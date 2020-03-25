工信部：将制定出台相关产业的数字化转型政策

人民网北京3月25日电（记者车柯蒙）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍新一代信息技术助力疫情防控、复工复产和中小企业发展有关情况，请工业和信息化部相关司局负责人回答媒体提问。工业和信息化部新闻发言人、信息技术发展司司长谢少锋介绍说，在疫情防控期间，新一代信息技术的应用需求有非常大的增长，众多的行业和领域成为新技术的重要试验场。
“下一步，我们将进一步巩固这些创新的成果，制定出台相关的产业的数字化转型政策，加快数字化转型的步伐，为经济发展注入新的动能。”谢少锋表示，工信部将从三方面重点发力：
一是加大数字新基建的建设的力度，充分发挥5G、数据中心、工业互联网等新型的基础设施的头雁效应；
二是加强系统的布局，组织实施制造业数字化转型行动计划，制定推广新一代信息技术发展应用关键急需的标准，推动企业上云、用云，全面深化研发、生产、经营、管理、服务等环节的数字化应用，培育数据驱动型企业，鼓励企业以数字化转型加快组织变革和业务创新；
三是继续打造系统化多层次的工业互联网平台体系，发展基于平台的数字化管理、智能化生产、网络化协同、个性化定制、服务化延伸等新模式，培育工业电子商务、共享经济、平台经济、产业链金融等新的业态，打造“云”上产业链，促进大中小微企业融通发展，提升整个产业的整体竞争力。
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