2019年全国著作权登记保持增长态势 同比增长21.09%

人民网北京3月25日电（任妍）记者日前从国家版权局获悉，2019年，各地区版权行政管理部门和著作权登记机构高度重视著作权登记工作，通过采取有效措施，积极宣传、重点拓展、改善服务，有效提升著作权登记工作的规范化、标准化、信息化水平，登记数量持续增长，全国著作权登记工作取得新进展。据统计，2019年全国著作权登记总量达4186549件，相比2018年的3457338件，同比增长21.09%。

据了解，根据各省、自治区、直辖市版权局和中国版权保护中心的作品登记信息统计，2019年全国共完成作品登记2701564件，相比2018年的2351952件，同比增长14.86%。

据介绍，全国作品登记量总体呈现稳步增长趋势，登记量较多的分别是：北京市1003091件，占登记总量的37.13%；上海市291803件，占登记总量的10.80%；中国版权保护中心282541件，占登记总量的10.46%；江苏省246607件，占登记总量的9.13%；四川省171060件，占登记总量的6.33%；重庆市157692件，占登记总量的5.84%。以上登记量占全国登记总量的79.69%。相较于2018年，天津、贵州、甘肃、内蒙古、广西、西藏、吉林、云南、山西、安徽等省（区、市）的作品登记量增长率均超过了100%；陕西、河南、重庆、河北等省（市）的作品登记量增长率均达50%以上。

从作品类型看，登记量最多的是美术作品1288139件，占登记总量的47.68%；第二是摄影作品1015620件，占登记总量的37.59%；第三是文字作品179314件，占登记总量的6.64%；第四是影视作品88230件，占登记总量的3.27%。以上类型的作品登记量占登记总量的95.18%。还有录音制品35232件，占登记总量的1.30%；录像制品19480件，占登记总量的0.72%；音乐作品17283件，占登记总量的0.64%；图形作品16075件，占登记总量的0.60%；模型、戏剧、曲艺、建筑等共计42191件，占登记总量的1.56%。

另悉，根据中国版权保护中心计算机软件著作权登记信息统计，2019年全国共完成计算机软件著作权登记1484448件，同比增长34.36%。

据了解，软件著作权登记区域主要分布在东部地区，登记量约104万件，占登记总量的70.2%。登记量较多的省（市）依次为：广东、北京、江苏、上海、浙江、山东、河南、四川、福建、湖北。上述地区共登记软件约111万件，占登记总量的74.8%，其中，广东省登记软件超过25万件，占登记总量的17.2%。

此外，根据中国版权保护中心著作权质权登记信息统计，2019年全国共完成著作权质权登记537件，同比下降1.83%。其中，计算机软件著作权质权登记361件，同比增长3.14%； 作品（除计算机软件外）著作权质权登记176件，同比下降10.66%。

(责编：任妍、孙阳)