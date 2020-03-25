人社部：不断优化有利于恢复和稳定就业的政策环境

人民网北京3月25日电 （任妍）3月25日上午，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，会上，人力资源社会保障部副部长游钧指出，就业是一项系统工程，涉及到经济社会的方方面面。在当前经济下行压力大、稳就业任务重的背景下，更需要各方树立鲜明的支持就业导向，协同发力，不断优化有利于恢复和稳定就业的政策环境。
一是加快复工复产稳定就业。目前，我国绝大多数区县都已经属于低风险地区，所以当务之急就是在有效精准防控的前提下，让劳动者尽快回到工作岗位。这就要求尽快提高复工复产服务的便利度，取消不合理审批，纠正限制劳动者返岗的不合理规定。要以制造业、建筑业、物流业、公共服务业和农业生产为突破口，全力以赴地推动重点行业和低风险地区就业，循序渐进地带动其他行业和地区复工复产，尽快恢复经济秩序，稳定就业形势。
二是提升产业发展促进就业能力。产业是就业的基础，提升产业带动就业的能力，是稳住就业基本盘的关键。这就要求各级政府在制定重要产业规划、实施重大项目时，都要有明确的带动就业目标，对岗位创造多的产业和项目要优先选择、优先投资。对部分带动就业能力强、环境影响可控的项目，要制定环评审批的正面清单，尽量少采取查封扣押、限产停产等可能对就业造成影响的一刀切的管制措施。
三是激发双创活力带动就业。良好的创业创新环境，能够更好地释放市场活力，从而创造更多的就业岗位。近日，国务院办公厅印发《关于应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业举措的实施意见》(下称《意见》)明确要求，要持续深化“放管服”改革，深化“证照分离”改革，简化登记手续。要扩大创业担保贷款政策的覆盖范围，对那些优质的创业项目，要免除其反担保要求。同时，要加大场地扶持力度，政府投资开发的孵化基地等创业载体，要安排一定比例的场地，免费提供给重点群体。特别是针对以往一些地方搞评比达标、城市美化过程中，盲目清理小商品市场等问题，这次《意见》明确要求，在各类城市创优评先的项目中，要把带动就业能力强的“小店经济”、步行街发展的状况作为重要的评比条件，而不是相反。
四是支持灵活就业拓宽渠道。在疫情防控下，很多劳动者倾向于通过平台就业这种灵活的方式来实现就业增收。这就需要加大对灵活就业的支持力度。所以，《意见》明确提出，对没有固定经营场所的摊贩，要合理设定管理模式，预留自由市场、摊点群等经营网点，方便这些人就业谋生。对依托平台的就业人员，要对他们购置生产经营必需工具给予创业担保贷款和贴息支持。对参加企业养老保险的灵活就业人员，要取消省内城乡户籍限制。对灵活就业的困难人员缴纳社保的，要给予社保补贴。
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