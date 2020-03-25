新证券法助力中国经济转型升级

在疫情防控期间，中国经济社会秩序逐步恢复，中国资本市场同样迎来改革春风。近日，修订后的《中华人民共和国证券法》，已于2020年3月1日起施行。新证券法在深入分析证券市场运行规律和发展阶段性特点的基础上，作出了一系列新的制度改革完善。

自1990年沪深交易所开市到今天，中国资本市场迈入“而立之年”。历经30年发展，不论是市场规模还是产品结构，不论是投资者数量还是交易模式，我国资本市场深度、广度、开放度都在不断拓展。新证券法，吹响了资本市场改革再出发的号角，为证券市场全面深化改革落实落地，有效防控市场风险，提高上市公司质量，切实维护投资者合法权益，促进证券市场服务实体经济功能发挥，打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，提供了坚强的法治保障，具有重要而深远的意义。

金融是现代经济的血液。血脉通，增长才有力。“注册制”的推行，无疑是此次改革的最大亮点。这一重大制度变革，将“上市”变得不再遥远，优质企业进入资本市场将变得更加便捷，科创资本产业将会成为市场的“新宠儿”，形成良币驱逐劣币的正向循环，培育经济新动能。同时，新证券法通过优化股票、公司债券发行条件等措施，释放政策红利，激发企业科技创新、自主研发能力，将进一步激活我国资本市场的“一池活水”，激励、孕育出一大批代表着中国新经济未来发展方向的优质企业，推动我国经济实现高质量发展。

“法治兴则市场兴”。资本市场离不开法律强有力的监督作用，唯有让制度手持法治的利剑，才能更好维护市场秩序。新证券法为资本市场深化改革增加了法治供给。新证券法的出台，注重强化信息披露，大幅度提高了违法成本，完善了法律禁止性规定，压实了中介机构作为市场“看门人”的责任，打出了一系列“组合拳”。这些举措，让上市财务造假、内幕交易、操纵市场等过去屡见不鲜行为无处遁形，投机者、失信者、违法者无处躲藏。切实从根本上解决违法成本低的痼疾顽症，就能逐步培育市场信任，降低金融运行的交易成本，为经济运行打通血脉、注入动力。

长期以来，针对中小投资者“声音小”“维权难”的发展困局，在本次修订中，我们不难看到立法者注重完善投资者保护制度，厘清了不同市场主体的权利义务和边界，对投资者设立了保护专章。这一大刀阔斧的制度设计，不仅有效降低了中小投资者的市场风险，给企业吃了“定心丸”，而且为广大投资者上了“护身符”。

我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。经济转型升级需要以直接融资为主的资本市场发挥更大作用。相信新证券法将进一步激发和锻造我国资本市场的活力与韧性，为实现经济高质量发展提供金融支撑。

《 人民日报 》（ 2020年03月25日 05 版）

(责编：庄红韬、杨曦)