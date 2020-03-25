人社部：累计“点对点、一站式”运送农民工超469万人

人民网北京3月25日电 （任妍）3月25日上午，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，会上，人力资源社会保障部副部长游钧表示，农民工是建设现代化强国的一支重要力量，现在总量是2.9亿，其中外出就业的有1.7亿。相对来说，农民工就业的竞争能力较弱，职业转换的难度较大，超过一半的人从事第三产业，这次受疫情冲击的影响最大、也最直接。这次出台的《意见》中明确提出，要突出农民工这个重点群体，多措并举，促进农民工转移就业。

一是积极组织返岗复工。强化重点企业用工调度保障，推进农民工“点对点、一站式”返岗复工服务，推广健康信息互认等机制，提高复工复产服务便利度，通过专车、专列、包车等方式，成规模、成批次组织农民工尽快返岗复工。游钧表示，在国家层面，目前已协助近万家重点企业解决用工40万人，通过专车专列包机等方式，累计运送农民工超过了469万人。

二是引导农民工有序求职就业。及时收集发布用工信息，加强农民工输出地和输入地的信息对接，持续开展线上招聘活动，大力推行网上面试、视频招聘，支持跨区域有组织的劳务输出，组织定向劳务协作。在国家层面上，开通了面向企业用工对接的服务平台和面向劳动者返岗复工的服务小程序。这两个平台和程序，企业和劳动者可以自行填报各自需求的信息。在近期开展的“百日千万大型网络招聘专项行动”中，也专门开设了农民工专区，加大岗位信息的发布力度。

三是支持农民工就地就近就业。通过引导投身农业生产、参加春耕备耕，通过组织农民工参与城乡基础设施、公共服务设施建设和农村人居环境改善，通过发展特色养殖、精深加工、生态旅游等行业和新型农业经营主体，通过加大以工代赈工程实施力度，多渠道、多方式支持帮助农民工就近就地就业。

四是优先支持贫困劳动力就业。去年有2729万建档立卡贫困劳动力在外务工，打工收入占家庭收入的2/3以上，所以优先支持贫困劳动力就业关系到他们的增收和脱贫。这次《意见》明确，企业复工复产、重大项目开工、物流体系建设等要优先组织和使用贫困劳动力，并且鼓励企业更多招用贫困劳动力。支持扶贫龙头企业、扶贫车间尽快复工复产。公益性岗位也要优先安排贫困劳动力，确保兜底保障。对那些吸纳贫困劳动力就业规模大的，要通过财政专项扶贫资金给予奖励。

游钧指出，当前最紧要的任务就是要坚持战疫情和稳就业共同发力，尽最大努力促进农民工就业，为保障企业生产经营提供有力支撑，为促进农民就业增收奠定坚实基础。

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