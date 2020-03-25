发改委：多措并举促进禽肉水产品扩大生产保障供给

人民网北京3月25日电 （记者罗知之）为大力支持禽肉水产品等扩大生产，促进产业高质量发展，近日，国家发展改革委办公厅、农业农村部办公厅联合印发了《关于多措并举促进禽肉水产品扩大生产保障供给的通知》（以下简称《通知》）。
《通知》明确，要科学应对新冠肺炎疫情防控等影响，切实解决当前家禽水产业面临的“卖难”、产品积压等问题，加快相关企业复工复产，提高规模养殖现代化水平，完善屠宰加工冷链配送等配套能力，推动全产业链优化提升，保障家禽水产业稳定发展。
《通知》强调，要进一步加强对禽肉水产品生产的扶持，发挥好地方政府专项债券作用，加大中央预算内投资支持力度，综合运用信贷、税收优惠、财政贴息等金融手段，帮助资金周转困难的企业渡过难关。
此外，《通知》还要求加强市场调控，健全监测预测预警机制，鼓励地方临时收储禽肉水产品，加大消费引导，进一步强化属地责任，压实“菜篮子”市长负责制，确保各项支持政策取得实效。
下一步，国家发展改革委、农业农村部将会同相关部门，抓好《通知》的落实工作，全力促进禽肉水产品市场保供稳价，努力提升产业高质量发展水平。
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