人社部：五大举措统筹推进疫情防控和稳就业工作

人民网北京3月25日电 （任妍）3月25日上午，在国新办政策例行吹风会上，人力资源和社会保障部副部长游钧介绍了《国务院办公厅关于应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业举措的实施意见》有关情况。
游钧表示，就业是最大的民生。受新冠肺炎疫情影响，今年稳就业任务十分艰巨繁重。党中央、国务院对此高度重视，强调要全面强化稳就业举措，实施好就业优先政策，减负、稳岗、扩就业并举，鼓励低风险地区的农民工尽快返岗复工，注重高校毕业生就业工作，把稳就业作为统筹推进疫情防控和经济社会发展的一项迫切任务。
据介绍，3月18日，国务院办公厅印发《关于应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业举措的实施意见》。《意见》的出台是贯彻落实习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重要指示精神，细化实化国务院常务会议精神和稳就业系列意见，是应对疫情冲击全面强化稳就业的举措，以保持就业形势的稳定。
据悉，《意见》立足当前推动尽快返岗复工，着眼中长期多措并举拓宽就业渠道，统筹推进疫情防控和稳就业工作，实施精准防控，突出重点群体，强化兜底保障，织紧织牢就业保障网。具体包括五方面举措：
一是通过加快推动复工复产，加大减负稳岗力度，提高投资和产业带动就业能力，优化自主创业环境，支持多渠道灵活就业，更好地实施就业优先政策。
二是通过引导农民工安全有序转移就业，鼓励就地就近就业，优先支持贫困劳动力就业，帮助农民工就业增收。
三是通过扩大企业吸纳规模、基层就业规模、招生入伍规模、就业见习规模等，拓宽高校毕业生就业渠道。
四是通过失业保障、就业援助、重点地区倾斜支持，加强困难人员兜底保障。
五是通过大规模开展职业培训，优化就业服务，加强劳动者就业帮扶。此外，文件还在强化组织领导等方面提出要求，进一步压实各方责任，努力确保就业局势总体稳定。
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