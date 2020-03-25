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人社部：五方面举措帮助874万高校毕业生就业

2020年03月25日21:47  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京3月25日电 （任妍）3月25日上午，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，会上，人力资源社会保障部副部长游钧表示，对中小微企业招用毕业年度高校毕业生的，给予一次性吸纳就业补贴，鼓励企业吸纳高校毕业生。国有企业要连续两年扩大招聘高校毕业生的规模，并且不得随意毁约，不得将在本单位实习的期限作为招聘入职的前提条件。

谈及受疫情影响的高校毕业生就业问题，游钧表示，今年高校毕业生874万，创历史新高，加上往届离校未就业的毕业生，就业的压力本来就比较大，又遭遇疫情突发，毕业生实习求职都会受到影响。往年春招都是“金三银四”，是最好的时节，所以不少同学担心错过招聘的机会，感到焦虑和紧张。这次出台的《关于应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业举措的实施意见》针对就业市场需求下降、毕业生求职延后等情况，提出了五个方面有针对性的举措，拓宽就业渠道，为同学们提供充足的就业机会。

一是扩大企业吸纳规模。对中小微企业招用毕业年度高校毕业生的，给予一次性吸纳就业补贴，鼓励企业吸纳高校毕业生。国有企业要连续两年扩大招聘高校毕业生的规模，并且不得随意毁约，不得将在本单位实习的期限作为招聘入职的前提条件。

二是扩大基层就业规模。开发一批城乡社区等基层公共管理和社会服务岗位，扩大“三支一扶”计划等基层服务项目招募规模，畅通民营企业专业技术职称评审渠道。

三是扩大招生入伍规模。教育部已经公布了，要扩大2020年的硕士研究生招生和普通高校专升本招生规模。扩大大学生应征入伍规模，提高应届毕业生征集的比例。

四是扩大就业见习规模。支持企业、政府投资项目、科研项目设立见习岗位，并且对疫情影响中断见习的可以相应延长补贴期限，对见习期未满与高校毕业生签订劳动合同的，我们要给予鼓励和奖励，给予见习单位剩余期限的见习补贴。

五是适当延迟录用接收。对延迟离校的毕业生，相应延长报到接收、档案转递、落户办理时限。对离校未就业毕业生还提供两年的户档保管便利，期间以应届生身份参加用人单位考试、录用，落实工作单位以后，参照应届毕业生办理相关的手续。

游钧指出，还要统筹做好往届离校未就业毕业生的就业指导，落实好实名制的服务，确保促进毕业生就业不断档、不断线。

值得关注的是，近日为更好满足高校毕业生就业服务的需求，人社部在前几天启动实施了“百日千万网络招聘专项行动”，开展百日服务攻坚，推送千万岗位，专门设置了高校毕业生招聘专区，开设受毕业生青睐的互联网、金融等行业的专场，提供职业指导“云课堂”、线上培训课程、在线政策专栏等服务，为毕业生提供一站式、全方位的服务。

(责编：任妍、孙阳)
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