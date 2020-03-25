工信部：加快推动新型消费、升级型消费

人民网北京3月25日电（记者车柯蒙）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍新一代信息技术助力疫情防控、复工复产和中小企业发展有关情况，请工业和信息化部相关司局负责人回答媒体提问。工业和信息化部新闻发言人、信息技术发展司司长谢少锋介绍说，工信部将着手从三个方面入手，推动在疫情防控中催生出的新型消费、升级型消费，加快成长和培育经济新动能。
“一是优化政策环境，针对受疫情影响较大的行业和领域推动加大税收金融的支持力度，助力企业渡过难关。二是采取包容审慎态度，培养各类新模式和新业态，稳定市场预期，促进行业的健康发展。三是探索建设新型信息消费的体验中心，推动传统商业体转型升级，打造线上线下融合的消费的载体，利用信息技术突出地方特色，完善消费业态。”谢少锋表示。
谢少锋同时介绍说，为了推动复工复产、释放新兴消费的潜力，工信部组织了产业界加强协作、充分发挥5G的技术优势，探索培育了一批5G的典型应用。
在电商领域打造了5G+VR的全景虚拟的购物的导购云平台，用户利用手机就可随时随即浏览云货架、云橱窗，可实现360度全景、720度无死角购物体验，已经在北京、广东、重庆、江苏、江西等近百家商业企业推广应用。在文娱领域，利用5G+VR、AR以及边缘计算实现了文艺演出、体育赛事、景区等场馆和户外的直播，聚合了5G高清影视、云游戏等内容，推广了VR的眼镜、游戏的手柄，满足网络娱乐新的要求。在智慧教育领域，打造远程互动的教学，VR和AR实训和沉浸的教学，并利用人工智能实现教育教学智能评测，全面升级教育教学、校园服务、教学管理、教育评价等用户的体验。
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