税品种、简化免税购物手续、减免小客车过海费等措施推进旅游业疫后重振。

江西省也通过试行周末2.5天弹性作息、部分时间段门票半价优惠，以及投放电子消费券等一系列“组合拳”提振旅游消费，推动旅游市场加快回暖。

与此同时，河南、山东、山西、陕西等地也出台政策，推进旅游和餐饮行业加速复工，促进消费。目前，河南六成多餐饮门店目前已经复工开业，预计随后复工率还将迅速提升。

据统计，截至目前，几乎所有的省、直辖市和自治区都推出了促进旅游、餐饮等行业发展，进一步释放消费潜力的政策措施。其中，设立纾困资金、鼓励景区门票免费、发放消费券等成为比较有代表性的举措。

中国旅游研究院和携程公司日前联合启动了一项调查。调查数据显示，绝大多数被调查者都表示在疫情之后会选择外出旅游，其中5月至10月将是旅游的高峰。而国内游成为绝大多数人的选择。

多个在线旅游平台的数据显示，目前，五一旅游产品搜索量不断上升，部分平台搜索量环比增长超过70%。而由于部分省份已经放开了省内游、周边游，一些景区接待游客数量也持续攀升。

对此，携程旅游大数据实验室首席研究员彭亮表示，疫情给旅游、餐饮等行业带来较大冲击，但这种影响只是阶段性的。随着疫情好转，人们对于旅游出行需求不但没有消失，反而愈发强烈，旅游消费也将迎来反弹。

华东师范大学教授冯学钢表示，面对大众化产品过剩、中高端产品不足的局面，旅游业需要加速产品和服务的迭代升级。一批结合健康、生态、文创等内容的旅游新业态、新载体，将成为未来消费的新热点。（记者 李志勇）

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