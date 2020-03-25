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工信部：疫情期间“专精特新”中小企业表现出更强抗风险能力

2020年03月25日21:50  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京3月25日电（记者车柯蒙）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍新一代信息技术助力疫情防控、复工复产和中小企业发展有关情况，请工业和信息化部相关司局负责人回答媒体提问。工业和信息化部中小企业局副局长秦志辉在接受记者采访时表示，“专精特新”中小企业确实在疫情期间表现出了更强的抗风险能力。

根据统计，湖南、四川等地的“专精特新”中小企业的复工率已经达到了98%以上。专精特新“小巨人”企业基本上是百分之百复工，这个数据充分说明引导中小企业走“专精特新“发展道路是增强核心竞争力，从而实现高质量发展的重要举措。

秦志辉介绍说，具体到促进中小企业“专精特新”发展，工信部重点工作可以概括为“四个一”：

第一个“一”，就是抓紧优质企业梯度培育的主线。持续加大培育力度，推动形成省级“专精特新”中小企业，专精特新“小巨人"企业、制造业单项冠军等优势企业梯度培育的格局；

第二个“一”，培育一大批企业主体，推动各地培育两万多家省级"专精特新"中小企业，工信部培育公告了第一批248家专精特新“小巨人”企业，从而示范引领中小企业走“专精特新”发展路子；

第三个“一”，打造一个企业的动态库，工信部推动建立专精特新“小巨人”企业动态库，为企业入库培育、搭建资源对接平台奠定基础；

第四个“一”，就是强化一系列的服务支撑，比如开展专题培训、提供融资专项服务，在每年一届的中博会期间专设展区，实施信息化和知识产权两个推进工程，从而赋能“专精特新”中小企业的发展。

(责编：车柯蒙、孙阳)
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