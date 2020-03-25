人社部：已有146万户企业享受到失业保险稳岗返还

人民网北京3月25日电 （任妍）3月25日上午，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，会上，人力资源社会保障部副部长游钧介绍了《国务院办公厅关于应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业举措的实施意见》有关情况，并表示， 截止到目前，今年就已经有146万户企业享受到了失业保险稳岗返还，金额达到222亿元，共惠及到了4951万职工，受益企业的户数已经超过去年全年。

游钧称，国办出台的《意见》在前期政策的基础上，明确了不少支持企业的新举措，目的就是要为企业特别是中小微企业“供氧”“输血”，全力稳住就业，具体有几方面：

一是减负的政策提速。《意见》要求要加快实施阶段性、有针对性的减税降费政策，特别是要抓好社保费阶段性减免等政策的落地。为此，建立了日调度制度来督促这项政策的落实。目前，全国各地都已经出台了具体实施办法。据统计，2月份共为企业减免养老、失业、工伤三项社保费单位缴费总共1239亿元，预计2-6月份减免额度将超过5000亿元以上，实际执行的效果可能会超过预期。

二是稳岗的政策提标。在前期扩大中小微企业享受失业保险稳岗返还政策受益面的基础上，对那些不裁员或少裁员的中小微企业，返还标准由原来的企业及其职工上年度缴纳失业保险费的50%，提高到最高达100%，对湖北可以放宽到所有的企业。同时对困难的参保企业，稳岗返还也适当放宽了认定标准，扩大了企业的受益面。这项政策的实施，对不裁员、少裁员的企业是有力的支持。截止到目前，今年就已经有146万户企业享受到了失业保险稳岗返还，金额达到222亿元，共惠及到了4951万职工，受益企业的户数已经超过去年全年。

三是扩就业的政策加力，即要用好用足促进就业创业的各项补贴政策。比如对企业，通过社保补贴、定额税收减免、担保贷款和贴息，鼓励企业吸纳重点群体就业。对个人，通过限额税收减免、担保贷款和贴息、场地安排，支持劳动者自主创业。《意见》在强调要抓好落实的同时，还明确要求国有企事业单位、基层服务项目要扩大招聘招募规模，加大对中小微企业招用高校毕业生的资金激励，拓展创业担保贷款政策的覆盖范围。

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